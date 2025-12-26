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Olá, sejam todos muito bem-vindos à "História das Histórias" em tempo de boas festas. Eu sou o João Paulo Sacadura, convido a ouvir mais uma das memórias do nosso amigo Alberto Correia. Ele está em Viseu. Hoje fala-nos do presépio da Lapa e, no fundo, da história dos presépios, destas figurações de Natal que terão a sua origem em França, como vamos saber tudo agora. Alberto, bem-vindo, boas festas.

Os romeiros da Senhora da Lapa, esse místico santuário desde há 500 anos pousado no resguardado deslevão da serra da Lapa. Os romeiros que sobem à montanha têm por hábito primeiro atravessar a estreita quelha que rompe do coração do rochedo, onde se encontra o altar da Senhora e que desemboca sobre o norte depois de atravessar esse estreito e metafórico caminho de paraíso. E logo reparam elevados na rumorosa cenografia do presépio que se desdobra na funda abertura do rochedo e suspendem-se olhando demorados esse poético cenário de pastoral que relembra as fantasiosas e inocentes figurações dos natais inventados na Provença. A Sagrada Família pousa ao centro, sob o teto colmado de um pouco extenso abrigo de gado, a que José terá dado um jeito antes que tivesse chegado esse burburinho de pastores e de mulheres de Belém que carregam cestinhos de ovos, frutas, guloseimas festivas e aves propícias para um caldo para a tão jovem mãe ainda assustada. Maria aconchega ao peito o seu menino, que os visitantes olham ainda de longe, esperando o gesto de José ou de Maria para que possam beijar os pezitos da criança. Lá no alto, desdobra-se o muralhado a cidade imaginal de onde Herodes acaba de despedir os magos, que descem agora em tumultuosa cavalgada pela estrada real que os conduzirá a Belém. Anjos cantam sobre as alturas ao jeito de arautos de inusitada boa-nova e a gente não sabe se as lavadeiras da fonte, se os aguadeiros, o almocreve que guia o macho carregado e se essa rapaziada que brinca na rua, os tocadores de sanfona também ou a rusga de dançarinos perceberam a mensagem dos anjos que ecoou pelas quebradas. Pouco importa. À porta da gruta são já multidão os pastores e os campóneos das quintas de Belém. Os magos estão perto. Maria e José talvez já saibam. Alguém chegara correndo, trazendo a nova das visitas reais. Retomarão depressa os caminhos de regresso, os magos, e irão despedir-se na lonjura do deserto, jurando estar juntos quando o menino for rei. Que não será rei, o menino. É ele ao longe, no colo da mãe, que monta a burrica que José conduz, imigrante sem terra ao Egito distante. José só conta esconder o menino dos maus olhos de El Rei. Valeu-lhes o homem que andava no campo a ceifar o pão. Quando voltar, José irá vê-lo e agradecer-lhe o favor, que um dia há de voltar. Em levo de pastoral, este meu presépio de menino.

Que bonita esta evocação do presépio nesta semana do Natal. Alberto, agradeço-lhe por isso. Lembro-me sempre quando chego a esta altura do presépio que teria sido inventado pelo santo de Assis, por São Francisco de Assis, em Greccio, lá em Itália, em 1223. Um padre franciscano contou que São Francisco, neste dia, um dia tão festivo, tão importante, em que celebrava o nascimento de Jesus, que até as paredes deviam comer carne. Era uma expressão que ele usou e que eu nunca mais esqueci, que achei piada. Recordamos este tempo dos presépios, esta altura em que se celebra o nascimento de Cristo e com os votos de santo Natal e de boas festas, marcamos encontros pra semana. Muito obrigado, Alberto. Bem-haja.

Até para a semana.