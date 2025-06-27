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Olá e sejam muito bem-vindos à História das Histórias. Como sempre, eu sou o João Paulo Secador, estou com Alberto Correia. Ele, em Viseu, nos conta e sempre partilha connosco as suas memórias, as suas tradições de toda a região beirã. Estamos aqui hoje falar de uma que é muito típica, uma tradição que se perdeu um pouco, não sei se se perdeu completamente. Alberto, vamos falar do famoso cântaro que vai à fonte. Isto lembra-nos logo Camões. O cântaro que vai à fonte. Vamos a isso. Bem-vindo.

Uma velha figurinha de presépio de Machado de Castro, guardada no museu, fica quase tão só como a memória, como a mais poética evocação deste tempo de mulher que transporta à cabeça um cântaro d'água para o lar. Velhas estampas e postais, raras fotografias, constituem-se também como registo iconográfico de uma parcela importante da vida da mulher no quadro das sociedades camponesas do norte do país. Que a água era elemento primordial na vida dos homens, bênção do céu, derramada em chuva. Ao homem competia tão só a sábia tarefa da sua distribuição nos termos da aldeia. Dentro de casa, a gestão da água era tarefa de mulher. Alimentação da família e dos animais, higiene do cotidiano, lavagem da casa para o dia de Páscoa, barrela ao findar do verão, pouquinho d'água dada a um mendigo, careciam de um abastecimento diário jamais descuidado. E era então o caminho da fonte, foscela de chafurdo e antiga, foscela de bica sussurrante, as duas quase sempre numa praça da aldeia. Esposa ou mãe, enchiam-se cântaros com pouca demora e lá vinha um cântaro à cabeça, outro na mão tantas vezes, para esse lugar certo da cantareira, o nome que era dado ao armário da cozinha, que ano a ano se enfeitava pela Páscoa com os vistosos recortes de papel. Outras vezes, a fonte enchia-se de mulheres. E enquanto os cântaros enchiam um a um, as mulheres queixavam-se da vida, trocavam as notícias dos cantos da aldeia, trocavam segredos que tinham prometido guardar. E a fonte onde os cântaros enchiam e vazavam, esquecidos, tornou-se o lugar mítico da aldeia, escrito para sempre à volta de um gesto de mulher. As raparigas vinham ao findar do dia, já posto o sol. Vinham dos campos os rapazes nessa hora e o cantar da fonte não deixava ouvir a mais ninguém as juras de amor. E a fonte, onde os cântaros enchiam e vazavam, esquecidos, tornava-se o lugar mítico do romance e sempre do amor.

Bonita memória esta das mulheres com o cântaro à cabeça ou na mão. É sempre uma tradição que acho que se deve ter perdido, mas que é sempre bom relembrar e aqui festejar, graças aos seus textos sempre tão bonitos, Alberto. Ficamos com mais esta do cântaro que vai à fonte, esta tradição que infelizmente se perdeu. Eu lembro-me perfeitamente. Alberto, por exemplo, lá em Ferreira do Zêzere, onde eu passava férias, havia um cântaro lá em casa, de barro, claro, que íamos a uma mina de água que havia ali perto da nossa casa, andava-se um quilômetro, e daquela serra saía uma água muito fresquinha e depois o cântaro ajudava a manter a água fresca em casa durante muito tempo. E era uma tradição que durante muitas décadas acontecia e não é há tanto tempo como isso. Era muito bom.

Pois não.

Muito bem.

E as fontes continuam a ser usadas?

Claro que sim, ainda bem, porque a água quando for pura é sempre mais fresquinha e tem melhor sabor. Muito bem, estamos conversados por hoje e por esta semana. Bem-haja, Alberto. Marcamos encontro então pra semana. Muito obrigado.

Então, até pra semana.