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A nossa cultura e a Rádio Observador estão de visita à Casa do Passal, em Cabanas de Viriato, casa que serviu de morada a Aristides de Sousa Mendes e à sua família alargada. Já percorremos várias salas sobre a história de família, a vida e o percurso deste herói internacional e chegamos agora a uma sala que não faz parte da história de Aristides de Sousa Mendes, a história do passado, faz sim parte da história do presente. Comigo está Luís Medeiros, que acaba por nos confirmar isso mesmo.

Confirmo. Infelizmente, o presente que hoje vivemos não é assim tão diferente do passado. A humanidade aprendeu muito pouco e nós temos esta missão obrigatória neste museu de falar desse mesmo presente. É incontornável. Só quem anda muito distraído não percebe aquilo que está a acontecer à nossa volta. Um ódio crescente que acaba sempre por fazer vítimas inocentes. E neste caso são os refugiados. São 114 milhões de refugiados no mundo, pessoas que não são de lugar nenhum, não têm um lugar de paz para viver, como nós, que somos privilegiados e sabemos o que é viver num lugar de paz. Temos mesmo que tocar na ferida, temos mesmo que alertar consciências, mas sempre sob o olhar atento de Aristides e olhando ao seu exemplo. Nós acreditamos e queremos que este exemplo seja acatado, mas que acima de tudo, seja replicado no dia a dia. Queremos que todos entendam que todos podemos ser Aristides, à nossa dimensão. E que por mais pequeno que esse gesto possa parecer, ele faz a diferença. Mais que não seja, mudarmos a forma como olhamos para os refugiados, deixar de os estereotipar, apenas olhar para eles como vidas humanas que precisam de ser salvas e acolhidas. Esta sala é pesada, esta sala é um murro no estômago, mas é um murro no estômago necessário nos dias que correm.

Faltam mais pessoas com o espírito de Aristides de Sousa Mendes no mundo atual para combater todos estes números que vemos à nossa volta nesta sala, não é?

Faltam muitos Aristides. Podíamos fazer aqui uma quantidade de hashtags, todos podemos ser Aristides, mas acima de tudo, há exemplos bons. Não queremos de todo que se pense que não há exemplos bons. Há imensos voluntários, imensas organizações no mundo que trabalham de uma forma abnegada para fazer a diferença. Queremos é que haja mais exemplos desses e que no nosso pequeno círculo, na nossa microssociedade, que esses exemplos também existam, porque eles estão à nossa porta. Infelizmente, os conflitos armados, as guerras civis, a fome e outras tantas crises provocam mais êxodos e mais pessoas que ficam sem um lugar para ir. E é importante pensar nelas.

Há obviamente mais um objeto que marca presença nesta sala, mas já lá vamos, porque o grande impacto nesta sala está em imagens que vemos, que os ouvintes não podem ver, mas é para isso mesmo que servem estes episódios, para criar vontade de vir até aqui, até à Casa do Passal, uma casa que vale mesmo a pena conhecer, porque não cabe nestes episódios a dimensão desta casa e também destas imagens que mostram coisas que são do nosso presente, coisas que parecem distantes, mas que não são assim tão distantes.

Imagens de campos de refugiados na Jordânia, da fronteira México-Americana, da Ucrânia, imagens da Faixa de Gaza e não sei se estão lembrados de um episódio anterior. Acabamos de ver ali alguém a fugir de um conflito armado com uma bicicleta. Lá está, imagens que são um reflexo do passado, mas que continuam a acontecer nos dias que correm. Imagens que são difíceis de ver, mas que temos que olhar para elas como não ficção. São imagens reais de pessoas que precisam de ser ajudadas.

Imagens que há pouco, agora passam outras, mas que nos mostravam precisamente aquela que é a missão também deste museu, de estabelecer um paralelo entre o passado e o presente. Dois testemunhos de refugiados, uns do passado da época da Segunda Guerra e outros de um tempo tão presente que continua a estar mesmo à frente dos nossos olhos. E é também à frente dos nossos olhos que está mais um objeto que continua a marcar todos os dias, se calhar nos noticiários, todos os dias vemos objetos como este, que são boias de salvamento, que acredito que possam ser vistas também, não só um salvamento físico, mas um salvamento da própria guerra.

É bonito esse paralelo, essa analogia que fez, porque precisamente na última década, talvez, assistimos a algo impensável de pessoas que atravessam oceanos desesperadas, sem garantia de poderem chegar a qualquer porto. Isto são boias de salvação que muitas vezes nem sequer os salvam do próprio mar, quanto mais os salvam dos humanos que não os querem receber. E portanto, é só mais um exemplo de que um refugiado escapa de uma realidade que para nós é inimaginável. E mais uma vez, é por isso que não o podemos julgar e temos que saber dar a mão, como Aristides soube dar a mão perante tamanha tragédia que estava à frente dos seus olhos.

E é a mesma ideia com que ficamos desta sala, de que faltam mais Aristides nos dias de hoje para combater os números que são cada vez maiores, são cada vez mais gritantes num mundo que está em guerra e que precisa de ajuda, precisa de mais pessoas com o espírito de Aristides de Sousa Mendes, a quem é inteiramente dedicada esta Casa do Passal, o Museu Aristides de Sousa Mendes, casa onde também viveu e esteve grande parte da sua vida com a sua família. A nossa cultura de hoje fica por aqui.