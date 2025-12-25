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Olá, bem-vindos. Esta é a "História das Histórias", eu sou o João Paulo Sacadura e nesta semana de Natal, em Viseu, Alberto Correia continua a desfiar as suas memórias de Natal. Ontem falámos da árvore de Natal, das árvores brancas do seu Natal, hoje os seus dias da árvore, uma memória ao seu pai. Alberto, bem-vindo. Vamos então saber um pouco mais sobre isto.

Quando eu era menino, o dia da árvore ainda não tinha sido inventado, que eu me lembre. Nesse tempo, não havia ainda o Paulo Barracosa, meu amigo, para me falar dessa paixão pelos arbutus do Demo, esse jardim por ele cuidado, que ficava nas extremas das terras do Demo, para me falar dos surpreendentes tons das suas árvores no outono, da alma desse ser que se revelava tardes fora, nos rumores da folhagem. E a Silvia, minha amiga, não lia ainda, nesse tempo, sobre a tarde, aqueles textos onde eu sentia, quando a ouvia, que as árvores de que ela falava, eu mesmo flori, tal e qual aquelas árvores de magia que habitavam os bosques das histórias de um manso dragão que nos contava. Só que eu tinha nessa idade, na aldeia, eu e o resto dos rapazes, as árvores todas como irmãs ou companheiras. Nesse tempo, eu e eles balouçávamo-nos sobre os ramos das nogueiras, trepávamos às cerejeiras no verão, medíamos com os braços o manso corpanzil dos castanheiros, aventurávamo-nos pelo meio do pinhal, colhíamos para brincar os frutos dos carvalhos, cortávamos para flautas o pau dos sabugueiros. A aldeia era um jardim de paraíso. Lembro-me de meu pai. Era um pouco como Javé no seu jardim. Plantou de macieiras as margens dos ribeiros e sobre a borda da vinha criou um céu de pessegueiros. E achou, como Javé, que tudo era bom. Eu não quis ser lavrador como ele foi, não sei por quê. Mas ele deixou que eu seguisse o meu caminho. E nunca me ralhou quando eu, ao surgir da primavera, plantava troncos pequenos de mimosa ao redor da vinha, onde ele já tinha plantado os pessegueiros. Eu só queria, nessa hora, que às abelhas das colmeias que havia, não faltassem as flores com o pólen acostumado, de que elas precisavam para o fabrico desse mel que conosco partilhavam.

Muito bem, Alberto. Temos mais umas belíssimas memórias sobre todas estas árvores que compõem o paraíso que são as terras do Demo e concretamente a sua aldeia. Ficamos com mais estes votos de boas festas nesta altura, nestes dias que se aproximam, nestes dias que envolvem o Natal. Para si, um grande abraço. Alberto, marcamos encontro amanhã. Bem-haja.

Até amanhã.