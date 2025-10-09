Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Olá, muito bom dia. Bem-vindos à História das Histórias. Eu sou o João Paulo Secadura e é com muito gosto que lhe trago mais uma vez Alberto Correia com mais memórias suas. Continuamos no reino das árvores. Hoje vamos fazer mais um pequeno louvor aos castanheiros das terras do demo. Vamos evocar, portanto, o grande escritor Aquilino Ribeiro. Bem-vindo, Alberto. Vamos saber mais sobre estes castanheiros seculares.

Aquilino Ribeiro, que aqui trazemos muitas vezes em textos antológicos, era um supremo admirador da natureza, pela qual nutria aquele amor que os homens do Neolítico dedicavam aos seus deuses, fossem eles o sol, a lua ou a terra identificada como deusa mãe, e eram eles quem eram celebrados tantas vezes com as primícias dos seus frutos ou com os fogos rituais que eram festa comunal por ocasião dos solstícios de inverno ou de verão. Paisagens, arvoredo, cores da urze ou da giesta, estendal de neblinas ao amanhecer, poentes avermelhados, madrugadas de geada estaladiça, tronco ou fronda de castanheiro, surgem nos seus livros tão reais quanto os seres humanos que os celebravam como heróis. Talvez os castanheiros tenham tornado o seu amor maior nas terras de Aquilino. Hoje ainda. Daí o fragmento de um livro de Aquilino para ler. Até a altitude de 800 metros, a árvore por excelência, diz Aquilino, era o castanheiro, ainda mais que o carvalho, que deu o nome a lugares como a Soutosa e que o serrano, em anos de crise, entregou à machada dos carvoeiros e negociantes de madeira, malta desaforada que se fartou de ajuntar com o lenho que ouvi chamar a um velho bruxo ossos de Portugal, até à sua extinção. Ultimamente, por esporádica iniciativa, porquanto, afigura-se-me o indígena bastante refratário ao culto da árvore como um moiro, têm replantado com certa constância e, de novo, colinas e vales começam a reluzir na sazão própria do verde tão magnificente dos soutos. No outono, é maravilha ver contra o fundo crestado das chãs, com os ouriços a reganhar e o folhado a empalidecer, como suplantam em suntuosidade tudo o que se possa imaginar de ouridos pelas feiras e de velhos brocados numa missa de pontifical. A par com os soutos, aqui e além, deparam-se ainda belas e extensas moitas de carvalhos. Alguns exemplares admiravelmente soberbos restam de pé. Nas minhas digressões de caçador, aconteceu-me umas tantas vezes abrigar-me dos aguaceiros no tronco largado de um roble onde caberiam à vontade cinco homens como eu. Acenderam o lume na sua cavidade e, por maledicência ou descuido, deixaram-no a levrar. Depois que abateu, ficava ainda tão poderoso e o seu cerne tão duro que não houve serra que pudesse abarcá-lo, nem aço que entrasse nele. Ali jazeu anos até que à força de acenderem o fogo na carcaça, se esfacelou e o puderam levar às carradas. Isto escreveu Aquilino em seu livro "Aldeia, Terra, Gente e Bichos", no ano de 1954. Se hoje fosse vivo, sabe-se lá o que Aquilino escreveria ao ver o fogo bravo e iníquo dos últimos incêndios a consumir velhos castanheiros de 500 anos e esses soutos novos plantados agora pelos netos, passadas tantas gerações.

É verdade e com muita razão. O Alberto ainda outro dia nos falou disto. De facto, no Panteão, o Aquilino deve ter dado voltas na tumba com estes incêndios que têm consumido grande porção da zona florestal de toda essa região e, como disse e muito bem, sacrificando castanheiros multisseculares. Faz muita pena.

Pois é.

Vamos ver se de ano para ano as condições podem melhorar e também este combate a este flagelo que nos atinge ciclicamente de uma maneira tão impiedosa. Alberto, ficamos hoje por aqui. Marcamos encontro amanhã. Bem-haja.

Até amanhã.