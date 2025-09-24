Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Há pouco referiu a expressão "psicoterapias selvagens". Como é que as pessoas que vão parar a um consultório de uma psicoterapia podem perceber, aferir, intuir que aquilo não é exatamente tão profissional como esperavam?

Faz uma coisa que na América se faz regularmente e cá não se faz, que é pedir as credenciais da pessoa. "Olhe, mostre-me lá as suas credenciais, mostre-me lá o seu currículo. Que formações é que fez?" Cá não se faz isso. Os estudantes têm vergonha de fazer isso.

O poeta Daniel Felippe publicou o poema "A Invenção do Amor", em 1961. Mais de 60 anos depois, recuperamos as suas palavras para dar título a este podcast com José Gameiro, médico psiquiatra, membro fundador da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar e terapeuta de casais e famílias há mais de 40 anos, e Raquel Marinho, jornalista por mais de 25 anos, podcaster e divulgadora de poesia. Vamos conversar sobre saúde mental e também relações amorosas e familiares, o que as protege e o que as põe em risco. A partir de agora, somos um podcast observador, o que significa que pode escutar-nos no site, mas também continuar a acompanhar-nos em todas as plataformas de podcast, como até aqui. O podcast "A Invenção do Amor" tem autoria de Raquel Marinho e José Gameiro e música de Filipe Raposo. Olá, José Gameiro.

Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite.

Bom dia, boa tarde ou boa noite. Cá estamos para mais um episódio do nosso podcast, "A Invenção do Amor", e hoje vamos falar de um assunto que algumas pessoas conhecem, mas que tem muitas cambiantes, que é a psicoterapia. Podemos perguntar o que é uma psicoterapia ou há várias psicoterapias?

As duas coisas. Por um lado, há muitas psicoterapias, já lá iremos, mas o que é uma psicoterapia em geral? Uma psicoterapia é um sistema de tratamento do sofrimento psicológico, em que o que se passa através de uma conversa entre o técnico, psicólogo ou psiquiatra, e o cliente, seja ele quem for. Há muitos tipos de psicoterapia. A psicoterapia nasceu com o Freud. A primeira pessoa que tratou alguém ou alguém falando com elas foi o Freud, no fim do século XX. E depois desenvolveu toda uma teoria a que chamou psicanálise. No fundo, o que ele pretendia era trabalhar o inconsciente das pessoas, ou seja, trabalhar aquilo que as pessoas não tinham noção que se passava, através de uma relação muito próxima e muito frequente. Era uma relação nessa altura, ainda hoje se pratica, mas cada vez menos, já explico porquê, que era uma relação diária, cinco vezes na semana. Está a ver como era preciso ter, por um lado, dinheiro, por outro, disponibilidade para caminhar para um sítio cinco vezes por semana, em que se pretendia que a relação entre o psicanalista e o cliente reproduzisse os conflitos que o cliente tinha com as suas figuras significativas. É dado grande importância à infância. No fundo, a ideia é que era na infância que tudo se jogava e que toda a vida adulta era uma repetição dos conflitos da infância. E, portanto, a pessoa, teoricamente, estou a falar da teoria do Freud, projetava no psicanalista, no Freud ou no psicanalista, os seus conflitos interiores, através daquilo que se chamava e se chama em termos técnicos, de transferência. Ou seja, transferia pro técnico os seus conflitos e o técnico trabalhava esses conflitos aceitando essa transferência, mas também trabalhando aquilo que ele sentia nessa transferência, que se chama contrtransferência. São conceitos muito básicos. Mas era, sobretudo, o inconsciente. No fundo, era, sobretudo, trazer à consciência os conflitos inconscientes que a pessoa tinha.

E trazendo à consciência, ajudar a resolver esses conflitos?

Teoricamente, sim. Depois, põe-se em causa se sim ou não, mas teoricamente, esse era o objetivo. E, portanto, a partir do Freud, no próprio tempo do Freud, há muitas dissidências sobre a forma de fazer isto. E depois do Freud, nascem centenas de formas de psicoterapia. No fundo, o que é que as une todas? Une todas apenas uma coisa, que é o facto de tratar uma pessoa falando com ela. No fundo, esta é a base da psicoterapia. As psicoterapias vão avançando, depois há muitas dissidências, depois há muitas críticas ao facto da psicoterapia ser uma psicoterapia que é muito baseada no inconsciente e não na relação, e não naquilo que as pessoas relatam da sua relação com os outros. É um bocado como se os outros reais, ou seja, os outros significativos da pessoa que está ali à frente, não tivessem grande existência. O que interessava era aquilo que a pessoa transmitia dela. E começam a aparecer muitas, algumas muito selvagens, ou seja, algumas que eram e são feitas, é preciso chamar a atenção para isso. Há muita psicoterapia selvagem ainda hoje. Portugal é muito liberal nisso. Há imensas psicoterapias que são feitas por pessoas sem treino. A psicoterapia exige um treino muito longo. Para lhe dar um exemplo, eu estou a falar da familiar, mas a psicanálise e as psicoterapias a sério têm treinos de sete, oito, nove, 10 anos, portanto, têm treino teórico e depois têm muitos anos de supervisão. Eu comecei a fazer psicoterapias no fim do meu internato No princípio dos anos 80 e muitos anos tive supervisão. O que é supervisão? Supervisão é o relato que eu faço de uma sessão psicoterapêutica e que o supervisor me chama a atenção pra isto ou aquilo que eu disse, ou fiz, ou deixei de fazer. É muito mais centrada em mim, na minha atitude face ao meu cliente, ao meu doente, do que provavelmente naquilo que o cliente é.

