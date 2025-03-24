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Olá, sejam bem-vindos à História das Histórias. Eu chamo-me João Paulo Sacadura e estou aqui, sobretudo, a acompanhar o Alberto Correia. Ele está em Viseu e traz sempre umas histórias e umas memórias fantásticas para este espaço, em que falamos da região Centro, distrito de Viseu. Hoje, Alberto, bem-vindo. Vamos falar de Tarouca, destas terras do Vale Encantado. No fundo, vamos convidar quem nos ouve, se ainda não conhece, a fazer uma visita a esta terra.

Designa-se hoje por Vale Encantado, um amplo território do concelho de Vouzela, de Tarouca, lá onde a riqueza e a fragrância da terra vão de par com uma singular riqueza monumental que, vinda da Idade Média, perdura até hoje, com os naturais estragos do tempo e dos homens, que hoje se redimiram, recuperando, tanto quanto possível, esse património que ilumina uma fecundíssima história. O rio Varosa e outros cursos de água que através dele chegam ao rio Douro, regam uma boa extensão de terra onde se alimenta o gado e onde, hoje, uma das culturas mais significativa é a baga de sabugueiro, exportada depois de seca para diversos países do centro da Europa. Para além da paisagem, do cultivo da terra e da criação de gado, é singular a oferta turística credenciada por um singular número de monumentos que constituem património de valia, alguns de entre eles classificados como monumento nacional. De alguns trazemos hoje registo breve que sirva de convite para gostosa visita. Começamos por lembrar o Mosteiro Cisterciense de São João de Tarouca, levantado no século XII, mas cujo casario cresceu ao jeito de cidade, onde, na envoltura da monumental igreja, se desenrolavam as construções de cozinha e amplos refeitórios, onde ainda se levanta a espantosa ruína de um dos gigantescos dormitórios e todas aquelas adjacências que configuravam os passos da vida dos monges, quase tudo desventrado após a extinção das ordens religiosas em 1834. Salvou-se o monumental edifício da igreja com suas naves povoadas de altares, a amplidão do altar maior com seu revestimento de azulejos, a sacristia com seu mobiliário e numa das naves, o gigantesco túmulo de Dom Pedro, um filho bastardo de Dom Dinis, Conde de Barcelos, que morreu ali perto, no retiro de seus passos de Lalim, onde estará entregue a uma singular obra literária que muito enriquece o nosso panorama cultural medieval. Não fica longe o Mosteiro Cisterciense de Salzedas, cuja edificação, do século XII também, se deve a Dona Teresa Afonso, esposa de Dom Egas Moniz, o vaio de Afonso Henriques. Dele resta a ampla igreja com sua histórica sacristia, mas cuja fachada, levantada no século XVIII, já não pôde receber as duas torres programadas. Restam ainda o claustro e outras dependências, onde um pequeno museu guarda memórias das vivências monásticas. Não muito longe, sob o curso do Rio Varosa, levanta-se a ponte Torre da Ocaña, que um dos abades do mosteiro fez levantar em 1465 para a recolha de impostos sobre pessoas e bens que ali entravam. Desta aldeia, foi natural José Leite de Vasconcelos, que conhecemos como fundador do Museu Nacional da Etnologia, paredes meias com o Mosteiro dos Jerónimos e uma figura de relevo nacional. Do outro lado do Rio Varosa, fica D'Alvares e o velho Paço de D'Alvares, de boa cantaria na fachada principal, cuja origem se atribui à família de Egas Moniz, honra que cai na obscuridade ainda no século XIII e onde descendentes terão habitado até 1894, quando a ruína se instala. Adquirido em 1994, 100 anos depois, e recuperado pela Câmara Municipal de Tarouca a partir de 2004, será inaugurado no ano de 2006 pela Ministra da Cultura, já que essa é a missão a que foi destinado o tal solar, cujas paredes ajudam a contar uma história e onde se realizam hoje encontros, exposições, onde tem sede a Confraria do Espumante, onde se acolhe o Museu do Espumante, a Rota dos Vinhos de Cister, a Comissão Vitivinícula de Távora-Varosa. Pode ainda visitar-se a Igreja Matriz da cidade de Tarouca, reveladora de seu original estilo românico-gótico, com a presença do Manuelino, guardiã que também é do túmulo do primeiro Conde de Tarouca. Nas vizinhanças, o dito Arco de Paradela, que parece perdido na paisagem, constitui ainda um enigma. O monumento de traça românica pode ter permanecido como memória da paragem do féretro de Dom Pedro, Conde de Barcelos, no percurso entre o seu Paço de Lalim e a Igreja de Salzedas. Pode ter sido, com mais dois semelhantes monumentos desaparecidos, indicação dos limites dos cultos do mosteiro vizinho ou tão-só monumento funerário de notável figura local. Vinhos, espumante, uma rica gastronomia local e tranquilos espaços de hospedagem garantirão ao visitante que vier a estas terras uma salutar e proveitosa visita.

De facto, fica aqui este convite e que vai prosseguir. Amanhã também continuamos a convidar as pessoas a visitar estas terras do Vale Encantado. Alberto Correia, bem-haja. Marcamos encontro amanhã. Muito obrigado.