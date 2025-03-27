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Olá e sejam bem-vindos à História das Histórias. Já sabe, eu sou o João Paulo Sacadura e em Viseu, Alberto Correia é que nos conta. Este investigador e historiador beirão conta-nos sempre coisas muito curiosas desta região Centro. Hoje evocamos umas memórias quase perdidas, como diz o Alberto, evocamos as tabernas de Viseu. Vamos lá saber mais. Alberto, bem-vindo.

A Porta do Soar, uma de entre as sete portas que se rasgavam no muralhado antigo da cidade, abria sobre o poente e logo se desdobrava em caminhos. Um deles, principal, seguia até ao mar e por ele subiam carreteiros com lenhas, frutas e pipos de vinho e almocres com odres de azeite, barricas de peixe que vinha dos vários portos de mar, com os abonados carregos de sal. Obedientes às leis do Conselho, faziam descarga na praça, a atual Praça de Dom Duarte, cortando na Rua das Estalagens, a atual Rua Grão Vasco, onde alguns demoravam. Como nesta, pelas outras portas entrava e saía gente. Compravam e vendiam no quotidiano mercado ou nas bancas armadas nas feiras de terça-feira e cumpriam-se obrigações nos Paços do Conselho. Satisfaziam-se os dízimos da igreja ou as prestações da Coroa, e era o rodopio dos vizinhos no fervilhante quotidiano da urbe. Lavadeiras descendo até às margens da ribeira, mulheres na ida à fonte antes que a água tivesse subido às moradas, soldados, abades, a criadagem da fidalguia, artesãos e lojistas que entravam de manhã para sair ao fim do dia. Viajantes e romeiros requerendo pouso por um dia, enxerga e manta, loja para abrigo da montada e mesa posta, que a lei era servir bem na instalagem. A taberna, que já no tempo dos romanos tinha sido inventada, era também lugar de abrigo, lugar de encontro, ócio ou refeição. O designativo taberna, que tem origem romana, como aliás atém a maior parte do nosso glossário, esse semântico lugar que sempre nos foi, e ainda é para os mais velhos familiar, sempre se cumpriu como valência diversa em seu tempo e em todo o tempo em que uma cultura de matriz romana prevaleceu e permanece. A tabuleta pintada ou o ramo de loureiro eram marca na entrada. Abriam-se à praça na rua direita, na rua do arco, em vielas e travessas, ou então fora de portas, onde os bois dos carrejões e as bestas dos almocres encontravam franco abrigo, erva ou cevada antes da largada. Lugar de curto abrigo de passante, de mercador em trânsito, de rotina de caminheiro, pouso de peregrino de longa distância, de feirante e de romeiro a santuário de vizinhança. Uns e outros reparavam forças, indagavam de distâncias, confiavam novidades que de outro modo levavam. Mas as tabernas eram também lugar de folgança, de escapar ao tédio e à solidão, de espairecer ao fim de um longo dia de trabalho. E eram esse substantivo lugar da sociabilidade masculina, mesmo quando por detrás de um balcão governava uma vendeira. À entrada da cidade, no Largo da Fonte ou na Praça do Pelourinho, na de rotina de ruas e vielas, as tabernas construíam uma geografia governada por sinais de fácil apreensão, que tanto podiam ser o ramo de loureiro fincado na padeira, como a tabuleta pintada, a argola de prender a montada ou o forte aroma do peixe, do molho de escabeche ou da gulosa fritada. As tabernas de Viseu cumprirem-se o seu ser, cada uma com sua marca ou sua sina. Mata-bichos de manhã, figos secos, aguardente. No balcão pelo dia fora, uma alegre petisqueira. Ovos tingidos com casca de cebola, tinas de peixinhos sabendo a vinagre, como os bocadinhos da orelheira, papos secos a estalar, azeitonas, tremoços, bolinhos de bacalhau e o vinho das ancoretas. Bacalhau assado, polvo frito, sopa de grão chispalhada, carne assada dobrada, vinho do Dão sem marca escrita, burro de Vil Moinhos comprada na padeira. Cada taberna tinha ementa de almoço para aguentar a tarde inteira. Mesas de pinho com toalha aos quadrados, que depois se dobrava para estender o baralho, o tabuleiro de damas ou as pedras do dominó, apostas ganhas de um jarro de vinho que andava em redor, a tarde a passar e uma voz à porta às vezes que vinha chamar, que a hora da ceia estava a chegar. Às vezes, as pernas dobravam, mal davam para andar, mas alguém ali estava sempre para ajudar. Voaram com o vento os ramos de louro das tabernas antigas. Já não há registo das tabuletas pintadas, das antigas. Já não há vinho em ancoretas. Já não há vendeiros como antigamente, manga arregaçada, um lápis atrás da orelha, por detrás de um balcão. Mas da perda do quadro pintado não há que chorar. Cumpriram-se-lhe os tempos, como aos contos de avós que ficaram escritos em livros para a gente os lembrar.

Que bonito ouvi-lo, Alberto. Enquanto estava a descrever, com o seu jeito também tão poético, a desfiar estas memórias das tabernas, eu estava a visualizá-las na minha cabeça como se fosse um filme antigo. De facto, estas tradições é sempre bom ao menos ficar este registo pela sua mão. É muito importante a gente recordar estas coisas e não se perder. Muito obrigado por mais esta sua memória tão poética e tão bonita. E hoje foram as tabernas de Viseu. Evocámos umas memórias quase perdidas. Muito bem, e estamos por hoje servidos. Amanhã vamos ter mais uma memória, mais uma história. Marcamos encontro amanhã. Alberto Correia, bem-haja.

Até amanhã.