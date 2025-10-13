Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

A Rádio Observador e a Nossa Cultura estão a percorrer as salas da Casa do Passal, o Museu Aristides de Sousa Mendes, um herói internacional que salvou milhares de pessoas na época do Holocausto. Estamos neste momento na sala que começa a contar precisamente essa história, a sala da guerra, e não estranhe, ouvinte, este barulho de fundo. São barulhos de um vídeo que podemos ver nesta sala, de imagens reais, de época, que nos mostram várias pessoas que parecem estar a largar as suas vidas por causa de uma guerra que começou e que certamente veio prejudicar milhares e milhões várias vidas. Para nos explicar um pouquinho melhor toda a envolvência desta sala, Luís Medeiros, boa tarde. Como é que tudo isto cria esta envolvência?

Há que relembrar tempos difíceis, há que não esquecer esse evento, o pior evento da história da humanidade. Estas imagens e esta banda sonora remetem-nos para uma tragédia europeia, mas ao fim ao cabo, uma tragédia global, e a uma perseguição por motivos tão absurdos que ainda hoje nos custa compreender, e aquilo que resultou em êxodos consecutivos de milhões de pessoas pela Europa. Esta sala chama-se precisamente "É a Guerra" e não só nos lembra esses tempos, como também, e acima de tudo, nos enquadra a posição de Portugal durante esse conflito. Essa sim, teve implicações para a vida de Aristides de Sousa Mendes enquanto diplomata português mais tarde. Até porque Portugal, desde o início, manifestou uma posição neutra em relação a este conflito, à Segunda Guerra Mundial, mas depois viu-se a braços com uma outra dura realidade, que foram esses êxodos consecutivos de pessoas que tentavam fugir a um destino certo. Esses refugiados que, obviamente, em fuga pela Europa, tentavam chegar onde pudessem para ser livres. Mas nós, em Portugal, tendo esta posição geográfica privilegiada, à beira Atlântico, éramos um desses países muito apetecidos por esses refugiados.

E nesta sala, sempre acompanhadas de uma componente audiovisual, em que existem tablets também para que os visitantes possam perceber melhor aquilo que estão a ver, que estão a visitar, há também outros documentos bem patentes aqui no centro desta sala. Que documentos são estes?

São documentos precisamente de refugiados que passaram por Portugal e que referem essa passagem por um país que talvez não tenha sido o país de destino, mas foi o país de passagem, e um país que já tinha sabor a liberdade e, acima de tudo, tinha sabor a dignidade. O que acontece é que depois das primeiras entradas, ou depois da chegada dos primeiros refugiados a Portugal em 33, 34, e à medida que mais e mais pessoas fogem da perseguição nazi, António de Oliveira Salazar decide criar uma política interna para restringir o número de entradas desses refugiados, emitindo o famoso documento, a Circular nº 14, que proibia precisamente todos os postos consulares à volta do mundo de emitirem vistos de viagem para esses refugiados ou vistos de entrada sem autorização expressa do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Um documento que inclusivamente, nas suas várias alíneas, descrevia quem é que podia ou não entrar no nosso país e basicamente eram todos, ou seja, ninguém poderia entrar. E foi a esse documento, precisamente, a ordens superiores, que Aristides desobedeceu em consciência para fazer aquilo que era correto. E o correto era salvar vidas.

Este que é um documento que também podemos ver nas paredes deste museu, a Circular 14, à qual Aristides de Sousa Mendes teve, para a época, a ousadia de desobedecer, ousadia e coragem, mas que o trouxeram até à figura em que se tornou. Continuando pelos objetos âncora destas várias salas, temos, desta vez, uma bicicleta suspensa a partir do teto, uma bicicleta que aparenta já ter alguns anos. Que significado tem ela?

Tem muito significado. Este museu tem uma missão muito clara, e diria mesmo obrigatória, de falar de presente. E ao longo da sua exposição, até culminar na penúltima sala, vamos estabelecendo paralelos entre o passado e o presente. Paralelos esses que também passam pelos objetos. Muitas pessoas olham para esta bicicleta, que nos faz lembrar as bicicletas dos nossos avós, dos nossos bisavós, mas desengane-se quem pense que este objeto ficou perdido no passado. Tal como na Segunda Guerra Mundial, a bicicleta continua a ser, hoje em dia, o veículo privilegiado para quem tenta fugir a um conflito armado. Portanto, queremos mostrar aquilo que se passa hoje em dia e que não é assim tão diferente daquilo que aconteceu há 80 anos.

Pontes entre o passado e o presente que vão sendo feitas aqui na Casa do Passal, em Cabanas de Viriato, aliás, Casa Museu Aristides de Sousa Mendes, que conta precisamente a história deste homem, que podemos dizer que acabou por ser um membro da Resistência. O objetivo era mesmo ajudar o máximo de pessoas que conseguisse, e ajudou mesmo mais de 14 mil pessoas, que neste museu também são relembradas e que vamos continuar a conhecer ao longo de outros episódios da Nossa Cultura. Este fica agora por aqui.