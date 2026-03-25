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Olá, sejam muito bem-vindos. Esta é a História das Histórias. Já sabe, eu sou o João Paulo Sacadura e, em Viseu, Alberto Correia. Vamos falar hoje é mais um testemunho de Aquilino Ribeiro sobre peita. Esta curiosa palavra, esta cativação do favor, é isso que vamos saber hoje. Uma palavra que não é muito usada hoje em dia e que o Alberto tem uma ideia exatamente sobre ela. Vamos saber um pouco mais sobre a famosa peita. Vamos a isso. Bem-vindo, Alberto Correia.

O curioso peita, hoje em desuso na linguagem comum e, como tal, estranho à gente nova, mas de frequente uso no linguajar das aldeias das terras do Demo até aos anos 70 do século XX e que em tão grande abono surge na escrita de Aquilino, toma ali um preciso sentido que a definição do dicionário, o AIS da língua portuguesa, exprime de forma cabal. Presente oferecido como suborno, cujo conceito melhor explana ao traduzir o significado do verbo peitar: dar uma coisa, bem, valia, dinheiro, etc, para que se faça outra ilícita, subornar com peitas, corromper com dádivas. Na liturgia cristã do Natal, nas paróquias das terras do Demo, era costume dar-se a beijar a imagem do Menino Jesus, que se retirava do presépio, costume havendo de depositar em bandeja, no geral, moeda de reduzido valor que, ao caso, entendida como esmola, sem que de tal ato se requeresse recíproca prestação. O Menino Jesus era regalado de beijos, que de prendas não. Para o oval, peitas como lábios, camuesas, peras, pinhas de gulosaria, enchendo-se rica bandeja que no adro ia à praça para quem mais desse. Aquilino, referindo a ideia da endêmica pobreza da serra, refere que ali a esmola, a prenda, não passava de um beijo ao Menino. Em contrapartida, nas aldeias ricas do oval, a bandeja carregava apreciados frutos da terra, de guloseimas que posteriormente se transformavam em dinheiro, graças ao leilão apregoado no adro por um mordomo. É este ato que Aquilino peitar e o beijo ao Menino, as frutas e os doces são entendidos como peitas, conceito primário a que está inerente a espera de uma qualquer recompensa. Nem sempre, no discurso aquiliniano, a peita envolve a ideia da ilicitude ou do suborno. Tal é o caso a que faz menção na via sinuosa. " as chancas da senhora Gertrudes pela casa fora e logo nos apareceu de rosto sorridente com dois perdizes no dedo à entrada da porta. O Tiago do Eido manda-lhe aqui esta peita para hoje jantar". O sorriso da ama traduz a alegria de receber um presente, um dom que, na doutrina de Marcel Mauss, acarreta sempre a obrigação da retribuição, que aqui se revela nas palavras do padre Ambrósio ao compensar a portadora, gesto aparentemente gratuito, com umas moedas para comprar um lenço, sinal de que compensa a ofertante com equivalente dom, se é que este ato não era já a retribuição do Tiago do Eido a qualquer outro favor prestado por padre Ambrósio. "Oh, a realização de receber", escreve Aquilino ao recordar o alegre rosto da dona Henriqueta, a hospedeira em Lamego de seu alter ego, Libório Barradas, quando ele e o pai retornam de Coimbra, onde Libório iria continuar estudos, e se descobre o cabaz onde como presente, leia-se peita, seguia um valente galardoz, queijo serrano, um saco com feijões burros e uma taleiga de castanhas peladas. Nas aldeias montesinhas que moram nos picotos da beira, onde a vida é tormentosa, a cada passo o infortúnio se solta, seja ele de que feição for, ei-los os serranos requerentes de alguém que possa aliviar seus maus. Quando, no horizonte, depara alguém que pode ser o seu salvador, correm para ele. "Ai, tio". Em regra, fazem-se acompanhar de aves propiciatórias, uns frangos, uns perdizes para o almocinho de sua excelência, ou então uma dúzia de ovos, uma gigas de batatas, um cabrito, se é sazão, queijinhos da francela doméstica, um junco de trutas. Às vezes chegam até ao presunto. Mas, nas mais das vezes, como nos holocaustos à divindade, perde-se o sacrifício". Tal é o caso da Maria Aires, em Malhadas da Serra. O filho rouba uma courela pertencente a Silvestre Calhorra, umas pedras de volfrâmio, e o proprietário ameaça levar o caso à justiça e lá vai ela bater à porta do Dr. Manuel Torres, advogado que viera à vila. "Que falasse ao Calhorra, meu senhor. Por modos, tem tudo preparado para amanhã, que é sábado, dia de feira e horas, ir fazer queixa". No patamar, dentro de uma esteira, estrebuchavam os dois ou três frangos da oferenda. "Hás de tornar a levá-los, senão fico mal contigo". "Hora essa, era uma desfeita que fazia se não aceitasse. São para o almocinho de amanhã". De ontem onde era um brasileiro armado em milionário que chegava, tal esses Folques do Trindade, que visitava a terrinha da mulher e lá vinham choramingando os necessitados de sempre. Um coelho, duas perdizes, dois queijinhos de cabra, até a sua cesta de batatas, em suma, a clássica bilha de leite. Quantas vezes os pobres serranos ou os donos de alguns terços, para acudir à desgraça ou a um filho, se não privavam do melhor que achariam para mantensa, que encontrava tanta vez incerto destino. E donde, dantes arrancar o seu salmonídeo truta, largo como bacalhau de bom tempo, que ia direito de peita para o senhor deputado ou para o fidalgo quando havia disto. Tanta vez, aquilatando uma ovelha, lá seguiam como mimos da casa as primícias do rebanho, as cabras que lhe davam leite e cabritos para oferecer ao fidalgo ou ao senhor administrador. Noutro quadrante, intentava salvar das correias, como se dizia na aldeia, os mancebos em ocasião de inspeção. Ainda hoje, as juntas de inspeção se veem assediadas por toda a sorte de pessoas. Todos ao mesmo: livrar-se o recruta. As pernas de vitela, os cabritos, as trutas, não falando nos votos, ganhavam vareja em casa dos bons padrinhos. Exemplos, quantos bastam para contar como era difícil a vida da gente nas terras do demo, onde, diz Aquilino no prefácio a Carlos Malheiro Dias: "Onde Cristo ali rompeu as sandálias, passou el-rei a caçar ou os apóstolos da igualdade em propaganda". O 25 de abril demoraria ainda uns anos a chegar.

É verdade, ficamos então com esta noção desta palavra tão caída em desuso, da peita e o peitar, que falava Aquilino. É sempre tão bom ouvi-lo, Alberto, a ler estes excertos dos livros que conhece tão bem do Aquilino. E assim levamos não só uma definição, aprendemos mais uma palavra que já não usávamos há muito tempo e já agora temos um cheirinho da boa literatura portuguesa, dito por um dos seus mestres, um grande mestre. Muito obrigado, Alberto.

É uma arqueologia da língua.

É fantástico como ele usa a língua e como nós aprendemos tanto ao contactar com estes escritos. Muito bem, obrigado por nos trazer isso, Alberto. Estamos conversados por hoje. Amanhã há mais. Um grande abraço. Até amanhã. Bem-haja.

Até amanhã.