Mas para não deixar o psicoterapeuta ser influenciado por aquilo que sente.

Por aquilo que sente.

Na psicoterapia.

Fundamentalmente é isso. É, por um lado, o aspecto técnico, por um lado, o aspecto de como é que você lida com o sofrimento que está à sua frente. Ou seja, há uma imagem que me ficou muito de um homem americano, que já falei nele, o Carl Whitaker, com quem eu fiz uns meses de treino em terapia familiar. Ele era médico, também, e deu a imagem que é: você, na psicoterapia, é como se fosse um cirurgião. Você está a abrir por planos, primeiro a pele, depois debaixo da pele, por aí fora, e depois tem que fechar por planos também. Quer dizer, não pode entrar a matar. Não pode abrir à maluca e depois deixar aquilo aberto. É uma imagem que me parece boa, porque a psicoterapia é um processo lento, em que você tem que entrar com muito cuidado nas pessoas, tem que ter a noção de duas coisas fundamentais. Por um lado, como é que a pessoa está a aguentar a sua entrada dentro dela. E, por outro lado, ter muito cuidado, uma brincadeira que se faz, mas que é verdade, que a pessoa não chega lá com 10 problemas e sai com 1000. Porque alguns psis são peritos em descobrir coisas nas pessoas que as pessoas não sentem, nem se queixam. É muito importante a pessoa centrar-se naquilo que a pessoa vai lá, alguém que vai ter com um psicoterapeuta, com um psiquiatra ou com um psicólogo, é que está a sofrer. E o sofrimento é baseado numa coisa qualquer. E é esse sofrimento que você tem que trabalhar. Depois podem aparecer outras coisas e a pessoa pode começar a falar outras coisas. Mas quer dizer, dizer a alguém, sei lá, como eu já ouvi várias vezes dizer: "Você tem uma mãe tóxica", ou "Você devia fazer isto ou aquilo", é outro disparate pegado. E isto tem a ver com a falta de formação. Quem é que faz psicoterapia hoje em dia? São, sobretudo, os psicólogos. Os psiquiatras abandonaram muito a psicoterapia.

Por quê?

Pelas piores razões. Por um lado, porque a psiquiatria orgânica, ou seja, a psiquiatria dita dos remédios, ganhou muito terreno, porque cada vez há medicamentos mais eficazes, com menos efeitos secundários, e deixou de haver o interesse em fazer formação psicoterapêutica. No meu tempo, na minha equipe de formação, liderada por João França de Sousa, em Santa Maria, éramos todos psiquiatras e andamos a fazer formação psiquiátrica. Eu tive que aprender tudo da psiquiatria, fiz um exame pra psiquiatra e sou psiquiatra, mas ao mesmo tempo havia uma formação psicoterapêutica que era feita na equipe, mas era feita fora da equipe também. Ou seja, eu fui fazer grupo análise, porque na altura não tinha dinheiro pra fazer psicanálise, por um lado, era muito caro, e por outro lado, porque me interessava mais o grupo do que o indivíduo. Fiz sete anos e meio de grupo análise, três vezes por semana.

Não sabia.

É inimaginável.

Por quê?

Eu hoje em dia, cada vez que penso nisso, foi tempo perdido.

Acha que foi tempo perdido?

Foi tempo perdido. Pra mim foi tempo perdido. Gosto muito, já morreu, um colega que fez isso, era um colega meu do hospital, aliás, muito mais velho, que já morreu, que eu gostava muito. Mas eu tive mais revolução na minha cabeça e aprendi mais em dois meses com o Carl Whitaker nos Estados Unidos do que em sete anos e meio de grupo análise, a caminhar pra um sítio, uma hora e meia de cada vez. Porque era mais barato e porque eu queria ser grupo analista, eu queria ser psicoterapeuta. E a formação em grupo análise era uma forma de, por um lado, fazer grupos, mas também fazer psicoterapias. E depois comecei a frequentar, mas só fiz o primeiro ano, pois havia seminários de formação, aproximadamente, na altura. Passado um ou dois anos de grupo análise, você era entrevistado por grupo analistas mais velhos, chamados didáticos, e passava a frequentar um curso. Curso esse que era duas noites por semana, ou seja, era uma formação muito longa e muito complicada. Nessa altura, ainda era possível, agora já não é, que não psis fossem psicoterapeutas. Ou seja, a psicanálise e o grupo análise aceitavam, por exemplo, pessoas da filosofia, da matemática, eu conhecia algumas, não tinha nada a ver com a área, a única coisa que eles exigiam era ter estágios em serviço de psiquiatria pra terem a noção daquilo. Porque há um risco na psicoterapia pra quem não tem uma formação básica de psicopatologia, que é estar a fazer psicoterapia a pessoas que precisam, por exemplo, de ser medicadas. E cuja medicação é fundamental. Não quer dizer que não possa fazer psicoterapia, mas é muito diferente fazer uma psicoterapia a alguém com uma esquizofrenia ou com uma psicose maníaco-depressiva, ou doença bipolar, do que fazer uma psicoterapia a uma pessoa como nós, que não tem doença nenhuma psiquiátrica.

