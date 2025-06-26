Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Muito bem-vindos. Esta é a História das Histórias, já sabe, eu sou o João Paulo Secadura e comigo, em Viseu, Alberto Correia vai nos lembrar sempre tradições. Ele é investigador, é historiador. Vai nos sempre lembrar tradições e coisas curiosas desta região centro. Hoje falamos dos peixes do rio, da alimentação da gente do Conselho de Viseu. No fundo, vamos recorrer ao testemunho das memórias paroquiais de 1758. Bem-vindo, Alberto.

Desde sempre se procuraram bastar os homens na sua alimentação, com os recursos que a natureza lhes oferecia. Os frutos e ervas de uma inicial recoleção, a caça cedo empreendida, a pesca nos rios ou na borda do mar, só mais tarde apreendido com o cultivo da semente estardiamente domesticadas. Deixamos como testemunho curioso as respostas dadas pelo Abade de Supões, paróquia das cercanias de Viseu, aos específicos quesitos das memórias paroquiais, esse bem elaborado inquérito que o Marquês de Pombal faz chegar, através dos párocos, a todos os cantos do reino em 1758. Curiosas são as respostas dadas pelo prolixo Abade da Freguesia de Supões, o cura Carlos da Fonseca Pereira, às questões contidas nos vários itens da terceira parte do inquérito, respeitantes aos rios. Refere o Abade que o mais notável e de nome é o Rio Vouga, que tem o seu princípio em a Fonte da Senhora da Lapa, em um ribeirinho, e que todo ele cria peixe, que são ruivacos, bordalos, barbos e trutas, e a maior quantidade que cria são barbos, bogas e trutas, e isto conforme os sítios por onde corre, porque sendo a água mais fria, cria mais trutas, e se mais quente, mais barbos e bogas. Mais ampla e presenteira é a informação do abade, que parece conhecer bem a terra e os seus fregueses, e assim acrescenta que o rio tem também, em vários sítios, uma espécie de ameijoas que os naturais da terra chamam mexilhões, mas, na verdade, o não são, suposto a casca seja preta. Pelo feitio e formalidade é ameijoa, e o peixe que tem dentro é pelo feitio das ameijoas e não dos mexilhões. A casca é tão dura ou mais que a dos mexilhões e mais grossa. Porém, chamem-lhe como quiserem. É coisa brava, porque até agora se não lhe acertou com o modo de se cozerem, como as ameijoas, nem como os mexilhões, nem se assarem. Dentro, o seu peixe é branco e tem um pedaço de cor de presunto. O que é branco, coze-se e assa-se, e o que é da cor do presunto é incocutível, e ou por se não cozerem, por outro princípio, se não comem, ainda que não fazem mal a quem os come, porque eu conheço cinco pessoas que os comeram e ainda estão vivos. Mais ligeiros na informação são os demais curas, que se limitam a enumerar as curtas espécies que povoam rios e ribeiros, de onde se solta a garantia do apreço em que tal fauna era tida, nem sempre acessível ao comum dos vizinhos, porque, em muitos casos, nesse tempo do antigo regime, muitos dos açudes e levadas eram da posse de senhorios que impediam a pesca ao povo comum. Mas casos havia, como na ribeira de Mundão, que desagua no rio Pavia, informa o cura Nicolau António de Figueiredo, que não tem peixes porque os moradores circunvizinhos os não deixam crescer. Sem peixes ficam as águas do rio Vouga, nos limites do Lourdosa, porque aí são os donos dos açudes, dos moinhos, que, na sua ganância, extinguem a criação com barbascadas e troviscadas e outros venenos que metem nos escondedouros. Curioso o testemunho do pároco Manuel Lopes d'Almeida acerca da fauna piscícola do rio Pavia, na travessia de Vile Moinhos, a deslado da cidade. O rio Pavia, que aqui tem um grande açude elevada, que cria em si muitos e saborosos barbos de avultada grandeza e de ligeiras bocas e deliciosos bordalos, que servem no desenfado dos senhores desta quinta, que aqui vêm nas tardes de verão pescar com sadelas e redes. Quanto basta de exemplos para perceber o gênio das gentes de um antigo tempo, não muito diferente dos comportamentos dos homens de hoje, nesta preocupação com a preservação de uma natureza que a cada um pertence e a todos deve ser prestável.

É preciosíssima as respostas do abade Carlos da Fonseca Pereira. Que às tantas diz: "Não sei, é que não é bem mexilhão, chamem-lhe o que quiserem. Uma coisa que não se pode cozinhar, incocutível", essa é extraordinária a palavra.

Não, é notável este texto.

"E eu conheço cinco pessoas que comeram e não morreram, por isso não deve fazer mal." É extraordinário esta ingenuidade, este texto para dar informação.

É um texto de antologia.

É, completamente. Muito bom português também, muito curioso. Muito bem, Alberto Correia. Marcamos encontro então amanhã. Bem-haja.

Até amanhã.