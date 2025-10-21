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A Rádio Observador está em Cabanas de Viriato a conhecer mais um espaço emblemático da região de Viseu. Desta vez, a Casa do Passal, o Museu Aristides de Sousa Mendes, que hoje é um museu, mas que nem sempre foi assim. Uma casa que foi reabilitada, que esteve ao abandono, mas que, tal como a Fénix, renasceu e hoje serve para contar e dar apenas um bocadinho daquilo que foi Aristides de Sousa Mendes, do papel que teve enquanto pessoa, enquanto ser humano e ser social, que tantas pessoas ajudou. Nesta sala temos mais uma prova disso. Uma sala que, quando entramos, fala-nos logo de castigo e reabilitação, mas melhor do que eu, quem nos vai explicar toda a envolvência desta sala é Luís Medeiros, aqui comigo. Olá, Luís.

Sabíamos que os tempos não iam ser fáceis. Eu acho que o próprio cônsul, ao ter este gesto, esta solidariedade, esta humanidade, sabia que o governo de Salazar o ia reprimir e castigar por isso. E foi efetivamente o que aconteceu. Assim que António de Oliveira Salazar descobre o que Aristides estava a fazer contra ordens superiores, manda-o chamar a Lisboa, onde chega a 9 de julho de 1940 e onde de imediato lhe é instaurado um processo disciplinar que o suspende de funções diplomáticas, retirando-lhe também o seu salário. Mais tarde, também é proibido de exercer advocacia e esse castigo não se fica por aqui. Ele tem consequências para Aristides, para a sua família, mas ao longo dos 14 anos que ainda viveu entre esse castigo e a sua morte, a família também é ostracizada, também é perseguida pela PIDE, também é pressionada. E não foram tempos fáceis, socialmente e economicamente. Houve várias tentativas durante esses 14 anos para que essa decisão superior fosse revertida. Houve cartas escritas pelos filhos mais velhos do cônsul e pelo próprio cônsul. Esse pedido nunca foi atendido. Há que sublinhar algo muito importante. Nas cartas que Aristides escreve, nunca pediu desculpa por aquilo que fez. E isso mostra-nos o caráter de um homem que se manteve firme na sua decisão, enquanto decisão correta, até ao fim dos seus dias.

E foi também essa punição, todas essas represálias que Aristides de Sousa Mendes sofreu, que acabaram por ditar um bocadinho o futuro deste espaço em que nos encontramos.

Sim, um espaço que após a sua morte e já desprovido de quaisquer bens materiais, fica em abandono, é vendido e entra em declínio e ruína. Um espaço que muitos desacreditavam que alguma vez pudesse renascer, mas renasceu e isto faz parte de um processo de justiça para com esta figura maior da nossa história e que tinha que ser feito. E por falar em processo de justiça, ele começa 12 anos após a morte de Aristides, com o reconhecimento por parte da comunidade internacional, neste caso, da comunidade judaica do Yad Vashem, em Israel, que o declaram justo entre as nações, o maior prémio que têm para não judeus que ajudam judeus, e onde Aristides tem naquele país um lugar cativo e dentro daquela comunidade também. E um lugar no coração de todos. Em Portugal, propriamente dito, o processo de reabilitação começa em 86, com uma figura central nesta caminhada, que foi o doutor Mário Soares, presidente da República à época, atribui-lhe o primeiro prémio póstumo, a Ordem de Cristo, faz um pedido de desculpas público à família por tudo aquilo que passou, e então começa este processo que, muitos prémios depois e muitos anos depois, culmina em 2021 com a elevação a Panteão Nacional e a receção das maiores honras da Nação, enquanto um dos grandes portugueses e uma das maiores figuras da nossa história.

E ao longo destas salas temos também, como quase tradição, um objeto âncora nestas salas. Aqui não é exceção. Para descrever um bocadinho a quem nos ouve, que objeto é este e o que significa?

É uma versão XL desse primeiro reconhecimento internacional e da medalha do Yad Vashem, o primeiro prémio de todos, o primeiro reconhecimento a este humanista e ao seu ato grandioso para com tantos milhares de pessoas. Portanto, é uma versão grande desse primeiro prémio por parte da comunidade judaica em 1966. E obviamente, essa medalha, em tamanho real, está na vitrine desta sala, mas queríamos destacá-la desta forma como peça âncora da sala dos reconhecimentos.

É uma sala que mostra que mesmo que a coragem às vezes leve ao reconhecimento, pode levar a represálias, mas que os atos de pessoas como Aristides de Sousa Mendes, atos e ações, mais tarde são atos corajosos que podem ser reconhecidos. E é isso que esta sala também nos tem mostrado e vamos continuar a conhecer esta casa onde viveu Aristides de Sousa Mendes, a Casa do Passal, aqui em Cabanas de Viriato, e que está quase a chegar ao fim. Ao fim chega também este episódio da "Nossa Cultura".