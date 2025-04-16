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Olá, sejam muito bem-vindos à História das Histórias. Eu chamo-me João Paulo Secadura, já sabe, e comigo tenho Alberto Correia, historiador, investigador. Ele, em Viseu, vai nos contar sempre histórias, memórias e coisas muito curiosas da região Centro. Hoje vamos ouvir algo ligado à sua memória. Vamos falar do Jardim das Delícias, mas não o do Hieronymus Bosch, mas sim o Jardim das Delícias, tudo isto vai ser em Lamego, que tem a ver com uma memória sua. Alberto, bem-vindo. Vamos então saber.

O meu texto de hoje reinventa um antigo tempo de estudante na cidade de Lamego, essa pequena cidade de então, que desde criança ficara na minha afeição. A casa que habitei ficava na parte alta da cidade, onde havia um largo jardim cuidado e dentro dele um mirante, como chamávamos a um recatado espaço levantado num canto do jardim, de onde se tinha uma vista bonita da cidade. Este meu jardim de delícias, como lhe chamei, tinha o jeito desses hortos que os iluminadores da Idade Média pintaram nos livros de horas das princesas e do rei. Dois muros longos, um a ocidente, outro a nascente, e dois muros mais curtos, um a sul, outro a norte. Lá dentro era um vergél perfumado. Árvores de fruto, parreiras levantadas sobre caminhos, águas abundantes descendo de um tanque para regar nos quatro cantos do jardim. E havia sempre, ao longo do muro de nascente, abundância de jarros floridos que se ofereciam aos braçados para enfeitar a antiga Igreja de D. Macário. Depois, havia roseiras, hortelã, erva-cidreira e havia papoulas amarelas. Muitas papoulas amarelas. Abriam as suas pétalas nas primeiras horas da manhã e lá ficavam esplendorosas no mês de maio, até quase ao findar do dia. Nos lados do poente, o caminho do jardim era uma espécie de caminho de ronda, correndo sobre a cerca antiga das muralhas, que defendiam de longe o casario baixo da cidade antiga. Agora, via-se dali a cidade que crescera, alongando-se pela planície onde corria o rio Cora. Não sei se teria sido aqui a morada de Ardinga, essa princesinha doce e apaixonada que um dia escapou à vigilância dos guardas e foi em busca do seu amor até muito longe. Uma bonita história que já aqui contei. E a fuga talvez tivesse acontecido em maio. As papoulas amarelas que plantara floriam nos canteiros, enfeitou os cabelos e colheu um ramo grande para levar ao jovem que despertara o seu amor. Decerto, Ardinga morara ali. Eu gostava de sentar-me nesse muro alto onde as eras trepavam sem cair. Estava-se bem ali ao findar da tarde. De manhã também, quando o orvalho molhava a folhagem. Mas gostava mais de sentar-me ao fundo do jardim, no ângulo do poente, onde havia uma construção de pedra lavrada que chamávamos mirante. Subiam-se os quatro degraus de uma escada e nesse espaço resguardado havia uma mesa e um banco, também de pedra, como os guardas que garantiam a segurança do lugar. As trepadeiras de caules enrolados subiam os varões de ferro e desenhavam o sobrecéu que cobria esse lugar deleitoso e o perfumavam com o cheiro bom das suas flores miúdas. Às vezes, uma rapariguinha de vestido azul atravessava o jardim na mansidão da tarde, subia os degraus do mirante e soltava devagar as mãos cheias de papoulas sobre as páginas abertas dos meus livros. Chamei-lhe Ardinga, mas ninguém sabe se esse era o seu nome verdadeiro.

Que maneira de trazer uma lenda antiga aos nossos dias, através das suas memórias também de estudante em Lamego, uma bonita cidade com uma lindíssima sé, uma belíssima recordação, o Santuário da Senhora dos Remédios e desta Sé de Lamego. Uma terra muito bonita. Gostou muito de lá viver, Alberto, enquanto estava lá a estudar?

Sim, passei muitos anos em Lamego e gosto muito de retornar e a cada passo retorno.

Muito bem. Então marcamos encontro amanhã. Bem-haja, Alberto.

Até amanhã.