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Como retratar a rapidez da vida numa pintura? Óscar Borrás Alsiés parece ter respondido a essa pergunta. O artista tem duas das suas obras expostas no Museu de Pintura Naïf, no Sato, distrito de Viseu. Comigo tenho uma das responsáveis pelo museu, a Paula Cardoso. Boa tarde. Olhando aqui para as duas pinturas que temos deste artista espanhol, é uma cor que salta aos olhos de qualquer pessoa que aqui chega e a impressão de que está muita coisa a acontecer ao mesmo tempo.

Exatamente. Este artista espanhol, nascido em Barcelona, mas também muito viajado, transpõe para as suas obras essa vida, que certamente viveu, mas que vai buscar muito a inspiração também, quer ao seu imaginário ou às próprias leituras. E aqui nós temos duas das quatro obras expostas deste conjunto. Nós temos desde o jardim, o paraíso representado numa das obras e, na outra, uma noite na neve. E é curioso que, como bem disse, as cores e a forma como representa todo este cenário, na composição, dá-nos uma ideia de uma certa quase que tridimensionalidade na pintura. Mostra que este artista já tem aqui algum rigor e aperfeiçoamento também na forma como concretiza toda esta vida. Por exemplo, nesta pintura do paraíso, nós vemos vários animais representados em toda a obra, mas vemos toda uma corrente de água representada de ambos os lados, que nos mostra também a ideia de movimento. Quase que nos apetece entrar na pintura e também fazer parte deste paraíso, deste jardim. É essa a sensação que nos é deixada. Na pintura da noite na neve.

Mais invernal.

Mais invernal, exatamente. Remete-nos muito para um Natal, para uma noite de Natal, com a água também. E é curioso, vemos aqui a água representada em ambas as pinturas.

De maneiras diferentes, como no paraíso, que chama mais para o verão, é um tom de água mais claro. Aqui nesta do inverno, já é um tom de água mais escuro.

Mais escuro também pela questão da luz. Por um luar. Temos um luar representado nesta pintura, no outro temos o dia.

O sol.

O sol. E é curioso que também vamos encontrando algumas figuras humanas dentro de barcos, como que a passearem num rio, entre aspas, gelado ou gélido. Mas curiosamente, depois todo um casario representado, que se vai prolongando por toda a pintura e, ao fundo, o que é que nós observamos? Temos um ligeiro fundo escuro, simbolizando a noite e as estrelas, mas é curioso que também temos ali palmeiras representadas. Palmeiras com ambiente de neve é um bocadinho estranho, mas é este imaginário que se transpõe de uma forma, diria, quase que perfeita na própria pintura. E este artista tem aqui o cuidado de representar as sombras, por exemplo, das aves que se encontram em cima dos telhados nevados, ou então mesmo o próprio movimento dos cavalos a puxar as carroças, está aqui representado de uma forma também, de certo modo, realista. Mas são duas das pinturas que muito atraem os nossos visitantes por esta particularidade de cor, de vida, de uma simplicidade, mas ao mesmo tempo de uma riqueza na representação e na própria temática.

Conta uma história tão bonita, tão idílica, que dá vontade de fazer parte deste imaginário. Chama também muito a atenção aqui a questão da maneira como estão desenhadas as estrelas e os pássaros. Quando estamos uns metros mais afastadas, parece que são foguetes e fogo de artifício, remete-nos logo para a noite da passagem de ano.

É curioso. Todo este ambiente aqui representado remete-nos muito para essa época natalícia. Natal, passagem de ano, todas estas festividades e toda esta vontade de usufruir deste tempo de neve, que em Portugal não é tão comum, mas que o autor aqui representa de uma forma muito bonita e muito apaixonante.

É desta maneira que Óscar tem por hábito criar a pintura naïf?

Exatamente. Esta é uma característica que se repete nas outras obras que nós temos na nossa coleção e também nas outras obras da sua autoria. Ele é um dos artistas também representados em muitos dos museus naïf pelo mundo fora.

Pelo mundo fora, mas aqui em Viseu, no Sato, quem quiser visitar pode ficar a conhecer a obra, uma pequena amostra da obra de Óscar Borrás Alsiés, no Museu de Pintura Naïf, no Sato. Paula Cardoso, muito obrigada.

Obrigada nós. Teremos todo o gosto em receber todos os que nos queiram visitar. Por isso, visitem-nos.