Eu não sei se estou enganada, mas creio que hoje em dia, as pessoas que não têm formação psi, ou psicólogos, ou psiquiatras, podem, na Sociedade Brasileira de Psicanálise, fazer uma formação e sendo também eles objeto de psicanálise, portanto, fazendo eles uma análise, acho que podem ser psicanalistas.

Eu acho que já não podem. Há três sociedades que eles zangaram uns com os outros. Nós, na terapia familiar, felizmente, existimos há quase 50 anos e nunca nos zangamos. Temos sempre a única sociedade científica em que nunca nos zangamos. Mas andamos todos ligados uns aos outros. Não, mas eles tiveram cisões, e cisões complicadas. Tiveram cisões, por exemplo, porque houve relações amorosas entre psicanalistas e psicanalizandos, que é uma coisa completamente proibida. Houve coisas desse tipo, complicadas. Eu não sei. O que eu sei é que há muita gente a fazer psicoterapias que não tem formação em nada. Há muito coaching.

Coaching, sim.

O coaching está agora muito na moda, que é uma coisa muito empresarial, muito para empresas, para líderes de empresas, para quadros de empresas, que no fundo são psicoterapias de pessoas que não têm formação nenhuma para fazer psicoterapia.

Pronto, e isso prende-se com a pergunta que eu ia então fazer-lhe. Ou seja, se para ser psicanalista a pessoa tem de ter uma formação e tem de ser técnico de saúde mental, ou deveria ser, na sua opinião, para ser psicoterapeuta também é suposto ter uma formação. Com a tal supervisão de que falava.

Exatamente.

Mas há quem não o faça.

Há quem não o faça. Por exemplo, uma coisa que faz confusão é que há psicólogos acabados de sair das faculdades, que às vezes pouco ou nenhum doente viram na vida, porque as faculdades de psicologia algumas não têm, quase que as pessoas não veem doentes, e que se lançam no mercado a fazer consultas. E no fundo as consultas de psicologia podem ser mais ou menos psicoterapêuticas, mas são sempre psicoterapêuticas. E portanto põem-se a ver crianças e adultos e jovens sem nenhuma experiência. Algumas têm o cuidado de ter supervisão, algumas têm esse cuidado, e acho muito bem que o tenham, outras não. Até porque o mercado da psicologia, os psicólogos são fundamentais. Mas são fundamentais porque nós psiquiatras não temos que ver tudo, isso eu estou completamente de acordo. Há muitas coisas que só o psicólogo pode ver. Mas tem que ser um psicólogo que tenha feito um estágio como deve ser, tenha feito um estágio em saúde mental, em princípio na psiquiatria, fundamental, é muito importante. E há serviços de psicologia que funcionam muito bem, porque têm essas pessoas e fazem supervisão e são capazes de ajudar pessoas, tendo como background uma coisa muito importante, que é distinguir entre aquilo que são capazes de fazer. Depois há questões menos bonitas, que é os psiquiatras muitas vezes têm medo de mandar para os psicólogos com medo de perder os doentes e vice-versa. Há aspetos comerciais nisto também.

Ou seja, um psicólogo pode perceber que o seu paciente precisa de medicação, eventualmente, mas retrai-se a mandar para o psiquiatra para não perder o doente?

Às vezes têm medo de perder o doente. Isto é horrível, mas é verdade. E vice-versa também é verdade.

O psiquiatra pode achar que o psicólogo pode ajudar mais numa psicoterapia, é isso?

Numa psicoterapia.

Por exemplo.

A maior parte dos psiquiatras atualmente, os mais jovens psiquiatras não têm qualquer formação psicoterapêutica. Sabem dar remédios, medicam bem, sabem ver os sintomas. Este sintoma, este sintoma, este sintoma faz esta doença ou não faz doença nenhuma, mas faz um grupo de sintomas e é preciso dar esta medicação. E são bons nisso, são formados nisso. Agora, falar com as pessoas é muito mais complicado.

E qual é a formação para se poder falar com as pessoas?

Há muitas sociedades de psicoterapia. Há a Sociedade Portuguesa de Psicoterapia, há a Sociedade de Psicoterapia Breve, são as mais conhecidas, mais antigas. Há a Sociedade de Psicanálise, há a Sociedade de Grupo Análise, a Sociedade de Terapia Familiar, mas isso é para as famílias e para os casais.

Então significa que a pessoa fazendo um curso de Psicologia, de seguida deve fazer um curso, se quer fazer psicoterapia.

