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Olá e sejam bem-vindos à História das Histórias. Eu sou o João Paulo Secadura. Em Viseu, Alberto Correia hoje vai nos falar de Sernancelhe e da celebração da castanha. Afinal, Sernancelhe é também conhecido pela terra da castanha. Vamos a isso, Alberto. Bem-vindo.

Sernancelhe. Chamamos-lhe terra da castanha, que isso quis a natureza desse chão de encostas voltadas ao vento norte, que lhe bafeja a ramaria dos soutos quando a neve demora o seu pouso sobre aquela inocente nudez dos invernos, quando sopra como brisa ligeira sobre o tempo do rebentar da folhagem nas vergonhas leves de maio a abrir e o ritmado bicar de um pássaro cavando o seu ninho, quando o esplendor do castigo faz recolher na sua sombra a sesta dos segadores, quando, adejando a modos de asa aveludada, sacode dos ouriços abertos de maduros uma bênção de castanhas despejadas às mãos cheias sobre o chão. Terra da castanha, pão de toda a gente pelo correr de toda a história, rendas que com elas se pagavam a senhores, fidalgos, abades, mosteiros, pão de lavradores medido às rasas, fortuna de pastores deambulando com o gado, esmola de romeiros, burnais de pedintes por mãos de mulher acugulados. E ainda sobras para os gaios e outros bichos do monte, todos irmãos dos homens todos, mesmo que estes tanta vez o não queiram aceitar. Terra da castanha é tempo de festa. Semelha rubiza ao sol a cor mágica das castanhas martainhas. Ouvem-se risos de raparigas pelos soutos cujo chão o sol do outono sombreia, estendendo uma alhada ouro. Lembram-se as tulhas antigas e o remanso das noites solto sobre as moradas agonadas de pão. Enceta-se em breve o tonel de vinho novo. Lembram-se os magustos do tempo dos avós, São Martinho, fogos rituais ardendo na alongada peneira das eiras. Espalha-se o cheiro bom das castanhas assadas, agora com gestos novos, mas sabe bem, sabe ao antigo, essa castanha abençoada. E um homem, se for poeta e se for bom, há de alongar os olhos sobre essa terra plantada de castanheiros. E se for crente, mesmo que seja de deuses antigos, há de lembrar numa oração essa terra mater, essa terra mãe, que o é de todos por igual, em Sernancelhe.

Bonita homenagem também, e saborosa nesta altura de castanhas ainda. Muito obrigado, Alberto. Mais uma vez faz-nos crescer água na boca e provar as belíssimas castanhas martainhas de toda a região. Bem-haja então e marcamos encontro amanhã. Até amanhã.

Até amanhã.