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Olá e sejam bem-vindos à História das Histórias. Já sabe, eu chamo-me João Paulo Sacadura e também já sabe, Alberto Correia, em Viseu, conta-nos estas histórias e estas memórias, traz-nos literatura, traz-nos etnografia, traz-nos tanta coisa boa que ele viveu e que ele sabe, este poço de conhecimento e de histórias bonitas. Hoje vamos falar de Solidónia. É uma doce figura de romance, Alberto, uma poética invenção de Aquilino, este seu escritor beirão. Vamos então saber quem é a Solidónia e o que isto tem a ver consigo. Vamos lá ver. Bem-vindo.

Não longe da povoação de Queria, velho concelho extinto à data de 1855 e hoje integrado no município de Moimenta da Beira, restam hoje as ruínas de um velho convento da Ordem Franciscana que um nobre e rico fidalgo de nome Pedro Gil fez levantar na sua chamada Quinta do Paço, um aprazível lugar de meia encosta, não longe do curso médio do rio Távora, hoje ali represado em almofeira. Terá sido o primeiro mosteiro da Ordem levantado em Portugal e a lenda, no seu encantamento, tomando o lugar da História, veio dizer que o poverello de Assis, São Francisco, na sua romagem a Santiago, passou por ali demarcando o lugar do convento. Após a aprovação papal, através da bula datada de 1443, inicia-se a construção nesta meia encosta das abas da serra de Leomil e logo passados dois anos, em 1445, ali se rezava na igreja a primeira missa. Extintas as ordens religiosas em 1834, expulsos os frades, mantém-se por algum tempo de pé o casario que, uma vez comprado por particulares em 1919, depressa se esbulha de todo o recheio e até a pedra apeçoada foi levada, restando como memória a nobre fachada da igreja com a sua possante torre sineira, que o tempo cobriu de líquenes. Aquilino Ribeiro, no seu primeiro romance, a Via Sinuosa, deixa-nos um nostálgico retrato do convento e ali constrói um enfabulado retrato em que ele, então com 12 anos, recebendo aulas do seu estimado padre Ambrósio, vivencia um saboroso romance de infância com Solidónia, rapariga da sua idade, que com os pais e os irmãos haviam sido acolhidos por esmola em dependências da quinta do arruinado convento. Moravam assim ambos, Libório, alter ego de Aquilino, e Solidónia, no casario de um convento de onde os frades, irmãos de São Francisco, há muito haviam saído. Libório morava com os pais na ala nobre, que se ia esboroando a largos passos, abandonada de seus donos. Solidónia, com os pais e o irmão, que era mais velho, viviam por esmola em antigos aposentos de criados. Rondavam os dois os 12 anos, que esse é o tempo em que desabrocha no peito a primavera. Libório tinha aulas que lhas dava o bondoso padre Ambrósio, o padre-mestre, como lhe chamavam, e que gostava de sentar-se com ele em dias bons, à beira de uma fonte que havia no terreiro, onde lhe ensinava a olhar a natureza. Solidónia regava as hortas de manhã, varria a casa e fazia a demais lida com a mãe. Parecia quase uma mulher, mas nesse tempo ela mal saía ainda de menina. Ao vir da tarde, mais libertos, corriam soltos pela cerca, brincavam às escondidas no jardim cheio de buxos, cortavam ramos de mimosas que cresciam já selvagens na beira do pinhal. Em abril, colhiam rosas e atiravam um ao outro as pétalas às mãos cheias. No tempo das cerejas, iam às amoras, moras, como eles diziam, sobre os cômoros conselvados. Às vezes, já cansados, vinham beber água nos chafariz, que ficava ao pé da igreja do convento e hoje pousa fronteiro à igreja da vila da rua, ali ao pé, e os dois, Libório e Solidónia, envergonhados, ficavam-se a olhar ao jeito de Narciso, as faces um do outro espelhadas nas águas límpidas do tanque. Solidónia era decerto linda de morrer, mesmo com o vestido roto, os cabelos soltos sobre a fronte, o olhar manso nessas horas em que os pássaros vêm cantar no arvoredo e no coração das raparigas. Solidónia nunca fora à escola e não sabia ler. Libório fora logo em pequeno para as mestras. Aconteceu que numa tarde disse à rapariga que sempre ia estudar para doutor. E dessa vez estremeceu por um instante, lá no peito, o coração de Solidónia.

Alberto, não se safa. Queremos todos saber o que é que vai acontecer a este casal. Não se safa de trazer outra crônica com a continuação destes amores. É também muito bom ter que--

Vamos ver.

Vamos ver. Também lhe quero fazer esta homenagem, Alberto, agora que estamos a despedir-nos. Que bonito trazer-nos tantas vezes memórias suas, já falei sobre isso, que é tão importante, que nos enriquece tanto, mas também trazer-nos muitas histórias do Aquilino e que nos faz, desta vez foi a Via Sinuosa, faz-nos muita vontade de reler e de repilhar as obras do escritor beirão, do Aquilino Ribeiro.

É um escritor fantástico destas terras e ele reconta tudo aquilo que conheceu e vivenciou em seu tempo.

É incrível e ganhamos muito com isso.

É um cronista singular.

Fantástico. E é bom conhecê-lo mais, conhecê-lo melhor e para muitos, se calhar, infelizmente, que não o conheciam, passar a conhecê-lo, que é importante, levados pela sua mão. Muito obrigado por esse gesto. Alberto, marcamos encontro então para a semana. Muito obrigado, bem-haja.

Então para a semana.