Só que são sociedades privadas. Ou seja, são sociedades sem fins lucrativos, são sociedades científicas, só que são pagas e portanto as pessoas têm que pagar para fazer essas formações. Por exemplo, no caso da terapia familiar, e não é muito diferente nas outras sociedades, a formação completa são sete, oito anos. Não é brincadeira.

Para ser terapeuta familiar.

Até ser considerado membro efetivo e terapeuta familiar. E portanto, são formações muito longas. E que não são baratas.

Agora, da sua experiência, que é muito vasta e muito longa, aliás, como já conversamos várias vezes, nem sequer havia terapia familiar em Portugal antes da vossa sociedade. De facto, conversar com alguém pode realmente ajudar a pessoa a resolver aquele problema que a leva a uma psicoterapia?

Pode. Há dois tipos de situações. Há uma situação em que há psicopatologia mais ou menos grave e é preciso medicar. A nossa vantagem enquanto psiquiatras com formação psicoterapêutica, é que podemos medicar e não ter que mandar para ninguém, porque fazemos psicoterapia também. E depois há pessoas que são pessoas como nós. Não temos nenhuma doença psiquiátrica. Vêm ter conosco porque têm um sofrimento ou vários sofrimentos. O que se faz? É um processo lento, a não ser que seja uma crise aguda, às vezes pode ser mais curto, se é uma coisa aguda. Há pessoas que vêm ter connosco para pedir uma situação em relação a uma situação que aconteceu, uma coisa, duas, três sessões resolve-se. Mas normalmente são coisas do tipo: "A relação com a minha mãe sempre foi uma coisa horrível, a relação com o pai sempre foi não sei o quê. A relação com não sei o quê". Quem tem formação, no caso formação familiar ou conjugal, eu faço sempre terapias individuais muito relacionais. Ou seja, o que quer dizer? Que trabalho muito a relação das pessoas com outras pessoas. Pergunto sempre o que a outra pessoa pensa, o que a outra pessoa acha. A pessoa fala da infância, pode-se falar da infância, num caso ou outro pode-se aprofundar mais a infância, mas acredito zero que a infância condicione tudo.

Por quê?

Duas razões. Primeiro, quando a pessoa começa a falar muito: "A minha infância, não sei o quê". Já cresceu, deixa lá a infância sossegada A responsabilidade da sua vida agora é sua. Ou que começa a dizer: "A minha mãe se é assim, tal". Fale da sua mãe duas vezes ou três, mas depois você é responsável. Sua mãe não é culpada de nada. Na minha perspectiva, nós não podemos passar a vida a carpir o passado. A infância foi horrível, tudo bem, foi horrível, mas você agora é adulto, é adulta, e temos que arranjar maneira de você viver melhor, sem estar sempre a culpar a infância, porque você não pode mudar a infância. Perdi o princípio, que é aquilo que você diz da infância, até é verdade, ou é a forma como você sentiu, muitas vezes é verdade relativa. E parte pra vida adulta e pra aquilo que está acontecendo aquele momento. E essa é uma das razões por que eu não alimento muito a infância. E não acredito que nós sejamos condicionados completamente pela infância. Acho que a infância é importante, teve coisas complicadas e coisas boas, com certeza, mas temos uma capacidade de discernimento e de autonomia face àquilo que nos aconteceu. Eu trabalho muito a autonomia em relação àquilo que aconteceu às pessoas. Ou seja, aconteceu isto. Sim, senhor, tudo bem. Mas você agora tem autonomia pra ter uma vida que não seja condicionada por isso que aconteceu. Vamos trabalhar isso. É um bocado isto. Ensinamos muito simples a isto. E sou muito ativo e muito provocador. Não é logo no princípio, mas sou provocador.

Mas o que quer dizer com isso?

Você está aqui a dizer mal da sua mãe, mas se calhar sua mãe é uma santa, você é que não é. Coisas desse tipo, brincadeiras desse tipo. É preciso também conhecer as pessoas, ver se as pessoas aguentam, se não aguentam, e tal.

O que pode levar alguém a decidir que está em sofrimento, porque é esse o ponto de partida, a decidir escolher uma psicoterapia breve, uma psicoterapia, uma psicanálise? Como é que as pessoas sabem por onde é que hão de ir?

É uma boa pergunta, porque muitas vezes a maior parte das pessoas decidem em função de referências que têm. Alguém que conheço que foi ter com alguém.

Sugeriu aquele.

Sendo mais em função da pessoa, do que pela técnica. Ou seja, quando alguém vem ter comigo, não sabe bem porque é que vem. Até às vezes pensa que eu sou psicanalista. Eu digo: "Não sou psicanalista". Mas porque alguém se tratou e gostou e correu bem, não sei o quê. Estou me lembrado de um advogado que eu gosto muito e que já acabou a psicoterapia, que veio porque outro advogado amigo dele disse: "Epá, vai lá que o gajo já manda-te umas arrochadas, ficas ao bom". E vem a preferência individual. Eu algumas vezes na vida, achei que havia indicação pra uma psicanálise, por exemplo, uma coisa muito mais profunda. Eu não faço psicanálise. Raramente fiz mais que uma vez, duas vezes por semana, uma vez ou outra fiz. Por que não faço? Porque não tenho treino pra manejar a transferência e contra-transferência. Tenho treino pra manejar a minha neutralidade. Eu tenho a noção daquilo que é a minha neutralidade e tenho a noção de ter cuidado, não introduzir nas pessoas coisas que elas não têm, que sou eu que tenho. Um exemplo, que é um bocadinho caricato. Já falei isso tantas vezes, não sei o quê. Eu era muito procurado por gente da aviação, por razões óbvias, sou piloto. Eu tinha que ter cuidado pra não passar a vida a falar de aviões.

