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Olá, sejam muito bem-vindos à História das Histórias. Eu sou o João Paulo Secadura e Alberto Correia, em Viseu, continua a trazer-nos as suas memórias, as suas crónicas. Hoje fala do seu Senhor dos Passos. Vamos então, começando até com o texto do Aquilino, saber um bocadinho mais. Vamos a isso, Alberto. Bem-vindo.

"Lembro-me que perante o altar do Senhor dos Passos, à esquerda, quando se caminha para a ábside, nos detivemos um pouco ante a imagem de Cristo, vestida com um balandrau roxo e derdejando para a gente um olhar confrangedor. Isto escreve Aquilino Ribeiro na 'Geografia Sentimental', por ocasião da visita a certa aldeia e de companhia com o sacerdote que era pároco". Relia eu o já cerode o texto de Aquilino, que é a "Geografia Sentimental", essa sentida travessia de caminhos da Beira que faz de Viseu até às portas do Douro, em Tabuaço, e detive-me no descritivo da visita que faz à Igreja de Lamosa, não longe da sua terra, e onde, com o abade, se fica olhando a habitual imagem do Senhor dos Passos. E eu lembrei-me do Senhor dos Passos da minha aldeia. Estava na igreja, numa capela a deslado, como nessa outra igreja que o romancista visitava. A capela tinha o nome de Nossa Senhora da Glória, mas quem lá estava era a Senhora da Soledade. Assim lhe chamávamos na aldeia, tal qual como se fosse nossa vizinha. Que ela também se vestia de preto, como as mulheres da minha terra, aquelas que também perderam um filho ou o seu homem. A Senhora da Soledade estava sempre a chorar. A gente, em menino, via através da vidraça. O Senhor dos Passos não chorava, que um homem não chora, dizia-se na aldeia. O Senhor dos Passos olhava para nós, tinha a cara cheia de sangue. Estava triste, mas ao mesmo tempo parecia dizer-nos que aquilo não era nada. E a gente ficava a olhar um bocadinho e depois íamos brincar. Uma qualquer Verônica haveria de chegar para curar as feridas do Senhor dos Passos. Talvez minha mãe, que ela sabia curar sem doer muito os meus arranhões. Toalha de linho, água de malvas ou de flores de sabugueiro, secas sob uma manta aberta ao morno sol de verão. Não sei, foi há tanto tempo. O Senhor dos Passos só vinha à rua uma vez por ano, na manhã de Quinta-feira Santa. Os rapazes levavam-no no andor. A gente ia com ele na procissão. As mulheres cantavam um canto triste. Nós, os rapazes, nesse dia íamos calados, a boina espanhola na mão. Quando fôssemos grandes, também carregaríamos o andor, pensávamos nós. A procissão dava uma volta à capela de São Sebastião, no Largo da Fonte, e regressava à igreja. Nesse dia vestia uma túnica nova ao Senhor dos Passos. Era roxa, da cor dos lírios que a madrinha tinha no quintal. A Senhora da Soledade cobriam-na com um manto lindo de veludo debruado com um fio dourado. Mas mesmo assim, mesmo no andor, ia a chorar. Este ano não vi a procissão do Senhor dos Passos da minha aldeia. Não sei quem pegou no andor. Já poucos rapazes do meu tempo moram por lá. Quase todos partiram. Os primeiros ainda foram em navio para o Brasil. Outros, já feitos homens, foram a salto para França. Alguns seguiram mais tarde, abertos os caminhos de comboio. Regressam um tempo curto pelo verão. Lembrei-me também da Senhora da Lapa, de ao pé da minha terra, de que Aquilino fala muitas vezes. Da Senhora da Lapa, da antiga, da que andava na cestinha de Joana, acompanhando as viagens da menina que o destino fez pastora. Quem sabe se não foi feita de uma raiz de tora ou de carvalho pelas mãos de um pastor? Avô da menina até podia ser, que eu não me importava de rezar-lhe nesse altar da serra, tal e qual como Joana fez.

Muito bem, este seu Senhor dos Passos e também esta Senhora da Soledade, que aqui é lembrada, e a Senhora da Lapa. Já agora, Alberto, é sempre bom lembrar estas tradições e estas procissões e estas memórias antigas. E por isso agradeço-lhe mais uma vez. Então nós marcamos encontro amanhã. Bem-haja.

Até amanhã.