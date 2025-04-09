Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

A nossa Cultura da Rádio Observador. Estamos no Museu do Caramulo a olhar para uma enorme coleção de brinquedos que existe aqui numa sala, quando se entra no museu, mesmo à direita. Para falar sobre esta coleção, ninguém melhor do que o próprio colecionador, Salvador Patrício Gouveia, da direção do Museu do Caramulo. Salvador, estamos agora a olhar para um comboio que parece bastante antigo.

É verdade. É um comboio inglês dos anos 50 e é um comboio ainda todo em lata, com as linhas bastante grandes. Há uma curiosidade nos comboios, que é, no fundo, transversal a todos os brinquedos. Os brinquedos do passado, principalmente brinquedos bons, eram feitos para famílias ricas. E as famílias ricas tinham casas grandes e, portanto, os brinquedos também eram muito grandes. Este comboio aqui, que já é maior do que os comboios que são vendidos hoje em dia, ainda assim é uma fração do tamanho dos primeiros comboios que apareceram em 1800 e muito. Porque eram para casas gigantes, para duques e condes, e portanto tinham tudo em grande escala. Conforme os brinquedos foram sendo democratizados e comprados por mais pessoas de classes menos poderosas, os brinquedos tiveram que ir reduzindo de tamanho para poderem ser mais baratos e para caberem também nas casas das pessoas. Portanto, o que nós temos aqui é um comboio que tem uma escala chamada OO, que é o nome desta escala. A seguir, saiu outro comboio, que são os comboios mais usados hoje em dia, que é a escala HO, que quer dizer half O, ou seja, metade do O, e é a escala 1:87. E hoje em dia há comboios ainda mais pequenos, porque há pessoas que querem fazer maquetes grandes e, portanto, quanto mais pequeno for o comboio, maior pode ser a maquete e as coisas que ele introduz. Neste caso do comboio que temos à nossa frente, nós tentámos configurar uma estação de comboios. Tem a estação, tem a ponte que passa por cima, tem o senhor que manda avançar e parar o comboio, tem o guarda, tem as pessoas com as malas, tem uma parte com armazém com guindaste, em que põem as cargas nos comboios que têm vagões. Tem diferentes vagões, desde líquidos, a madeiras, a fechados, a de passageiros. Tem um túnel, tem estes candeeiros todos. Tentámos criar uma pequena maquete, ainda que numa escala maior, mas que retratasse um bocadinho o que era uma linha de comboio desta altura.

Mas este comboio não andava sozinho. Era preciso mesmo a imaginação das crianças para o comboio andar.

Exatamente. Aqui temos um comboio que é elétrico e temos um que eu penso que é a corda. Portanto, temos aqui dois comboios, eu penso que um é elétrico, o outro é a corda. Havia também comboios a vapor, que funcionavam exatamente da mesma maneira. Neste caso, nesta altura, nos anos 50, já eram maioritariamente elétricos.

Como estava a dizer, é só uma parte do comboio. Há, por isso, outra parte que está guardada, é isso? Que está reservada?

Há muito mais linhas, comboios e acessórios. Isto é só uma pequena demonstração, que cabia nesta vitrine, para mostrarmos um diorama. Para lhe dar o exemplo daquilo que estávamos a falar há bocadinho. Aquela locomotiva que vemos ali atrás, dos anos 30, alemã, é uma dessas locomotivas já bastante maiores, pesa vários quilos, tem muitas peças de ferro, é uma peça altamente complexa em termos de engenharia, portanto, era um brinquedo claramente para uma família rica.

E é muito mais antigo do que este, logicamente.

Não é muito mais antigo, mas tem uma história muito engraçada. Eu acho que aquele comboio é único no mundo, porque este comboio não chegou bem a ser produzido para brinquedo, ele servia para a montra de uma loja. Na altura, realmente, as lojas, os centros onde se vendiam estas coisas, caprichavam nas montras. E aquele comboio, penso que, pelo menos é essa a história que eu tenho, é que foi construído para ilustrar uma montra alemã nos anos 30, portanto, sobreviveu à guerra. Eu não sei se ela depois tinha um conjunto de vagões para trás, porque eu nunca vi nada desta marca, desta dimensão.

Foi mais um episódio da nossa Cultura na Rádio Observador Viseu sobre os comboios que estão aqui disponíveis na coleção de brinquedos do Museu do Caramulo. É para visitar uma exposição com milhares de peças.