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Olá, sejam muito bem-vindos à História das Histórias. Eu sou o João Paulo Sacadura. Em Viseu está Alberto Correia, como sempre, com as suas memórias e as suas curiosidades. Vem aí o São Martinho, os magostos, as castanhas. Já é tempo de castanhas. Vamos falar de castanhas assadas, de magostos e desta tradição tão antiga, de que eu gosto muito, e que Portugal celebra. Bem-vindo, Alberto. Vamos falar de castanhas, que eu sei que também gosta muito.

Alimento dos homens, do mais antigo, devem ter sido as castanhas. De início, mal soltas dos ouriços em outonos antigos, homens caçadores e recolectores, que isso eram ao tempo, eles e as mulheres as colhiam e saboreavam nas longas caminhadas ou nas tranquilas pausas que desciam com o anoitecer. As artes da cozinha chegaram tarde no neolítico mais próximo de nós e então, nesses dourados outonos de sempre, as mulheres, de airosas cestas feitas de vergama de vime ou varedo, de palha e silva, com técnica por elas inventada, corriam aos soutos, a esse arvoredo que souto se chamou depois, e ao lume de então começaram por assar as castanhas de que já conheciam a doçura, antes que as poucas de barro tivessem sido inventadas. E de castanhas assadas fizeram alimento maior. Desse longínquo tempo veio até nós essa técnica milenar que, aos ritmos do quotidiano, da castanha assada ao borralho, sob a cinza do lar ou nos assadores de barro que as primeiras oleiras mais tarde inventaram, acrescentou os ritos festivos que, adoçando os seus dias, celebravam essa árvore mãe, sublime e poderosa, o castanheiro. Celebravam a natureza, essa madre de quem acharam depender e da qual fizeram divindade e veneraram. Chamou-se Deméter entre os gregos, Ceres na Roma antiga, que tão próxima está de nós, essa deusa que foi senhora da terra, fecundadora das sementes, distribuidora da chuva e do sol, do ventinho arisco que nas madrugadas fazia soltar as castanhas sobre um chão de abastança e louvor. As castanhas eram ao tempo, como hoje, fruto das últimas colheitas, as castanhas e as uvas da recente vindima, com o vinho do lagar já fervendo num arcaico vasilhame de madeira ou argila, e inventou-se essa alegre festa que depois se chamou magusto, festa comunal de família alargada, de comunidade inteira, tanta vez. Solta sobre uma eira, agasalhada sob a palha de um cereal antigo, sob as agulhas secas dos pinheirais, mais tarde, em lume brando, as castanhas iam assando e coavam então os estalos desse corpo sobreaquecido dos frutos. Os homens riam, como as mulheres e as crianças. Depois era o pão, esse pão antigo ali oferecido, as mãos cheias, a doçura da castanha e o vinho novo que chegara, ainda mosto, em odres, em cabaças, em bilhas de barro, talvez. No fim, havia cantos e dança e o negro de fumo da castanha ponteando os rostos de risos e traços de máscara que mais tarde haviam de ser lição. Persistiu no tempo, até ao nosso tempo, essa tradição do magusto que foi de pastores, de homens de ladra, de comunidades de aldeia, de crianças de escola, bem mais em nosso tempo. Perdeu-se o culto dos deuses antigos e celebram-se agora, nesse tempo de outono já entrado pela festa de Todos os Santos, pelo São Martinho, últimas colheitas cumpridas, as castanhas e o vinho novo, os magostos de sempre, risos e danças continuados, às vezes esquecendo que o pão e o vinho no-los traz ainda e sempre um deus esquecido.

Muito bem, está quase a cumprir-se o São Martinho. Vai de certeza deliciar-se com castanhas, tal como eu, que também gosto muito. Alberto, ficamos conversados por hoje. Oxalá aproveite as bem saborosas castanhas da sua região, que eu também espero provar aqui mais para sul. Bem-haja. Alberto, marcamos encontro para a semana. Muito obrigado.

Até para a semana.