Pois, exato.

Porque eu queria falar de aviões.

Exato.

Ou de viagens, por exemplo. Isso são exemplos ridículos, mas se a pessoa me fala de uma coisa que me tocou pessoalmente na vida, igual, um luto, uma coisa qualquer desse tipo.

Sim, já falamos noutros episódios. Dos seus lutos também.

Eu tenho que ter cuidado com aquilo que transmito cá pra fora, porque muito daquilo que eu posso transmitir não tem a ver com a pessoa, tem a ver comigo, percebe? Mas isto pra dizer, estamos, perdi-me, não sei o que era.

Como é que a pessoa sabe por que caminho vai? O Zé Gama dizia que muitas são por referências de outras pessoas.

Exatamente, referências de outras pessoas. Eu faço normalmente uma ou duas entrevistas. Eu nunca combino uma psicoterapia antes de duas ou três entrevistas. Eu disse: "Olhe, vamos conversar duas ou três vezes, e depois eu vou lhe dizer o que é que acho que é preciso fazer, e você depois decide se está de acordo ou não". E algumas vezes aconteceu-me, e normalmente quando aconteceu mando pro meu ex-chefe de equipe, João Francisco da Silva, que é um psicanalista credenciado. "Eu acho que você precisa ter uma coisa mais profunda. Eu não faço mais que uma vez por semana e acho que você, se tem a capacidade, se pode fazer, deve fazer uma coisa, duas, três". Hoje em dia as psicanálises já não são como antigamente, cinco vezes por semana. O máximo que eles fazem é três.

Mas mesmo assim é muito caro, não é, Zé Gama?

Mesmo assim. É caro porque são muitas, nem levam muito dinheiro, eles nem cobram muito, têm a noção do custo. Não é só o custo financeiro, é o custo da deslocação. Você trabalha hoje em dia, a vida mudou, você tem que ir três vezes por semana a um sítio qualquer, onde demora, se calhar, uma hora pra chegar lá, uma hora pra voltar.

Sim, e é também a frequência, três vezes por semana, dá 12 vezes por mês.

Mesmo que seja 100 €, eles cobram pra aí 100 €, é uma conta calada.

É uma conta, sim.

Cada vez é menos. Há psicanalistas que fazem duas vezes por semana e até há alguns que fazem uma vez por semana em divã. A psicanálise é feita em divã.

Por quê?

A teoria que está por trás disto é que a repressão sobre a expressão dos sentimentos é menor se você não tiver a ver a pessoa que está a olhar pra si.

Está mais solto.

Exatamente. É isso mesmo, a palavra é essa, está mais solto. E você está e o psicanalista está atrás. Os psicanalistas são sempre muito calados, muito silenciosos, fazem muito poucas observações Depois há muitas escolas, não vamos entrar nisso, mas fazem muito poucas observações. É um pouco aquela coisa da palavra de ouro. E fazem interpretações, que é uma coisa que nós em psicoterapia não fazemos. Interpretações é: "Você está a dizer isso, porque no fundo não é isso que você quer dizer. Você quer dizer é que isso tem a ver com o conflito seu, não sei o que, não sei como é que se chama." Isso é uma interpretação, em termos muito simples. São essas interpretações que em teoria fazem avançar o processo, ou seja, fazem avançar a compreensão que a pessoa tem dos seus conflitos interiores e do seu inconsciente. Tem sempre a ideia do inconsciente.

Mas então, como é que a pessoa pode saber o que é melhor para si?

Muitas vezes é aleatório. No fundo, é com quem vão ter que vai decidir o que é que vão fazer com aquela pessoa. É muito aleatório.

E pode haver pessoas que não reagem bem a uma abordagem X ou Y?

Então, não é? Claro que há.

Pessoas que: "Olha, isto não é para mim."

Já me aconteceu fazer psicoterapias, aquilo empancar, não avançar. Eu disse: "Olhe, eu não sei como é que hei de dar a volta a isto. Estamos empancados os dois". A psicoterapia é um processo lento, longo, com fases de grande avanço e fases de alguma seca. Pronto. E às vezes essas fases que eu chamo de seca, não avança, a gente está ali um bocado a partir pedra, sempre numa coisa, a trabalhar em redondo. Já me aconteceu dizer: "Olhe, eu acho que não consigo dar a volta a isto. Eu acho que você devia procurar outra pessoa, porque tem uma visão diferente das coisas."

