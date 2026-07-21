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Olá, seja muito bem-vindo. Já sabe, esta é a História das Histórias. Eu sou o João Paulo Sacadura e estou aqui com Jorge Adolfo Marques, historiador, que continua a desfiar as suas memórias e as suas crônicas sobre a história de toda a região Centro. Vamos hoje, concretamente, começar com o Museu de História da Cidade de Viseu. Olá, Jorge. Bem-vindo. Vamos a isso.

Olá. Efetivamente, hoje vamos começar com uma pequena história do Museu de História da Cidade de Viseu. Digamos que isto é um pequenino museu que foi inaugurado, abriu ao público no dia 18 de maio de 2018. 18 de maio é o Dia Internacional dos Museus, portanto, foi uma boa data para abrir este pequeno museu. Eu digo pequeno porque a história da cidade e da região em torno da cidade de Viseu mereceria um espaço bem maior. Isto é um aperitivo para essa história que se pretende retratar num museu da cidade. Ele está instalado numa casa que é conhecida, porque fica na rua Direita, naquela rua que atravessava a cidade de Viseu de lés a lés. Uma rua muito antiga. Foram os romanos que a definiram, aliás, quando fundaram a cidade aqui. É uma casa conhecida pela antiga Papelaria Dias, mas é uma casa medieval que foi comprada pela Câmara e aí instalou este museu.

Jorge, deixa-me só dizer uma coisa muito rápida. Agora lembrei-me, por causa de teres falado na rua Direita. Antigamente as pessoas tinham a ideia de que era uma rua à direita, uma rua toda seguida, direta em reta. Mas não é verdade. A rua Direita às vezes é muito curva. É a rua de acesso direto, não é?

Direto, exatamente.

Exato. E vem daí. Que engraçado.

Que era a rua que atravessava, como eu disse há pouco.

Era o antigo cardo maximus das cidades romanas, não é?

Exatamente. No caso de Viseu, corresponde ao cardo maximus, que era uma das ruas principais que definiam depois todas as outras paralelas a ela. E perpendiculares, portanto, que definia a malha urbana. Era a rua principal, era a rua que tinha nos seus extremos as duas portas principais da cidade. Geralmente, cidade muralhada. E já estou me antecipar àquilo que iremos falar.

Viseu tinha quatro portas, tu falas nisso.

Exatamente. Mas essa rua de direita não tinha nada. Aliás, as pessoas que conhecem Viseu e a cidade e conhecem aquela rua, sabem que aquela rua tem muitas curvas. Aliás, como todas as ruas Direitas em todo o país.

Pois é. Na Guarda também, lembro-me bem.

Em todo lado, exatamente. As ruas Direitas são ruas da malha antiga das localidades, seja ela cidade ou vila. E ao longo dos séculos, elas foram ganhando essa configuração menos retilínea, porque as casas que eram construídas e reconstruídas, muros deitados abaixo, e que foram ganhando espaço e isso criou alguma maleabilidade na própria rua. Ora, este museu está precisamente localizado num cruzamento da rua Direita, sensivelmente a meio. É uma casa medieval, uma casa do século XV, XVI. É uma casa muito bonita, toda em granito, e que foi comprada precisamente com o intuito de ser um lugar de exposições e a determinada altura, em 2018, foi ali criado o tal Museu de História da Cidade, ícones da história de Viseu. O Despertar do Museu, é assim que se chama esse espaço. E é um espaço que está dividido em nove compartimentos. O primeiro é sobre a origem da cidade. O segundo é sobre a romanização da cidade. Portanto, o primeiro, a origem é a parte pré-romana da cidade, quando a cidade ainda não era uma cidade, ainda não era uma urbe. O segundo espaço é quando os romanos efetivamente fundam a cidade de Viseu, a tal cidade Visae.

Que era assim o nome romano. No segundo núcleo, fala-se de Visae.

Visae, exatamente. Aí é efetivamente quando se funda a cidade. O terceiro espaço foi intitulado "O Poder da Fé".

Depois da reconquista.

Não. É a cidade suevo-visigótica.

Então ainda é no pós-romano.

Pós-romano, mas ainda não é medieval.

No tempo dos visigodos e dos suevos.

Exatamente.

Muito bem.

Porque se encontra exposta uma moeda de um rei visigodo, que era Recaredo. Depois temos o quarto espaço, que é intitulado "Entre Reis e Califas" e é dedicado À Cava de Viriato. Nós havemos de falar aqui da Cava de Viriato quando for oportuno, porque as pessoas têm muita ideia da ligação ao Viriato.

Ao próprio pastor.

De Viriato, ao pastor.

Ao pastor, herói dos montes Irmínios. Sim.

Exatamente.

Que confrontou os romanos.

Iremos desmistificar isso.

Exatamente.

Depois, o quinto espaço é o Berço da Nação. É um espaço dedicado ao período precisamente pré-nacional e nacional. Portanto, a transição do período em que Portugal ainda não é um reino independente e nomeadamente com a atribuição da primeira carta de foral à cidade pela condessa Dona Teresa, a mãe do Dom Afonso Henriques.

Muito bem.

No ano de 1123.

Muito bem.

O sexto espaço é a Idade das Artes e Letras. Temos que ter em conta que a escola de Grão Vasco teve aqui sede. O grande pintor Vasco Fernandes é um ícone da cidade e da região e do país, em boa verdade.

