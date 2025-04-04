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A nossa cultura da Rádio Observador no Museu do Caramulo, nesta enorme coleção de brinquedos. Vamos hoje olhar especificamente para vários brinquedos portugueses que estão aqui nesta enorme exposição. Comigo, para nos falar sobre isto, tenho Salvador Patrício Gouveia, que faz parte da direção do Museu do Caramulo. Salvador, estou a olhar aqui para a típica cozinha de brincar, mas com pormenores muito antigos, inclusivamente uma máquina de costura.

E muito rústicos, porque estamos a olhar para as vitrines dos brinquedos portugueses, que têm um encanto próprio. Por um lado, são muito básicos, quase artesanais. Quer dizer, eram artesanais e parecem quase artesanato. E são quase perfeitos na sua imperfeição. São brinquedos que eram feitos com materiais pobres e, portanto, não duravam muito tempo ou não duravam tanto tempo, se calhar, como os congéneres alemães ou ingleses. Eram moldes muito simples, feitos de forma muito rústica e havia sempre um truque que atravessa as várias gerações do brinquedo português: uma vez feito o investimento no molde ou no modelo, depois tentava-se fazer no máximo de cores e versões possíveis para se ter o máximo de produto disponível com o mínimo de investimento possível. Ou seja, nós estamos a olhar aqui para um carocha e temos o mesmo carocha táxi, das corridas, da polícia, da GNR, dos bombeiros. Portanto, era uma maneira de pegar num modelo e tentar dar mais opções aos miúdos, sendo que, na verdade, era sempre o mesmo brinquedo. Temos também outra curiosidade, que é, por exemplo, este balde de praia que estamos a ver aqui à frente, que é de praça, de chapa prensada, e que vemos que as próprias chapas eram aproveitadas de outros produtos. No caso desta, até vemos lá por dentro, tem ainda a inscrição da lata de sardinhas, mas é também comum encontrar-se latas de óleo e de outro tipo de produtos, que uma vez consumidos, aproveitava-se a chapa para se lhe dar uma nova vida.

E depois, mais tarde, surgem os brinquedos de plástico, não é? Temos aqui uma imitação de uma bomba Galp que certamente é do século passado.

Exatamente, esta bomba, todas estas bombas aqui em cima, que são, confesso, uma das minhas atrações, são bombas da Galp, portuguesas, mais uma vez muito simples, feitas a partir de madeira, um bocadinho de plástico, um bocadinho de tubo cortado para fazer de mangueira da bomba de gasolina e depois com um estêncil muito básico também, sempre imperfeito, mas mais uma vez com essa piada, para que os miúdos pudessem recriar as bombas por onde paravam.

E esta exposição de brinquedos portugueses aqui também conta a história de Portugal e a evolução que Portugal foi tendo também, obviamente, com a globalização e depois com brinquedos que acabaram por chegar de outras partes do mundo, nomeadamente dos Estados Unidos. Olha também para esta coleção como um avançar da história de Portugal e nomeadamente dos brinquedos, da maneira e da forma de brincar?

Infelizmente, são brinquedos que eram tão básicos, depois, quando o mundo se foi abrindo com a globalização, não conseguiram competir, obviamente, com os brinquedos internacionais, que eram muito mais atrativos e mais bem feitos. Aliás, muitas dessas marcas nem eram marcas de brinquedos. Muitas delas eram marcas, por exemplo, de fábricas de plásticos, que quando não tinham encomendas, se calhar alguém lá dentro brincava, fazia o molde e começavam também a produzir este carro para entreter a linha de produção enquanto não havia outras encomendas. Outras eram mesmo de brinquedos e algumas até voltaram hoje em dia, mas já vendem na perspectiva de colecionismo, mas são brinquedos muito rústicos e normalmente têm uma décalage, ou seja, quando nós vemos um brinquedo português que parece dos anos 50, normalmente já é dos anos 60. E quando parece dos anos 60, ou seja, igual aos dos anos 60 lá fora, é porque é dos anos 70. Ou seja, tínhamos sempre um atraso de 10, 15, 20 anos sobre os brinquedos que eram feitos lá fora, porque muitas vezes eram moldes que nós copiávamos de outros e quando começávamos a produzir, os outros já iam mais à frente.

E é isso que conta especificamente esta exposição de brinquedos aqui no Museu do Caramulo. É uma exposição permanente, certo, Salvador? E que a qualquer momento que se visite aqui o Museu do Caramulo, no distrito de Viseu, se pode perceber como é que os brinquedos foram evoluindo ao longo do tempo.