Mas isso significa então que há, naturalmente, uma expectativa para o decorrer da psicoterapia, para chegarem à conclusão que não está a funcionar.

Há uma pergunta clássica que as pessoas fazem, muitas vezes, quando começam a psicoterapia: quanto tempo é que isto vai demorar?

Há uma resposta para essa pergunta?

Quando já conheço as pessoas, eu respondo um pouco provocatoriamente: "Olhe, eu para um ano, um ano e meio, tenho paciência. Mais que um ano e meio, já não tenho paciência". Portanto, eu sou relativamente rápido a fazer psicoterapias. Sou ativo, sou provocador, mas pode não correr bem. Depois, há psicoterapias que eu tenho. A minha doente mais antiga, que morreu recentemente, subitamente, não era bem uma psicoterapia, era uma psicótica. Durou 40 anos, mas essa era um caso especial. Neste momento, tenho uma psicoterapia semanal, não, quinzenal, consegui convencê-la a fazer quinzenal, finalmente. Que dura para aí há 10 ou assim, uma coisa. São pessoas, no fundo, não sei se lhe posso chamar psicoterapia, é uma coisa mais de apoio psicológico. Vão lá, conversam sobre o que está a acontecer, os problemas são sempre mais ou menos parecidos. Eu consigo aquilo melhor, às vezes conjugais, às vezes profissionais, consigo aquilo melhor às vezes, mas depois volta a piorar. Não é bem uma psicoterapia. A psicoterapia clássica é a psicoterapia da pessoa que vai lá com um problema ou mais problemas de sofrimento e que se consegue dar a volta àquilo. Consegue-se que a pessoa saia de lá a sofrer menos do que entrou.

E com uma compreensão melhor.

Ou resolvendo o conflito que traz, ou aceitando o conflito que traz, não tem solução, mas vivendo melhor com ele. Pronto.

Como é que, então, para pegar na pergunta que lhe fiz há pouco e só tentar fazer aqui uma conclusão. Não há uma resposta certa para dizer às pessoas o que é que elas hão de procurar, ou uma psicanálise ou a psicoterapia. Porque como dizia, é por referência, alguém sugere, mas há esta possibilidade, que acontece muitas vezes, de as pessoas irem experimentar, não se adaptarem, não gostarem.

E mudam.

E mudam. Mas era isso que eu queria perguntar. Ou seja, o fato de uma psicoterapia não correr bem com um psicoterapeuta não significa que aquele modelo não funcione com a pessoa. Pode é não ser aquele técnico.

De todo. Pode funcionar com outra pessoa, o mesmo modelo.

Tem conhecimento desses casos.

Já me aconteceu receber pessoas de outros colegas que me telefonaram e me dizem: "Olha, isto não está a funcionar. Vê lá se podes pegar." E eu pego, e o contrário. Já me aconteceu o contrário. É pessoal e a referência inicial é muito importante. Está bem. "Vai ter com fulano porque eu fiz com ele e correu-me também." Mas quer dizer, correu-me também contigo, não sabes se corre bem com outra pessoa.

Agora, o que é suposto alguém que vá fazer uma psicoterapia ter presente? Ou perguntar de outra maneira. Alguém que vai fazer uma psicoterapia deve estar predisposto a conversar sobre tudo, por exemplo? Isto é uma pergunta leiga. Mas o que é que pode inviabilizar um processo terapêutico bom?

Eu digo sempre às pessoas quando começam a psicoterapia: "Olhe, isto ao princípio é muito fácil. O que quer dizer com fácil? Você está a sofrer, a sua motivação para vir cá é grande, você está disponível para vir cá uma vez por semana. Olhe que não é fácil, porque você tem que vir até cá uma vez por semana, a uma hora certa. Enfim, podemos mudar a hora uma vez ou outra, mas geralmente é uma hora certa."

Dá um compromisso.

Há um compromisso. Depois, há uma altura em que isto você vai melhorar, mas não temos o trabalho feito completamente e é a fase mais complicada da psicoterapia. É que você não está a sofrer já como estava a sofrer e tem que continuar a caminhar para cá para a gente acabar o trabalho. Essa é a parte mais complicada. A decisão de fazer uma psicoterapia é uma decisão difícil, porque você tem que aceitar que embora é muito difícil fazer uma psicoterapia com menos de oito meses, 10 meses, um ano, é o mínimo de uma psicoterapia. Uma vez por semana. Você depois, há uma altura em que diz: "O que eu vou lá fazer? Estou curado, o que eu vou lá fazer?". Mas tem que continuar a vir.

E por quê?

