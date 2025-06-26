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A filosofia e a poesia marcam a exposição "Onde a Nossa Cultura Está Hoje", na Quinta da Cruz. Esta é uma exposição temporária da autoria de Samira Jamutchi. Já passámos por várias dimensões desta exposição, seja a dimensão poética, a dimensão filosófica, também saber um pouco mais sobre quem imaginou toda esta exposição. E agora estamos perante uma das maiores obras desta sala. Mas melhor do que eu, quem vai explicar a quem nos ouve do que se trata é Teresa Essa, uma das curadoras desta exposição. Bom dia, Teresa. Estamos perante o infinito.

Bom dia, Beatriz. Sim, de facto, aqui está o infinito. Uma peça de três metros por um metro e meio em feltro branco e negro de Samira Jamutchi. Nesta peça, a Samira faz-nos lembrar as tendas da Mongólia, os iurtes, onde o feltro era utilizado como arquitetura. As tendas eram enormes, todas feitas em feltro, e ela aqui convoca essa dimensão arquitetural do feltro. O feltro, para quem não sabe, é uma técnica ancestral de prensagem da lã. A lã tem características muito próprias. É um elemento animal e as fibras da lã são bifurcadas. Se virmos uma fibra de lã ao microscópio, tem uns garfos, tem umas pontinhas. E essas pontinhas, quando se aquece a lã e num contexto úmido, juntam-se umas às outras e se forem prensadas, juntam-se tão bem que criam um tecido tão forte que pode servir para uma arquitetura. É o processo da feltragem. Aqui em Portugal, nós conhecemos o burel, que é uma técnica de feltragem tradicional portuguesa, exatamente feita como se faz na Mongólia, embora na Mongólia eles usem cavalos e troncos de árvores para prensar e em Bragança utilizaram outro tipo de prensagem. A Samira, como ela faz no ateliê dela e nos workshops que faz também para o público que quer aprender, utiliza primeiro água quente, o sabão, porque a feltragem começa por aí, começa por pentear, por catar as fibras, tirar todo o lixo das fibras da lã, arripar, aqui em Portugal dizemos que é arripar. E depois de arripar a lã, muito bem arripada, faz pequenos flocos como se fossem nuvens de lã, que vai colocar em cima de uma superfície, primeiro na vertical e depois na horizontal. Vai colocar muito bem nessa superfície e com as mãos prensa um bocadinho. É uma fricção, quase que nem é preciso fazer força. Ela faz uma fricção muito ligeira e depois começa a pôr água com sabão. Água quente, tem que ser água quente. Toda a gente sabe que a água quente faz a lã encolher. Tenho a certeza que alguém já meteu uma camisola de lã na máquina de lavar e ela encolheu. Esse é o processo de feltragem. Então a lã, o sabão e a água quente vão começar uma primeira feltragem. Essa primeira feltragem é prensa com as mãos e depois com os pés. E quando é muita gente, por exemplo, no caso desta dimensão, em feltros que ela fez comunitários com muita gente, as pessoas pisam com os pés descalços, como se estivessem a pisar o vinho. Com os pés descalços, pisam o feltro. É uma situação muito bonita, porque é um evento comunitário e é muito interessante em termos de relacionamento. A Samira aqui em Viseu fez um workshop no Victor Fontes, que é uma associação aqui de Viseu, onde as pessoas pisaram com os pés e cantaram. Isso é um ritual. Na lã, também, esses rituais são evocados e são convocados. Rituais de encontro entre as pessoas, de encontro com o material. E depois de muito bem pisado, muito bem feltrado, o feltro é enrolado. Este feltro tem umas dimensões muito grandes, então é preciso muita gente para ajudar. É enrolado e é rulado. Na Mongólia, rulavam com o tronco da árvore e com os cavalos. A Samira é mesmo com a força dos braços de muita gente ou dela sozinha, quando as peças são mais pequenas. Rola, desdobra. Este processo pode demorar muitos dias.

E demoraram muitos dias, certamente, até que chegamos a esta grande obra, que a lã encolhe, mas esta obra é bastante grande. É o símbolo do infinito num feltro branco destacado com feltro preto a marcar o desenho do infinito. É aqui que também se estabelece um bocadinho a dimensão poética de todos estes trabalhos da Samira?

Sim. Tanto no título como na forma, no discurso do infinito. O infinito, que é algo que nunca tem fim. Como a nossa vida, não sabemos quando acaba, como a vida dos humanos sobre a Terra. E a Samira reflete muito sobre isso. Ela é muito ambientalista e reflete muito através dos materiais também e da convocação dos materiais pré-históricos. Ela reflete muito sobre esse infinito, o infinito da vida, o infinito do nosso pensamento, o infinito da nossa ação sobre a Terra. É, de facto, uma peça muito poética. Tem camadas, são camadas cinzas por baixo de camadas brancas e uma camada negra por cima da camada cinza. E nessas camadas, nesse entrecruzar de camadas, ela trabalha também o espaço entre espaços e a maneira como nós habitamos esse entre espaços.

E é ao lado do infinito que termina aqui mais um episódio da Nossa Cultura da Rádio Observador, aqui na exposição temporária "O Reencontro com a Lã e o Barro" na Quinta da Cruz.