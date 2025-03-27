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Mais um episódio da nossa cultura na Rádio Observador. Estamos em Viseu, no Museu do Caramulo. Hoje a olhar para um período mais longínquo da história. Vamos olhar para a arte sacra. Estou com a Inês Pina, técnica superior de museologia do Museu do Caramulo. Inês, nós temos tendência para achar que a arte sacra pertence exclusivamente às igrejas, não é? Mas nem por isso.

Não, nem por isso. E acho que precisamente por isso é que temos que lhe dar espaço para que ela possa ser compreendida. Na nossa cultura ou na cultura cristã católica, os fiéis têm por hábito precisamente ir às igrejas, aos mosteiros, etc. E é lá que se contempla normalmente estas figuras de arte sacra. E quando vêm para os museus, a menos que tenham efetivamente algum tipo de familiaridade com esta arte, parece que se torna mais distante ou que está fora do seu contexto. Mas não é assim que deve acontecer e não é assim que devemos vê-la. E é precisamente interessante, porque esta sala se chama a sala da liturgia e devoção. Ou seja, nós quase que conseguimos transportar para esta sala todo o espírito que se correlaciona com estas peças. E nós devemos falar sobre elas, porque por trás destas peças estão muitos autores. Nestes períodos, muitas vezes anônimos ou não tão assim conhecidos. E está também um grande trabalho ao nível escultórico, que é no fundo aquilo que associamos a estas peças de arte relacionadas particularmente com a arte sacra. E a arte sacra é bastante rica. Nós temos não só escultura, como temos ourivesaria, como temos os paramentos, e é interessante observá-los e olhar com mais detalhe, olhar com o nosso olhar de historiador, para tudo aquilo que a arte sacra nos vai contar. Nós temos que pensar aqui numa situação que é: a arte sacra remete-se sempre a um tema específico, que no caso é a religião, todo aquele temor religioso, o medo do juízo final. Isto se quisermos remeter a uma arte mais antiga. E no fundo, as igrejas e os mosteiros eram os centros, eram os polos difusores dessa religião. E é através da arte que eles procuravam ensinar todos os fiéis, todas as pessoas que se deslocavam aos sítios. Aqui vamos descontextualizar e vamos olhá-las como obra de arte e não como um pressuposto de ensinamento. Vamos apreciar ou aprender a apreciar os pequenos detalhes. E eu acho que é esta complacência que às vezes precisamos de dar à obra de arte. É olhar e ser só um bocadinho complacentes com ela.

E estamos aqui a olhar para duas peças de arte que são os alabastros, que foram feitos pela oficina de Malines, que também foi uma oficina muito importante na história de Portugal e na execução de várias peças de arte. Inês, consegue explicar o que é um alabastro? Estou a ver aqui à minha frente, são dois quadros pequenos revestidos a veludo por fora e ao centro tem uma espécie de uma pedra trabalhada.

Exatamente. Um alabastro é uma designação aplicada a dois tipos de minerais, portanto, o gesso e a calcita. No fundo, é isto que faz com que seja um alabastro. Estes são alabastros flamengos, como consegues perceber, e vêm precisamente da oficina de Malines. As imagens de Malines gozavam uma grande popularidade em Portugal. Por isso é que é particularmente interessante que nós possamos olhar para elas com alguma atenção. Portanto, elas são exemplares de uma indústria artística que floresceu, como eu já referi, em Malines, desde meados do século XVI até ao primeiro terço do século XVII. A produção em grande escala para o mercado europeu destes baixos-relevos historiados era, sobretudo, sustentada pela devoção mais privada. Era em volta, não é bem dos mecenas, mas das famílias que tinham se calhar alguma ligação mais particular e daí chamarmos esta devoção mais privada. Portanto, eram montados em pequenos retábulos domésticos ou funcionavam também como quadros avulso de pequenas dimensões emolduradas, madeira dourada, que no fundo é aquilo que nós aqui também conseguimos perceber.

E o que está especificamente representado nestes dois alabastros que temos aqui no Museu do Caramulo?

Estes dois alabastros representam, como já referimos, motivos religiosos, aqui no caso, muito ligados a Jesus Cristo, e temos a deposição no túmulo e a oração de Cristo no horto. A oração de Cristo no horto, que representa Jesus no horto das oliveiras, que tendo feito a ação de graças depois da ceia, Jesus deixa o cenáculo e vai com os seus discípulos até o horto das oliveiras E reza. É um relevo pouco saliente, portanto, é mesmo um baixo-relevo. Ele conserva alguns vestígios de policromia. Se nós nos aproximarmos com o devido cuidado, conseguimos perceber que há um ou outro vestígio de policromia. Isto também é particularmente interessante, porque normalmente se remete muito a esta ideia clássica da escultura e nós aqui conseguimos perceber que não, que ela era pintada e acabou por perder a cor. Aqui nós na composição encontramos os apóstolos Pedro, Tiago e João, que estão adormecidos enquanto Jesus Cristo está a rezar. No outro lado, nós temos a deposição do túmulo, que é de um relevo um pouco mais fino ainda que o quadro anterior. Conserva, no entanto, traços fortes de um dourado aplicado no alabastro. E a composição desenvolve-se em dois planos também bem demarcados. O primeiro definido pela muralha de personagens e o segundo com o fundo de uma paisagem escarpada, de densa sombra. Gostava também de dizer que artisticamente este tipo de relevos incorpora aquela que é a linguagem do Renascimento. Nós conseguimos remeter-nos também pela época em que eles se enquadram. E esta linguagem é percetível precisamente nestes motivos ornamentais, nas cenografias, na composição que nós aqui conseguimos perceber muito bem. Inverte, no fundo, aqui também o gosto italianizante em iconografias, que eram, e na maior parte das vezes, copiadas a partir de gravuras contemporâneas. Portanto, esta questão de ser um tema muito comum, que depois é aplicado a diferentes tipos de materiais.

Inês, só perguntar-te, porque pode não ser explícito para todos, falaste aí várias vezes em policromia, que está aqui presente neste alabastro. Consegues explicar-nos o que é essa policromia?

Sim, é a cor. No fundo, é a cor que era aplicada às obras de arte. E como eu referia, muitas vezes nós cremos que há determinadas obras de arte que são naturais, que não têm qualquer tipo de cor. E aqui não, nós conseguimos perceber, embora que lá está já muito perdida, algum tipo de cor que aqui se apresenta.

Foi mais um episódio da nossa cultura na Rádio Observador, desta vez no Museu do Caramulo, em Viseu.