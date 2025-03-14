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"A Nossa Cultura" da Rádio Observador. Na Quinta da Cruz, estamos a visitar hoje a Sala do Forno e, em concreto, uma exposição que se chama "Organicum" e que é uma exposição muito orgânica com base em impressões da flora que existe aqui na Quinta da Cruz. A curadora é Juliana Ferreira e é com ela que vamos falar neste episódio. É a Juliana que nos vai explicar as várias técnicas que foram utilizadas nesta exposição, entre elas, Juliana, a antotipia. Espero estar a dizer bem. Que consiste, no fundo, numa impressão fotográfica de forma orgânica.

Exatamente. A antotipia é precisamente isso. É um processo fotográfico em que nós não utilizamos qualquer tipo de químico, qualquer produto que não seja natural, em que extraímos os materiais fotossensíveis de uma planta, de uma flor, de algum material orgânico. Pode ser material que nós temos no frigorífico, podem ser restos da cozinha. Criamos uma emulsão, expomos ao sol e criamos uma espécie de fotograma, criamos uma composição em cima desse papel que está sensibilizado, expomos à luz solar e temos a nossa fotografia natural.

E como é que elas ganham estas tonalidades? Porque há aqui umas em tons mais amarelados, outras em tons mais cor-de-rosa, outras mais beges. Isso é o artista que está a fazer esta antotipia que escolhe a cor ou está relacionado com outro fator?

O fator que define é o material orgânico que nós escolhemos. Aquela que é mais procurada, porque tem resultados já garantidos e é aquela que é mais certa para começar uma primeira experiência, é a beterraba. Daí estas antotipias em tom cor-de-rosa. As amarelas, temos ali cúrcuma e açafrão. Ou seja, o próprio material que vamos tentar perceber se funciona para criar a antotipia nos define, nos dá a cor da antotipia final.

E depois temos aqui também outra técnica, que é o suminagashi, uma técnica de pintura na água, em que também são folhas de papel, que têm umas formas meias abstratas. Juliana, quer-nos explicar como é que se chega a este resultado?

O suminagashi aparece aqui no contexto desta ação de formação, porque é mais uma alternativa natural a uma técnica que é muito conhecida e trabalhada também a nível escolar, como profissional, a nível artístico, que é o marmoreado. Mas nós no marmoreado usamos uma série de produtos que nos ajudam a criar o marmoreado, espessantes na água, meta-celuloses, fel de boi, uma série de materiais que à partida não são naturais, e o suminagashi surge aqui como uma alternativa mais sustentável a essa técnica, uma vez que nós desenhamos na água. Aqui o objetivo é conseguir criar um desenho a flutuar na água, que depois conseguimos transferir para um suporte de papel. Aqui as tintas são muito mais naturais. Nós falamos de Indian Inks e tintas da China, numa base apenas de água. Portanto, criamos aqui este suminagashi como uma alternativa mais sustentável de criar mais uma técnica de trabalho.

E é fácil para quem está a aprender este tipo de técnicas, qual destas duas é a mais simples?

Parece que a Maria adivinhou, porque realmente o suminagashi é... Todas elas são apelidadas de alguma coisa durante as ações de formação. E o suminagashi é a frustrante. É realmente a mais complicada, porque há que chegar aqui a um equilíbrio entre o que é o peso da água, a densidade da água e a densidade da tinta com que estamos a trabalhar. Nós temos que chegar aqui a um ponto de equilíbrio em que a tinta se torna mais leve do que a própria água, para que realmente possa haver este flutuar. Então é aquela técnica que durante a ação de formação, durante o curso, os formandos, os professores vão trabalhando até conseguirem chegar a um resultado. Se bem que depois tem aquela outra fase do viciante. Depois de conseguirmos passar esta frustração de não conseguir que a tinta flutue, depois chegamos àquela fase do vício em que queremos fazer mais, mais e mais.

E quanto tempo é que este tipo de arte tem que ficar a descansar para ficar com este resultado? Tem que secar durante alguns dias? Qual é o método para depois ficar aqui emoldurado como as que estamos a ver na sala do forno?

Na antotipia, nós estamos a trabalhar com materiais naturais em que assumimos, apesar de haver materiais que nós podemos juntar à antotipia final, criar ali alguma espécie de fixante natural, porque temos essas ferramentas. É uma técnica que acaba por ser efêmera. E faz todo sentido. Dentro desta questão da sustentabilidade e dos trabalhos que nós procuramos fazer de maneira alternativa, faz todo sentido que assim seja. Daí estar também aqui neste canto mais reservado da sala. Ao longo do tempo acaba por ir desaparecendo, uma vez que há uma sensibilização constante. No caso do suminagashi, o único tempo em que elas precisam de dormir, descansar um bocadinho, é só mesmo o tempo de secagem do papel, uma vez que elas fazem a transferência a partir da água, o papel é molhado, mas depois de seco, está pronto a expor ou a trabalhar para transformar noutra coisa qualquer.

E há algum motivo em específico, porque estamos na sala do forno da Quinta da Cruz, que está dividida com as várias técnicas que estamos a falar aqui hoje com a Juliana. E há algum motivo para ter juntado estas duas técnicas? É por serem semelhantes? É pelas cores conjugarem bem umas com as outras?

O papel do curador implica muitas tarefas e eu aqui tento dividir ou não, ou talvez se calhar não seja bem a palavra, mas sim complementar o trabalho que eu tenho enquanto formadora, artista e neste caso aqui, especificamente, curadora. Eu tenho uma ligação muito própria aos trabalhos, porque os vi nascer, não são meus, mas vi e acompanhei os professores a criar. E realmente, estas duas, especificamente, é por uma questão de enquadramento estético. Pareceu-me que dentro de todos os trabalhos que tínhamos disponibilizado, de todos os trabalhos que os professores foram enviando, que realmente estas duas técnicas se podiam aqui combinar bastante bem, de maneira equilibrada.

E são duas técnicas que estão disponíveis para vermos aqui na Sala do Forno, na Quinta da Cruz, na exposição "Organicum". Foi mais um episódio da "Nossa Cultura".