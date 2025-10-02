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Olá e sejam muito bem-vindos à História das Histórias. Eu sou o João Paulo Secador e aqui acompanho Alberto Correia. Ele, que é especialista em História, em Museologia, Arqueologia, Etnografia, vai nos falar de alguém e fazer uma homenagem muito merecida a este mestre Albino, que era pocareiro de Ribolhos, de Castro Daire. Vamos aí então saber mais sobre este mestre Albino. Albino Ribeiro.

Albino Ribeiro, cujo círculo de vida se alarga de 1890 a 1985, pocareiro de ofício, não era de Castro Daire. Nasceu mais longe, num dos podinhos de São Pedro de Paus, numa dobra da serra do Montemuro, descendo para o Douro, onde pouco tempo viveu, que homem das sete partidas se tornou. Saiu da terra ainda criança com o pai, pocareiro do ofício, como ele há de ser. O pai carregou a tenda, a roda, o saber. Acharam pouso em Ribeira de Arcas, nos termos de Castro Daire. O pai assentou a roda, cavou o chão de uma suenga, esse forno de tradição milenar, e o burrico da casa depressa andava com a louça no mercado. E porque avaros os tempos, então o pai regressa à sua terra. Albino, quase núbil, fica em Ribolhos, na vizinhança, a ler por conta de outrem. E exílio teriam sido seus dias, não fora a graça de Glória, que então era criança, mas que um dia haverá de ser sua mulher. Albino, que também foi tocador de guitarra, tinha uma alma de poeta. Albino correu muito. Andou por seca e meca, contava ele mais tarde. Foi soldado, foi camponês no Ribatejo. Volta a Ribolhos esquecendo a sua terra. Glória, que deixara ainda menina, é então uma mulher. Mantinha a graça do tempo em que a deixara. Casaram. Segue depois a roda-viva da vida e a sua roda baixa de pau de castanho, o campo pesado da roda corrido com a mão, os quinotas, canabita, a tripeça, todo esse arcaico instrumental, a suenga cavada ao longo do caminho, o barro amassado e o giro da roda, o suor e a fornada armada e um burrico chegando à boca da aldeia e o seu pregão costumeiro. "Quem marca panelas?" E a feira dos 15 na vila. Carregado, o burrico de Albino entrou muitas vezes na fronteira de Viseu. Talhas, panelas, caçoilas, tendadeiras, assadores de castanha, pocarinhos. O adro cheio de mulheres nas aldeias a nordeste. Mestre Albino, que assim agora é chamado, mestre que, segundo o conceito de Aquilino, é quem é perfeito em seu mecânico mister, veio a Viseu muitas vezes à feira franca, que em seu tempo era ainda assim que se dizia. Albino, pocareiro, nesse tempo modelava, quase como se artista fosse, o miúdo figurado que, no geral, fantasiava a sua serra. Homens da lavra com enxada ao ombro, mulheres carreando lenhas ou frutos da horta, bailadeiras em chão de romarias, músicos de festa e o santoral dos altares da sua igreja. Mas o infante Dom Henrique, de quem inventa impressiva figurinha, e o Viriato sobre o seu rochedo, foi em Viseu que os concebeu. Mestre Albino teve sorte. Guardaram-lhe sua roda no museu, a miúda utensilagem, púcaras, infusas, pilhas e algumas das frágeis figurinhas que criou. E o seu saber nos textos de alguns livros.

Olha que bonita homenagem que prestamos aqui ao mestre Albino, que prestou aqui o Alberto Correia, merecidamente. Alberto, ficamos conversados por hoje com este elogio que faz ao mestre Albino e marcamos encontro amanhã. Bem-haja.

Até amanhã.