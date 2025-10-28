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Olá e sejam todos muito bem-vindos. Esta já sabem, é a história das histórias. Vamos ouvir Alberto Correia. Eu sou o João Paulo Sacadura e ele vai nos contar sobre esta região centro. Hoje vamos falar de Sernancelhe, tão perto da sua terra natal. A terra e o homem. Vamos a isso. Bem-vindo, Alberto.

Sernancelhe. Terra agra e abençoada dos confins da Beira, onde chega nos horizontes neolíticos o primeiro homem, que ali fica, lavrando a terra, domesticando o gado, rezando a deuses que não conhecemos bem e sonhando até hoje. A terra demorou a mostrar-se dócil. Só muito suor fez crescer o trigo e o centeio, mas o pão tornou-se farto e a castanha dos castanheiros seculares, a mais saborosa que cresce sobre a terra, alimentou gerações em Sernancelhe e mais além. Vinhas e pomares de muitos frutos crescem nas terras fundas, mais viçosas, à beira do rio Távora, onde os moinhos antigos moeram o grão e geraram a farinha que alimentou nossos pais. E uma bênção de azeite das terras mais quentes, ao abrigo da geada, vai regando manjares nas mesas dos últimos moradores, sempre abertas a amigos. Os homens de Sernancelhe, os antigos, foram mais lavradores, mas também houve pastores, soldados, mercadores e sangue de fidalgas. Os saberes primeiros eram feitos da experiência. Sabiam ler os astros que corriam no firmamento, adivinhavam trovoadas na luz do poente, curavam feridas e dores com mezinhas, chás de ervas, rezas, ladainhas. Iam em romaria a santuários distantes, pagavam promessas à Senhora da Lapa, à Senhora da Saúde, à Senhora das Necessidades. Muitos emigraram, alguns voltaram, os demais não. Poderiam regressar, encher a terra quase vazia, fazer como Adão, que a terra agora obedece mais branda e poderá haver outra fartura de vinho e pão. As estradas aproximaram os homens, as habitações renovaram-se, o livro pousa em todas as mãos. Não é ainda paraíso, que esse nunca mais será na terra, onde apesar de tudo, o sonho persiste, às vezes cortado pelas chamas que anjos maus acenderam, num desafio aos sonhos dos homens que ninguém pode conter. Quem por lá mora lembra a voz e os seus contos. Guarda-se-lhes a memória nas campas do cemitério, nos versos de antigas orações, nas rimas de romances cantados, como se guardam as igrejas românicas de Sernancelhe ou Fontarcada, o místico santuário da Senhora da Lapa, a antiguidade das fontes, como essas, a de Ferreirim, as do Medreiro, os pelourinhos, as alminhas dispersas pelos antigos caminhos, o desenho das coxas e das toalhas de linho, dos velhos teares, das arnas e de Suzendo, um arado, um carro de bois dos virtuosos lavradores da Sarzeda, de Macieira ou de Quintela, e esse escrínio do museu de arte desde há pouco levantado em Sernancelhe. Melhor se guarda a memória daqueles homens que a história lembra. Sebastião José de Carvalho e Melo, que ali nasceu e foi Marquês de Pombal, o padre João Rodrigues, missionário jesuíta na China e no Japão, na lonjura do século XVI, António Ribeiro Saraiva, íntegro cidadão, escritor e diplomata que a política absolutista exilou, Aquilino Ribeiro, um dos mais singulares homens da escrita do século XX, e João Fraga de Azevedo, invulgar cientista nos campos da medicina, quase no nosso tempo. Uma herança sem fim para guardar.

Que boas memórias que nos traz. Não sabia que o Marquês de Pombal tinha nascido em Sernancelhe, Alberto. Não sabia.

Quem?

Marquês de Pombal.

Uns estudos promovidos a nível nacional, com muita intensidade e com os melhores investigadores portugueses e brasileiros. Foi possível, neste último ano, encontrar documentação no Brasil que garantia perfeitamente o nascimento de Sebastião José de Carvalho em Sernancelhe.

Muito bem. E também mencionou este padre João Rodrigues, que era padre jesuíta. Eu sou um grande fã de um livro dele sobre exatamente as traduções que ele fazia. Era língua, era tradutor, era tão engraçado. Na China e no Japão.

Ele próprio fez uma gramática para o Japão.

Exatamente, é incrível. Foi pioneiro. Sim, senhora.

É uma figura notável.

Notável. Vi um livro sobre ele e que, de facto, fascinante, com toda a experiência dele, a vida dele. Muito bem, Alberto Correia, obrigado por ter trazido estas memórias e esta gente que importa sempre celebrar e que é da sua zona também, de Sernancelhe. Fica aqui esta homenagem feita e todos estes saberes também antigos e quem povoava esta aldeia, esta região. Alberto, marcamos encontro. Até amanhã. Bem-haja.

Até amanhã.