Porque não está consolidado aquilo, percebe? Tem que consolidar aquilo. Tem que ver como é que as pessoas estão a reagir a determinadas situações. Eu faço muitas perguntas sobre coisas que pessoas que não conheço, que é: "Então, diga lá, o seu marido o que é que acha? O que é que o seu filho acha? O que é que os seus amigos acham? Você está melhor, não está melhor?". Eu faço muito essa coisa relacional. E preciso consolidar aquilo um bocadinho. E preciso de visar para as caídas. "Olhe, veja lá o que é que você faz em relação a isto ou aquilo, porque pode haver caídas". Esta é a fase mais complicada, porque você já está bem. Eu digo sempre uma coisa: o fim da psicoterapia é uma decisão a dois, mas você é que decide. Se você quiser ir embora hoje, eu posso dizer: "Acho que é cedo", mas eu nunca telefonarei para voltar. Há colegas que fazem isso. Eu nunca telefono. A não ser que haja uma psicopatologia muito grave, uma coisa complicada. Nunca telefono, nunca pressiono. Há uma coisa muito importante que eu senti sempre ao longo da vida, é que eu não precisava das pessoas pra viver. Isso é muito importante. É chato estar a falar disto, mas como dizia uma colega minha, já mais velha: "Eu só posso mudar de doentes, quando tenho outro, preciso comprar uma carpete nova".

Dizia?

Dizia. Meia a brincar, meia a sério. E eu nunca precisei daquilo pra viver. Eu tinha uma liberdade que muita gente não tem.

É essa a palavra, liberdade.

Tinha liberdade, de facto. E portanto, quando as pessoas diziam que queriam ir embora, eu disse: "Olhe, tudo bem, se quiser voltar". Isso é outra coisa importante, as pessoas dizem sempre: "Se quiser voltar, pode voltar", e algumas pessoas voltam.

Deve dizer-se.

Deve dizer-se. E as pessoas voltavam algumas vezes, outras vezes iam-se embora, simplesmente. As faltas, é outra coisa importante. Há uma crença nas escolas, nas psicoterapias, que eu sempre tive completamente contra, que é a história das faltas. Eu sou completamente contra isso. Há colegas que cobram quando a pessoa falta. Eu não sou muito por isso. E eu nunca consegui fazer isso, porque tenho aquele princípio que é: serviço não prestado, serviço não pago. Agora, dito isto, como agora se diz, não há cá faltas à balda. Eu digo: "Olhe, isto é assim, faltou, tudo bem. Aconteceu, mas tudo bem. À terceira falta sem aviso, vai procurar outra pessoa. Eu não lhe vou cobrar". "Ah, mas eu pago". "Não, não vou cobrar". Não vou fazer o agressivo, a dizer que você fez uma consulta, quando você não fez consulta nenhuma. Eu não faço isso. À terceira falta, vai embora.

É o seu método. Há pouco referiu a expressão psicoterapias selvagens. Como é que as pessoas que vão parar a um consultório de uma psicoterapia podem perceber, aferir, intuir, que aquilo não é exatamente tão profissional como esperavam?

Fazer uma coisa que na América se faz regularmente e cá não se faz, que é pedir as credenciais da pessoa. "Olhe, mostre-me lá as suas credenciais, mostre-me lá o seu currículo. Que formações é que fez?" Cá não se faz isso. Os doentes têm vergonha de fazer isso. Na América voa disso. Você vai ser operada, você pede as estatísticas de mortalidade, erro, etc. É normal.

Mas então, excluindo essa possibilidade de pedir o currículo, há alguma coisa que um psicoterapeuta possa fazer que diga logo ao doente que ele não é muito profissional?

Vai aos sites das escolas de psicoterapia, das sociedades de psicoterapia, e vê se a pessoa lá está. E em que lugar é que está. Se é titular, se não é titular, se está a aprender. Está lá tudo. E algumas não estão, em lado nenhum. Se não estão, em princípio, são selvagens.

Em princípio, são selvagens. Há algum comportamento que possa ser um sinal de alarme para um paciente de um psicoterapeuta, que diga: "Bem, este não é muito profissional".

Os doentes percebem quando as pessoas não são profissionais. Alguns percebem, outros não.

Por exemplo, referiu há pouco as relações entre psicanalistas e psicanalizandos, como é que se diz? Eventualmente, isso é um sinal, não é? Mesmo na psicoterapia, se o psicoterapeuta ou a psicoterapeuta quiser a seguir ir jantar com o paciente, é porque aquilo não será sério.

Isso é uma das regras fundamentais. Eu nunca tenho nenhuma relação com o doente que está em curso. Mais tarde, depois de acabar, não tenho nenhum amigo que tenha feito psicoterapia comigo, mas posso ir encontrá-lo em circunstâncias sociais e falo com ele e tudo. Eu tenho uma regra, que aliás já me percebe mal criado uma vez ou duas, eu só falo às pessoas quando elas vêm falar comigo, quando estão em psicoterapia. Só falo com ele. Já lhe contei a história do aeroporto?

Não.

Do António.

Não.

Estávamos no aeroporto, eu, a Ana e o António, naquela coisa da segurança.

O António é seu filho, pra quem não está a escutar.

