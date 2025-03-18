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A Nossa Cultura hoje na Quinta da Cruz. Estamos mais uma vez na sala do forno a olhar para a exposição Organicum. Hoje vamos olhar para uma técnica que foi o mote para esta exposição temporária que está aqui na Quinta da Cruz. Para falarmos melhor sobre esta técnica, temos a curadora Juliana Ferreira conosco. Juliana, que técnica é esta, o ecoprint?

O ecoprint é a técnica que nos permitiu estar aqui na Quinta da Cruz. O curso de técnicas de impressão com materiais orgânicos, agora após a pandemia, é um curso que é b-learning. Nós temos algumas horas desta ação de formação online, em que temos formandos de todo o país, e a última sessão deste curso é feita presencialmente. Os cursos de 2024 foram todos feitos na Quinta da Cruz, e precisamente com esta técnica, com o ecoprint, onde os formandos fazem a recolha da flora da Quinta da Cruz. Todo tipo de flora, sejam ervinhas que nascem no paralelo, folhas das árvores, flores das camélias, de toda a flora da Quinta da Cruz, são selecionadas, são criadas composições em papel e depois vão literalmente a cozer a uma panela. Esta cozedura pode ser feita de várias formas, que nos dá os diferentes resultados que aqui temos. Podemos eventualmente falar sobre isso. E deu realmente o mote para este convite.

Portanto, uma mesma folha pode ter resultados diferentes consoante o tempo de cozedura, é isso?

Exatamente. Não só o tempo, mas a maneira como nós preparamos, entre aspas, uma maneira fácil de se entender esta sopa. Se nós estivermos a fazer um ecoprint apenas com água, imagine que nós temos o nosso papel onde vamos fazer o ecoprint, o papel que nós selecionamos, colocamos o material orgânico, criamos uma espécie de sanduíche e apertamos muito bem. E levamos esse material orgânico a cozer só em água. Nós obtemos um tipo de resultado estético que é diferente se fizermos esta mesma preparação, mas na água colocarmos, por exemplo, cascas de cebola. Nós vamos, no primeiro, ter uma impressão muito mais limpa, onde temos apenas a transferência do material orgânico para o papel. Na segunda, que temos casca de cebola, por exemplo, vamos ter umas tonalidades muito mais amareladas. Há aqui um resultado que com a experiência, com o tempo que nós vamos fazendo o ecoprint, que nós podemos eventualmente controlar o resultado geral. Nunca sabemos exatamente como uma planta vai funcionar, mas o resultado geral desta cozedura.

E quem quiser saber mais sobre as técnicas que foram utilizadas nesta exposição, mas também testemunhos de alunos que participaram neste tipo de workshops e neste curso, está aqui disponível na Quinta da Cruz, todo um catálogo informativo sobre estas técnicas.

E não só disponível na Quinta da Cruz, no site da APECV, julgo que depois poderão passar a informação, no site da APECV, apecv.pt, julgo que não estou em erro, podem pesquisar Organicum, encontram o catálogo para distribuição digital. Aqui podemos encontrar todos os 114 trabalhos que estão na exposição e testemunhos também de alguns dos formandos, que têm ou não trabalho na exposição. É um livro catálogo que acaba por ser também uma ferramenta de trabalho. Não só fica registado aquilo que nós podemos ver aqui na exposição até 15 de março, mas também acaba por ser uma ferramenta de trabalho que os professores podem descarregar, mostrar a colegas, aos alunos em sala de aula, está à disposição.

Juliana Ferreira foi a curadora desta exposição que estamos aqui a ver hoje, Organicum, na Quinta da Cruz, mas para além disso, que mais projetos tem neste momento?

Com a APECV, eu sou formadora, trabalho com professores há cerca de 10 anos, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, relembrar esta prática artística aos professores. Por outro lado, eu faço várias coisas, mas neste momento tenho um projeto em desenvolvimento, estou em laboratório, estou a desenvolver o projeto. É um projeto com comunidade, com professores, com alunos, com comunidade geral, com aldeias. Há alguns em plano de execução e tive um primeiro projeto que já foi feito no ano passado, em 2024, com a escola de Gumiães, aqui em Viseu, um mural comunitário, um trabalho conceptual onde nós podemos encontrar duas leituras, a leitura de quem trabalha a cerâmica individualmente e depois o resultado do mural cerâmico em conjunto. É um trabalho a desenvolver com a comunidade. Este projeto seria impensável fazê-lo sem o apoio da N16, a associação de intervenção cultural. Nós estamos aqui em Viseu e acaba por ser o aglutinador aqui também deste trabalho em comunidade.

Juliana Ferreira é curadora desta exposição Organicum, aqui na Quinta da Cruz, que pode assistir até ao dia 15 de março. Esteve em destaque na Nossa Cultura.