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Olá, sejam todos muito bem-vindos à História das Histórias. Já sabe, aqui na Rádio Observador, eu sou o João Paulo Sacadura. Em Viseu está Alberto Correia, que nos conta sempre alguma curiosidade, alguma memória, alguma coisa que nós não sabíamos que precisávamos de saber. E hoje é mais um desses exemplos. Hoje vamos falar de merendas, dos vários sentidos da palavra merenda. Uma conversa que nos vai fazer crescer água na boca também. Vamos a isso, Alberto. Por merenda, o que é que a gente entende?

Merenda. Esta bonita palavra portuguesa, desgraçadamente caiu em desuso e o mais inquietante é que foi substituída pelo inglesismo lanche. Hoje já ninguém diz: "Vamos merendar," já ninguém convida amigo para com ele subir para a merenda. Merenda, este arcaísmo português, tinha um sentido polissêmico. Quem ler Aquilino dá disso conta facilmente. Merenda era geralmente a refeição da meia tarde com a família. Refeição leve. O antigo pão caseiro sempre presente, depois o queijo, o presunto, os enchidos, amálgama de azeitonas, vinho a acompanhar, no geral. Às vezes era um final do chá, biscoitos, pão de ló, quadradinhos de marmelada ou baião de compota, pão de trigo mais fino. Neste chão da Beira Alta, mais a sul, a merenda dos trabalhadores, os do campo, quase todos, tinham um jeito quase ritual. Obedecia a um tempo marcado por um calendário religioso, vinha de longe o costume e foi usual por muito tempo. O seu início, essa obrigação gerada junto das grandes casas de lavoura, tinha lugar com a época dos grandes trabalhos de primavera, as lavras, as cavas da rega ou da vinha e as primeiras sementeiras e a festa de 25 de março, a Anunciação à Maria, marcava o dia primeiro da merenda. A merenda eram ainda restos do jantar, como então se chamava a refeição do meio-dia, e que a lavradeira guardava, arroz com feijão e carne de porco, o pão, sempre o bom pão de centeio ou de milho, a broa, sardinha frita ou bacalhau alverdado, azeitona sempre, talvez queijo e uma cabaça passando. Merendas de ceifa, de malha, merendas do linho na várzea de cal de confios de mel. Quando o milho maduro se guardava nos canastros ou em pesados arcazos de castanho, quando o feijão se recolhia nas taleigas, quando a vindima estava à porta, quando a festa da Senhora do Remédio se anunciava a 8 de setembro ou a Santa Eufêmia a 16 do mesmo mês, encerrava-se, como se fora festa de folhinha, este velho ciclo de merenda. Continuavam as merendas familiares, as merendas aviadas em saquinhos de chita aos quadrados, de ir à feira ou a uma última romaria. Merendeiros de lata havia então e pipinhos de madeira onde o vinho andava fresco. Merendas de viagem maior também havia, alforjes fundos de cavaleiro, cabazes ou pequenos cestos de verga graciosos, atolados de manjares, onde podia seguir galo caseiro, onde se sentia o cheirinho bom das rabanadas, dos macios bolos de bacalhau desfiado. Tardes de sossego, sentada a gente à beira do caminho, à sombra de tília ou castanheiro, um ventinho fresco soprando. Tardes gostosas, sem tempo contado, num pátio resguardado com sombras coadas pela folhagem de vasta parreira. Memórias de um tempo velho.

Tanta coisa que se esconde na palavra merendas. E hoje em dia também se usa muito para uma espécie de bolo salgado recheado de chouriço ou de fiambre ou de queijo.

Sim. É muito frequente para um pequeno pãozinho com fiambre.

Fiambre ou com chouriço ou com queijo. Exatamente. Cá no sul também é muito usado.

Uma desvirtuação.

Da palavra original.

Da pequena refeição antiga.

E é engraçado lembrar isso, que a palavra lanche, nós adotamos do inglês. Lunch, que é almoço, e também a refeição que à meia tarde se chamava, para nós seria jantar. O almoço. As horas também mudaram muito com o tempo, Alberto. As tradições vão mudando. Muito bem. Estamos conversados por hoje, Alberto Correia. Marcamos encontro então amanhã. Bem-haja.

Então até amanhã.