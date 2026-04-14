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Olá e sejam muito bem-vindos. Esta é a História das Histórias. Em Viseu, Alberto Correia continua a desfiar as suas memórias, as suas crónicas que gostamos tanto. Eu sou o João Paulo Sacadura e estou ansioso para fazer vir o Alberto Correia, que hoje, curiosamente, vai-nos começar por falar das padeiras da Lapa, desta aldeia de Sernancelhe. E começamos da melhor maneira, com um texto de Aquilino. Bem-vindo, Alberto, vamos a isso.

"Em duas alas, sobre as tarimbas, ao entrar para a igreja, ofereciam as padeiras o pão. E até Nossa Senhora, no Penedinho, recebia o bafo ainda morno das recém-dentes fornadas". Isto escreve Aquilino Ribeiro nas Terras do Demo, em 1919. Há 100 anos, quase, já tinha nomeado o pão da Lapa. As terras do largo chão da beira alta eram terras senteiras no geral, mas os lavradores escolhiam sempre uma leira de terra mais funda para a sementeira do trigo, que as mulheres mandavam moer só para os trigos do Natal, os bolos de Páscoa e os biscoitos e pães leves de batizado ou casamento, que também cozinham nos fornos do povo quando tinham vez. Pesavam-se também a trigo, homens e meninos, ao jeito de promessa. Eram tempos ruins os antigos. Maleitas, febres, pontadas, garrotilhos de criança, já não passavam com chás de erva-cidreira, com defumadoiros, fricções de vinagre quente, papas de linhaça, receituários de venta procurada longe. E os homens, a conselho das mulheres, e as mães, em nome dos filhos, prometiam à senhora da Lapa o seu peso em trigo, se ela dele se amacia-se. E a senhora da Lapa lá ia tendo compaixão daquela gente e quase todos se curavam. E lá iam então com o burrico carregado de taleigas com o trigo. O padre tesoureiro, mais tarde o sacristão, pesavam a gente para conferir com o trigo da promessa, que depois se despejava numa tulha. As padeiras compravam este grão, mandavam-no moer aos moleiros que subiam da Buguinha, perto de Quintela, e fabricavam depois com suas mãos as fornadas grandes que vendiam nas festas e nas feiras e à gente do lugar todos os dias. Foi assim por muito tempo. Hoje, ainda tem fama o pão da Lapa. Já ninguém cultiva trigo por ali, já não há moinhos com rodas a moer e as padeiras mandam vir de longe a farinha e o fermento para o pão. Têm de antigo a água fria das nascentes, ainda queimam lenha para cozer e o pão que sai do forno tem, ainda nos parece, o velho paladar de antigamente.

Como sempre, mais uma crônica que evoca tradições, coisas boas e coisas saborosas. Fico sempre com muita vontade, eu gosto muito de pão, de provar. Devia ser maravilhoso também este pão das padeiras da Lapa. É uma grande homenagem.

É que podes juntar-se um queijo que também lá se fabrica agora.

Tão bom. Sim, senhora. Ficamos com água na boca mais uma vez, mas agradeço-lhe muito, Alberto, por mais este cheirinho e sabor da região Centro. Bem-haja por isso. Até amanhã.

Até amanhã.