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Olá, bem-vindos. Esta é a história das histórias. Eu chamo-me João Paulo Sacadura. Estou aqui, sobretudo, para acolher Alberto Correia, historiador e investigador de toda esta região Centro, com tanta coisa para nos dar, tantas memórias, tantas homenagens. Hoje falamos de outro texto de Aquilino Ribeiro. O primeiro, ele estreia-se assim na revista Serões e fala exactamente do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, ali em Lamego. Vamos a isso. Bem-vindo, Alberto.

Aquilino Ribeiro publica o seu primeiro texto na revista Serões, no número 31, referente ao mês de janeiro de 1908, texto a que dá o título de "Nossa Senhora dos Remédios, Lamego". A essa data, andava Aquilino pelos 23 anos e tinha experimentado já a prisão da esquadra do Caminho Novo, em Lisboa, onde entrara a 17 de novembro de 1907, após o incidente com o rebentamento das bombas artesanais no seu quarto da Rua do Crucifixo. Evadido da prisão a 12 de janeiro de 1908, mantém-se resguardado por Lisboa até que, a 1 de junho desse ano, segue para Paris, "o meu primeiro desterro de seis anos", diz ele. A Senhora dos Remédios, em Lamego, esse maravilhoso quadro paisagístico conformado ao imponente santuário, com sua impressionante escadaria de muitos lanços e a frondosa mata vizinha, cativara-o decerto desde que conhecera Lamego quando, estudantinho do Colégio da Lapa, ali ia fazer exame e nesse posterior tempo dos dois anos de frequência do Colégio Roseira, que o padre Alfredo dirigia na cidade. O seu texto de oito páginas, ilustrado com gravuras da época, é uma deliciosa crônica que, na aurora do automóvel, relata essa aventurosa viagem em que embarcavam famílias inteiras, o abade e os figuros da terra, seguindo a cavalo a viagem ronceira do carro de bois, onde as damas assentavam com a merenda da jornada, que apenas terminava com o regresso ao outro dia. Aquilino descreve essa mudorenta partida pela madrugada de setembro, descreve a paisagem que o sol ao nascer vai animando, a merenda em Britiande, quase ao findar do caminho, e a hipopéica chegada a Lamego, a opaca descrição do pórtico românico da Sé que o abade não fez compreender, a lenta sedução de Rosa, a filha bonita do carreteiro, pelo brasileiro pateta que ela preferiu ao amarrá-la apaixonado. E depois, a lenta subida pelos patamares do escadório, o espanto das fontes, o secretismo das grutas, os pináculos gigantes de onde velavam os antigos reis de Israel, as torres altas do santuário, luminárias, o toque do sino. As cinco voltas ao santuário, a esmola na bandeja, a estampa para colar no frontal da casa, o manso olhar da senhora no seu trono dourado, o gesto do brasileiro que ofereceu o retrato como ex-voto, a procissão que chegava com o andor da senhora no habitual carro de bois carregado de anjinhos, piedosa prática de um tempo antigo que hoje ainda se mantém como tradição. E depois, o sabor da merenda, o almoço ao despedir da cidade na Tenda das Catarros, a compra das arracadas de oiro que Rosa escolheu e a desdita do Zé, o apaixonado soldado que a rapariga preferiu, escolhendo o enxundia do brasileiro. E o regresso à aldeia, que Aquilino já não nos conta.

Muito bem, estamos então conversados sobre esta passagem do Aquilino e esta sua estreia nas revistas com este texto sobre Nossa Senhora dos Remédios, aquele bonito santuário ali em Lamego. E assim marcamos nós encontro para amanhã para mais um texto. Muito bem, muito obrigado, Alberto. Bem-haja por mais esta crônica. Obrigado.

Até amanhã.