O filho, sim. A passar as malas. O António acha que toda a gente foi meu doente. E estava uma senhora muito conhecida, toda a gente a conhece em Portugal, que olhava muito pra mim. E eu sou muito distraído com as pessoas, a minha mulher diz que eu não olho pra ninguém, não olho muito pras pessoas, de facto, não olho muito. E o António diz assim: "Olhe, tal e fulana, que deve ser sua doente, com certeza, não tirava os olhos de si e o pai não ligou nenhuma". Já ela estava de costas e disse-me quem era Eu não lhe disse se era minha doente ou não era minha doente, não lhe disse nada. Ele depois veio a perceber, já lhe explico porquê, que era minha doente, de facto. E era de facto minha doente, eu tinha sido malcriado. Já não a encontrei no aeroporto e telefonei para a minha secretária da altura, para a Eunice, e disse: "Olhe, reconhecia a sua doente?" Que era uma descrição absoluta. Disse: "Estava aqui no aeroporto fulana, não sei se importa, telefone-lhe. Peça-lhe desculpa por mim, porque ela olhou muito para mim e eu não lhe falei". Ela telefonou, pediu desculpa e ela disse: "Andei para manhã, eu percebi que ele estava com as malas". Passam-se anos sobre isto. Não sei quantos, foi há sete ou oito anos. Cascais. Um restaurante qualquer, já não sei qual foi. Estava ela com o marido, a minha doente, aí eu cumprimentei-a e ela deu-me um abraço, muito sentido. "Você ajudou-me muito". Diz o Antônio: "Está a ver, pai, como era?"

Porque o facto de ter ligado à secretária foi uma coisa omitida do seu filho, que não fala dos seus doentes.

Claro. E depois este encontro mostrou.

Não sei quantos anos depois é que o seu filho disse: "Eu tinha razão, está a ver?"

Outra história foi à Porta da Garré. Um doente meu, que também é muito conhecido publicamente, eu ia com a Ana a sair ou a entrar da Garré, aparece ele. Volta-se para a Ana e diz assim: "Eu sou o fulano tal, prazer em conhecê-la, o seu marido salvou-me a vida".

Que bom! Deve ser bom ouvir essas coisas, não é? Para terminar, referiu no início dos vários tipos de psicoterapias, esta designação da psicoterapia breve. O que é isso?

São psicoterapias muito focadas num problema, normalmente são problemas agudos. Eu não tenho experiência, há uma sociedade de psicoterapias breves, aliás, séria, é uma sociedade séria de psicoterapias breves. Aliás, algumas psicólogas dessa sociedade também são da sociedade de terapia familiar, têm as duas formações. São psicoterapias focadas num assunto normalmente agudo que aconteceu e que se resolve em poucas sessões. Não lhe sei dizer mais que isto, não sei a técnica.

Para terminar e em jeito de conclusão, podemos então dizer que sim, a conversar, que é o modelo da psicoterapia, conversar sobre os problemas, as pessoas podem resolver os seus problemas acompanhadas.

Mas cuidado com quem vão ter.

Mas cuidado com quem vão ter.

Informem-se da qualificação da pessoa, da formação da pessoa, vão aos sites das sociedades científicas, perguntem a que sociedade científica é que a pessoa pertence, vão aos sites ver se estão lá, tenham cuidado.

O que nos leva também a uma ideia que já veio várias vezes aqui ao podcast, sobre a qual já conversámos várias vezes, que é esta ideia de a conversar é que nos entendemos. Ou seja, de ser bom conseguir conversar sobre aquilo que nos magoa, sobre aquilo que nos preocupa.

Muitas vezes as melhores conversas são até com amigos íntimos. Um amigo íntimo, sem estar a fazer psicoterapia nenhuma, se tiver bom senso, pode dar uma grande ajuda à pessoa. Nós normalmente recebemos pessoas às vezes que já confessaram ou não querem confessar com alguém próximo, querem uma pessoa, digamos, independente e autónoma. A grande vantagem do psicoterapeuta é que o psicoterapeuta não fala, tem sigilo e não conhece a pessoa. E portanto, o não conhecer a pessoa e não ter relação com ela cá fora.

Não conhece a rede. Claro.

Ajuda a ter uma neutralidade e uma visão mais distante sobre o que se está a passar. Muitas vezes os amigos resolvem os problemas.

E mesmo para terminar, porque me lembrei disso e estava aqui a sorrir, não é por acaso que o José Gameiro já disse num outro episódio que ao longo da sua vida tinha muitas amigas mulheres, porque as mulheres gostam mais de conversar sobre este tipo de assuntos e os homens menos. Ou seja, isto só para sublinhar a ideia de que é importante conversar sobre estas coisas.

Sim.

Não é?

As mulheres são muito mais. Os homens estão melhores. Como estão mais à defesa agora, já têm que conversar mais. Eu agora, por coincidência, tenho dois grandes amigos meus que estão com problemas e que vêm conversar comigo e são homens. Um deles até disse: "É pá, para mim tu eras um calhau com olhos, afinal não és".

Claro que não é. José Gameiro, obrigada. Voltamos em breve. Até já. Obrigada.

Até à próxima.

O podcast "A Invenção do Amor" tem autoria de Raquel Marinho e José Gameiro e música de Filipe Raposo. Pode escrever-nos para ainvencaodoramor@gmail.com e colocar-nos as suas questões e também seguir-nos nas plataformas de podcast e nas redes sociais para acompanhar de perto a estreia de novos episódios.