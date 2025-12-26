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"A Nossa Cultura", eu sou o João Costa Campos, Rádio Observador. Estamos em Mangualde, no Palácio Condes de Anadia. Estamos numa viagem pelo tempo, aqui neste edifício que é histórico para a cidade de Mangualde. Nunca é demais referir que é em torno deste mesmo edifício, o Palácio Condes de Anadia e toda a propriedade que o integra, que cresceu a própria cidade de Mangualde. Ou seja, este foi o ponto principal, o grande eixo da cidade de Mangualde. Continuamos com a companhia da Joana Menezes, coordenadora das atividades turísticas aqui do palácio. Joana, passamos pela antecâmara desta sala norte, uma sala com bastantes retratos. Passamos pela coleção dos trajes da família e do palácio e estamos agora no salão norte com grande destaque para Simão Pais do Amaral. Quem era este senhor?

Exatamente. Estamos então na sala norte, a sala onde temos alguns retratos de antepassados da família e realmente o destaque vai para o quadro de Simão Pais do Amaral, fidalgo, um senhor da azurara, governador da comarca de Viseu e é realmente o responsável pelo que temos hoje em dia. Foi quem deu início às obras de reconstrução da casa para se tornar num palácio. Também mandou erguer a Igreja da Misericórdia aqui de Mangualde, que mais tarde a família doou à Santa Casa da Misericórdia. Temos também em destaque Miguel Pais do Amaral, um quadro de Lanzarotto, retratado enquanto jovem oficial aquando das invasões francesas. Também já posso adiantar quem chegou a ocupar a casa. Foi o general Masséna durante a terceira invasão francesa.

Que coordenou as tropas francesas nessa invasão.

Exatamente. E portanto, chegou a ocupar aqui a melhor casa de Mangualde. Também temos em destaque nesta vitrine.

Uma vitrine com bastantes livros e documentos que se percebe que são bastante antigos. Tinhas me dito, Joana, que temos aqui um exemplar de "Dom Quixote".

Exatamente. Na parte inferior da vitrine temos em destaque alguns dos livros mais raros e valiosos pertencentes ao espólio da família. A "Enciclopédia de Artes e Ciências", toda em francês, com belíssimas ilustrações. A coleção de "Dom Quixote", com uma encadernação também raríssima, feita por um ilustrador espanhol do século XVIII, Sancha, com este desenho em leque e a fios de ouro. E na parte superior da vitrine--

Temos aqui um conjunto de documentos, não é?

Exatamente, a coleção de cartas reais. O destaque não vai propriamente para o conteúdo da carta, mas sim para o facto de conservarem o selo original, o selo real, que é o que autentica as cartas.

Nesta sala também temos aqui outras figuras retratadas. Temos ali uma lareira central e seguimos agora, Joana, para o salão nobre, que é o grande destaque do Palácio Condes de Anadia, também ele revestido a painéis de azulejo, também da Escola de Coimbra, com o tema da mitologia.

Exatamente. Agora sim, encontramos no salão nobre, sala de receção às figuras mais ilustres, como reis e rainhas, que como já dissemos anteriormente, nomeadamente quem pernoitou aqui na casa foi o rei Dom Luís I e a sua mulher, Maria Pia de Sabóia, aquando da inauguração da linha da Beira Alta. E ficaram aqui hospedados na Casa Pais do Amaral. É uma sala muito exuberante. Continuamos com o azulejo encomendado à Escola de Coimbra, do mesmo autor da escadaria.

Escadaria que faz, aliás, Joana, aqui paredes meias com este salão nobre.

Exatamente, sim. E é bastante curioso porque esta sala divide. Há aqui um eixo central que divide precisamente a escadaria principal e divide este piso nobre em duas partes iguais e simétricas, ao estilo da arquitetura barroca. E de facto, daqui também estamos de frente para esta varanda, que dá para a fachada principal, para a fachada poente. Daqui o dono da casa também conseguia ver quem chegava e saía das terras de Mangualde. E por sua vez, quem chegava deparava-se logo de frente com a Casa Pais do Amaral. Em relação ainda ao painel de azulejos, temos um lado que mais tem a mitologia dos quatro elementos da natureza, com os respetivos deuses romanos. E do outro, as partes até então conhecidas do mundo, as quatro partes do mundo, e também aqui uma alusão às estações do ano.

Aqui no centro da sala temos uma mesa bastante ornamentada com o brasão da família. Fala-nos um pouco desta mesa, Joana.

Sim, temos ao centro deste salão nobre esta credência, uma mesa toda em talha dourada, barroca, e encimada no topo com o trabalho feito por um italiano, de Giovanni Leone, no século XVII, o trabalho de embutidos de mármore, também com a temática da caça ao centro do painel. E aqui sim conseguimos ver também o brasão de armas. Dividido em quatro, o primeiro quadrante, o lado Sá, brasão dos Sá, depois o Pais, o Amaral e o último quadrante que incorpora a costela italiana da família. O Barberino. Há toda uma influência, tanto de sangue como diplomática entre a família Pais do Amaral e Itália.

Até porque a família está muito ligada, nomeadamente a Nápoles, como vamos descobrir mais à frente nos próximos salões. E são os destaques da sala da ala norte e do salão nobre, duas divisões principais deste Palácio Condes de Anadia, com especial destaque aqui para o salão nobre, também ele revestido a painéis de azulejos encomendados à Escola de Coimbra. Fica por aqui este episódio de "A Nossa Cultura". Continue conosco porque a seguir vamos conhecer a sala Biscuí.