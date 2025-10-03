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Olá, sejam muito bem-vindos. Esta é a História das Histórias, eu sou o João Paulo Secadura. Em Viseu, está Alberto Correia a desfiar as suas memórias e histórias fantásticas sobre o património e tudo o que se pode contar na região Centro. Hoje vamos homenagear outro tipo de pessoas, de gentes da Beira. Vamos falar das vendedeiras de sardinhas que iam de porta a porta. Uma espécie de in memoriam a este ofício. Vamos a isso, Alberto.

Vinha de Aveiro a sardinha. De Aveiro e de outros portos de mar. Botelho Pereira conta-nos isso em 1630, nos “Diálogos Morais e Políticos” que escreveu, e diz que Viseu, o Viseu do seu tempo, às vezes parece mais porto de mar que sertão da Beira, tal a abundância de peixe, de sardinha, necessariamente, que a estas plagas arrima. Trazem-na os malhadinhas de então, almocreves chamados, que foram eles quem sempre a trouxe, séculos andados, e os alqueires de sal que espalhavam com ela por esses povoados antigos. Antes que viesse a camioneta, carro do peixe chamado, que nos meados do século XX, com alguma poesia ainda, e com o seu estridente buzinar, chamava ao adro, como se fora praça de mercado, as diligentes lavradeiras com homens já rugados para a cava da horta, a ceifa ou a vindima. Havia mulheres, as sardinheiras, que iam por essas aldeias fora. À cabeça, pesando caminhos demorados, o clássico caixote da sardinha de madeira de pinho, duas argolas de corda nas bandas e o pregão ecoando na boca das ruas da aldeia. "Sardinha fresca!" E as donas de casa assomando à porta e o caixote pousado no balcão e a prata luzindo no abonado lombo das sardinhas dispostas em cerrada fileira. Vendiam-se aos quarteirões, às vezes só meio. Conta-se que nos tempos da guerra, uma sardinha dava para três. Conta-se que era verdade e eu sei. No geral, a sardinha era frita. Guardava-se depois em calda de escabeche, nas almofias enramadas compradas a bufarinheiros ou a louceiro com tenda aberta no adro ao domingo, e assim guardava por dias o inigualável sabor do tempero caseiro. Também podia assar-se nas brasas da lareira e albardava-se, às vezes, com uma espessa calda de ovos e farinha. E era prato grato ao paladar, prato certo em tempo de ceifa, de malha, de maçar do linho, do arranque das batatas, do ciote dos homens do lagar. Era manjar de alegre desfolhada e das jornadas da vindima ou sementeira. E ainda ninguém se lembrou de erguer um monumento às sardinheiras. Beira Alta fora, numa qualquer aldeia ou vila de interior.

E que merecida seria essa homenagem. Que bom que seria esse monumento, que bem merecem e que bem bonita que podia ficar uma estátua com estas sardinheiras que iam de porta a porta com as sardinhas que vinham de Aveiro.

Fica o desafio.

Exatamente, este repto que lançamos aqui, Alberto. Muito obrigado. Gostei muito de voltar a ouvi-lo. Agora para a semana temos mais histórias, mais memórias. Conto, como sempre, consigo. Um grande abraço, Alberto. Bom fim de semana e muito obrigado. Bem-haja.

Muito obrigado.