Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Mais um episódio da Nossa Cultura na Rádio Observador. Estamos em Viseu, no Museu do Caramulo, no topo da Serra do Caramulo. Desta vez a visitar a exposição de arte antiga. Comigo está a Inês Pina, técnica superior de museologia aqui do Museu do Caramulo. Inês, vamos olhar neste episódio para três períodos da história: o período egípcio, grego e romano. Começamos pelo egípcio e temos aqui peças de bijuteria, não sei se lhe posso chamar assim, porque serão um pouco mais valiosas que isso, mas que já são bastante antigas, vêm ainda do terceiro milênio.

Olá, Maria. Sim, nós estamos aqui perante uma imensidão nesta coleção. A coleção de arqueologia do Museu do Caramulo reúne um conjunto de peças, que podemos ver cerâmica, vidro, metais nobres, e que apesar de pouco numerosa, é bastante significativa e contribui imenso para a nossa cultura e para a nossa arte. Como tu já referiste, ela abrange efetivamente inúmeras épocas cronológicas, onde se destaca muito particularmente o período egípcio, o período grego e o período romano. Podemos nos perguntar como é que nós temos esta diversidade de peças aqui no museu, mas isto deve-se sobretudo aos inúmeros doadores que nos fizeram chegar estas peças e fazer crescer a nossa coleção a um nível tão rico como aquele que agora conseguimos apresentar. O nosso museu é constituído por peças que foram doadas. Quando o museu foi criado, o seu fundador, o doutor Abel de Lacerda, convidou e foi desafiando vários artistas, amigos do mesmo meio, colecionadores de arte, entre outros, a fazer a doação aqui ao Museu do Caramulo. Para ter esta constituição tão rica que hoje tem. Por isso é que nós conseguimos ter um espólio que vai desde o período egípcio ao período romano, aqui nesta sala muito em particular, que se chama precisamente Arqueologia e Egiptologia. Como tu estavas a referir, efetivamente aqui no período egípcio, nós temos várias peças que podemos chamar efetivamente de peças de bijuteria, hoje aos nossos dias. Aqui, em termos técnicos, chamamos ourivesaria e engloba brincos, colares e também pulseiras. Nós temos aqui três peças egípcias que foram particularmente oferecidas por um doador, que é o Sam Levy, e cujo acervo destas antiguidades egípcias é particularmente objeto de estudo e também de investigação. Eu vou destacar aqui estes dois colares, que são muito pormenorizados e que, se olharmos bem, até se assemelham muito àqueles colares de miçangas. Eu lembro na minha juventude, adolescência, nós fazíamos estes colares e efetivamente aquilo que nós vemos são os colares de miçangas. É um colar tubular composto por tubinhos de faiança verde. Faiança é um tipo de cerâmica, com várias tonalidades, que vão do verde ao azul claro, aos amarelados. E a intercalar entre os tubinhos, embora não esteja exatamente de forma ordenada, nós encontramos também pérolas de cornalina e de faiança verde-escuro. Neste colar aqui, muito em particular, nós encontramos um pequeno amuleto, muito erudito, que representa uma figura entronizada com a cabeça de um falcão. Ele é realmente muito pequeno, isto só mesmo quando aproximamos é que conseguimos perceber, mas efetivamente ele está lá, e é encimado por uma coroa dupla. Esta figura com a cabeça de falcão assemelha-se a Hórus, que é o deus egípcio retratado com a cabeça de falcão no corpo de um homem. E ele representa a união de vários deuses associados ao sol, ao céu e ao poder régio.

E aqui também ainda dentro da coleção de Sam Levy, temos aqui uma espécie de braceletes, não é, Inês?

Exatamente, aquelas muito famosas, quase que nós quando nos remetemos a este tempo mais antigo, conseguimos aqui imaginar. Nós temos exatamente uma bracelete fenícia, que é do ano 1000 a.C., é aquela que está assim mais à frente e que nós vemos. É pormenorizada e não sei se consegues perceber, mas ela é em vidro, o que realmente poderia ser pouco usual. E depois temos as duas braceletes, que são as que estão exatamente atrás, que são da época arcaica. Elas já são em bronze, o que cria aqui também esta dualidade de materiais. É isso também que distingue muito a nossa coleção. Para além de nós termos uma imensidão de espólio, um espólio muito variado, nós temos também uma variedade de materiais, isso é particularmente interessante.

São peças que podem ser vistas no Museu do Caramulo, na seção de arqueologia e egiptologia, sobre justamente o período egípcio, romano e grego.