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A Nossa Cultura, a Rádio Observador está em Viseu. Estamos a visitar o Museu do Tesouro da Sé, aqui na Sé de Viseu. Eu sou o João Costa Campos. Na minha companhia está a Fátima Eusébio, diretora dos bens culturais da Diocese de Viseu. Muito bem-vinda à Rádio Observador, Fátima.

Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes e obrigada por estarem conosco nesta visita.

Nós é que agradecemos. Fátima, entramos aqui no museu e deparamos logo imediatamente com uma escadaria que tem muita história e tu vais explicar-nos um pouco sobre isso. E temos também aqui, do lado esquerdo, um grande destaque para um crucifixo, uma parede dourada com várias figuras aqui assinaladas e vais falar-nos sobre elas também. Mas antes gostava que nos falasses, Fátima, um pouco sobre o Museu Tesouro da Sé.

O museu, quando nós pensamos em tesouro, pensamos logo: "Aqui guardam-se muitos tesouros". E guardam-se muitos tesouros, porque o nosso património é todo um tesouro. Embora o primeiro destaque será para dizer que o maior tesouro que está aqui é que todos estes objetos são expressão daquilo que é a vivência da fé das comunidades que estiveram ligadas a esta catedral ao longo dos séculos. E esta designação de tesouro surge precisamente no documento que lhe deu origem. Isto porque em 1910, depois com a separação do Estado e da Igreja após a implantação da República, o Estado tornou-se proprietário da maioria das catedrais do território nacional. E nessa altura, este espaço superior começou a ser utilizado para a colocação de algumas peças. De tal forma que depois, quando foi criado o Museu Regional de Arte, que é o atual Museu Grão Vasco, que depois mudou a sua denominação para Museu Grão Vasco. Em 1916 foi criado o Museu Regional de Arte e estes espaços passaram a estar interligados. Existia uma porta no topo desta escadaria, que fazia precisamente a ligação de um percurso de continuidade entre aquilo que era a exposição no Museu Grão Vasco e esta parte superior. Em 1932, o Estado resolveu fechar esse acesso e separar em definitivo os dois espaços e, por isso, criou aquilo que se chamou no Diário do Governo, precisamente o Tesouro da Catedral, Museu de Arte Sacra. Claro que depois, ao longo das décadas, houve uma série de vicissitudes, períodos em que era possível visitar, períodos em que não era possível visitar. Desde 2016, desculpem, tem a organização que tem atualmente. Dizer que é um museu de igreja e a organização, a narrativa que ele tem, está assumida nessa perspectiva de igreja. Isto não quer dizer que ele seja um museu apenas que interessa aos crentes. Não, interessa aos crentes e aos não crentes. Por quê? Porque independentemente de as pessoas serem católicas ou não, todo este património que está aqui faz parte da nossa cultura e da nossa identidade cultural. E a compreensão desse património é uma compreensão que faz parte daquilo que é o conhecimento cultural de todos e por isso é um museu que deve interessar a todos. Esta magnífica escadaria, que data do século XVI, porque o coro alto só foi construído no início do século XVI e inicialmente o acesso até era por uma escada em caracol, que existia à entrada da igreja. Depois, na segunda metade do século XVI, construiu-se esta escadaria e aqui eu queria destacar, foi o bispo Dom Gonçalo Pinheiro que a mandou concretizar, e quero destacar aqui já a preocupação que havia na altura para facilitar o acesso de quem percorreria esta escada, que ainda tem alguns patamares e, por isso, há nas paredes o apoio necessário.

Uma espécie de corrimão, não é?

Uma espécie de corrimão com uma solução muito interessante. De um lado é um corrimão em positivo, do outro lado é um corrimão em negativo que entra para a própria parede. Em termos de exposição, e João, falaste muito bem aqui da parede dourada, nós procuramos construir, em termos de exposição, pequenos núcleos. E aqui o dourado foi intencional. Só existe aqui na parede do topo e depois numa parede, no espaço de saída. E por quê? Porque o dourado para a igreja é sinal de luz. E na igreja a luz é sinal de vida e por isso nós quisemos começar com um espaço que nos comunique aquilo que é o sentido da vida. Claro que isso, dizemos assim, é um contrassenso, porque é um crucifixo com Cristo, com todas as suas chagas associadas a esta morte na cruz que ele teve. Só que esta morte na cruz, se reparar, João, tem precisamente uns raios de sol que na interseção dos braços da cruz estão ali presentes. Por quê? Porque esta morte é uma morte de caminho para a vida, vai levar à ressurreição. E por isso, há esta representatividade. Dizer, João, que na igreja tudo tem um simbolismo, nada está apenas para enfeitar. A própria beleza das peças é uma beleza que nos permite comunicar com Deus, é uma beleza que nos aproxima de Deus. Por isso, tudo tem um simbolismo, tudo tem uma leitura. O grande problema é hoje que temos é que há uma grande iliteracia da maioria das pessoas em perceber qual é o simbolismo destas peças. Porque a origem delas Era precisamente aquela expressão que há às vezes, a Bíblia dos pobres. É porque esta arte era uma forma de se comunicar o evangelho à comunidade, que na sua maioria não sabia ler nem escrever. Hoje em dia, todos sabemos ler e escrever, mas se calhar muitos não sabem descodificar e interpretar estas peças. E este primeiro espaço, que é o amor não se explica, este é o tesouro que nós pretendemos transmitir aqui. É o conceito de um amor universal e que, dominando a relação entre a humanidade, este amor levar-nos-ia a um mundo bem diferente daquele que estamos a vivenciar atualmente. E por isso, daí esta utilização deste termo.

E é com esta mensagem que fechamos o primeiro episódio da Rádio Observador, o programa A Nossa Cultura, no Tesouro da Sé, aqui na Sé de Viseu. Continuamos nos próximos episódios, numa viagem pelo tempo, aqui pelo Museu Tesouro da Sé, ainda na companhia da Fátima Eusébio. Ao longo dos próximos episódios, vamos também abordar uma exposição temporária que está aqui instalada no Museu da Sé. A exposição Liberdade Garantida, que aborda precisamente a questão da intolerância e da perseguição religiosa. É uma exposição temporária, mas que está relacionada com a exposição permanente aqui do Tesouro da Sé.