A sua obra é tesouro nacional, obviamente.

É tesouro nacional. Portanto, no agora Museu Nacional de Grão Vasco. Depois, o sétimo espaço é Uma História de Ouro. Viseu é uma cidade onde o barroco está muito presente, não só na arquitetura eclesiástica, nas igrejas, nas capelas, na própria sede de Viseu, mas também nos vários solares e palacetes que há espalhados um pouco pela cidade e pela região. Nós temos aqui, efetivamente, na região de Viseu, eu estou-me só a lembrar de um exemplo do caso de Santar. Os maravilhosos solares em Santar, que pertencem ao Conselho de Melas. É hoje uma localidade que está integrada no Conselho de Melas, mas é uma localidade que deve ser visitada só para visitarmos o que é o barroco aqui, o barroco beirão.

Muito bonito. No granito.

Dessa aristocracia regional beirão. Temos esse sétimo espaço. O oitavo espaço é dedicado à cidade jardim, Viseu Cidade Jardim. É um slogan que colou muito bem à cidade, porque é efetivamente uma cidade muito verde, muito ajardinada, que todas as pessoas que a visitam acham muito bonita, é uma cidade com muitos verdes, muitos jardins, muito bem tratada. E o último espaço é o Passado Presente. É um espaço curioso, porque é dedicado à Feira de São Mateus, que é o grande certame da cidade. A Feira de São Mateus, que agora começa um bocadinho mais cedo do que era habitual, é no mês de agosto, que se prolonga ainda por setembro.

Antigamente era quando, Jorge? Era mais tarde?

Era em setembro.

Agora começa um bocadinho mais cedo.

Era no mês de setembro e até entrava no mês de outubro.

Agora, se calhar, começa um bocadinho mais cedo pra aproveitar a vinda dos imigrantes, não?

Exatamente.

Imagino que sim.

Em setembro, também temos que ter em consideração que a própria cidade e a região, por altura de setembro, já era um bocadinho fria, já chovia bastante. Agora, com as alterações climáticas, as coisas já não são como eram antigamente, como eram aqui há umas décadas atrás. Mas era uma feira muito concorrida. É uma feira que foi criada pelo Dom João I, portanto, é uma feira pluricentenária. Que acorriam mercadores de todo Portugal e do estrangeiro, de Castela, de Leão, da Alemanha. Era uma feira muito concorrida e era conhecida como Feira Franca, precisamente, porque não se pagava bilhete, era uma feira aberta. Sendo que hoje, com os espetáculos dos artistas que vêm cá cantar, etc., há muitos dias que são pagos, mas não deixa de ser uma feira muito concorrida. Mês de agosto e ainda entra em setembro. Mas este museu é um cheirinho da história da cidade. É um aperitivo pra história da cidade. Andando pelas ruas do casco velho, do centro histórico da cidade, nós encontramos muitos vestígios desse passado antigo. Temos que considerar que a cidade, aquele morro onde hoje está a Catedral e a Igreja da Misericórdia em frente, foi o sítio que foi inicialmente ocupado no distante período da Idade do Ferro, que coincide precisamente com essas populações lusitanas do Viriato.

Ok.

Nós encontramos muitas estruturas habitacionais em sítios que foram escavados, nomeadamente no Museu Grão Vasco. Quando, em 2004, o Museu Grão Vasco foi todo remodelado, encontraram-se lá restos de cabanas desse período. Encontraram parte de fossos que defendiam esse castro que ali se localizava, no morro. Um castro que teria cerca de seis hectares, portanto era um povoado.

Ainda era grandinho.

Ainda era grande, mas era um povoado que tinha muralhas defensivas e fossos defensivos, mas que depois, no século I, na transição do século I antes de Cristo para o I depois de Cristo, já o território estava todo conquistado pelos romanos. Aliás, foi o primeiro imperador, Augusto, que terminou essa conquista até lá acima à região mais norte da península ibérica, que é fundada a cidade de Vissayo, que eu há pouco já referi. E nós sabemos hoje que a cidade se chamava Vissayo, precisamente por causa de uma inscrição, uma ara em granito, que apareceu num sítio onde estavam a fazer trabalhos para construir o funicular, que dá acesso da feira cá acima ao morro, e apareceu ali uma inscrição que nos permite concluir que a cidade primitiva de Viseu, a primeira, o primeiro burgo, se chamava Vissayo.

Jorge, vamos fazer aqui-- Diz.

Nome que nós não conhecíamos até há poucos anos. Desconhecia-se qual era o nome da cidade romana.

Graças a essa inscrição. Jorge, vamos rematar para depois aguçar o apetite e se calhar voltar à constituição deste museu e falar dos outros núcleos. Isso dá para outras conversas. Vamos a isso, que amanhã também quero ficar a saber sobre esta muralha romana. Pode ser?

Muito bem.

Então vá.

Só dizer que há muito para visitar em Viseu. Podemos começar pelo museu da cidade.

É uma belíssima ideia. Muito bem, estamos então conversados por hoje. Amanhã há mais. Vamos saber mais sobre esta grande cidade de Viseu com o Jorge Adolfo Marques. Bem-haja, Jorge. Até amanhã.

Um abraço.