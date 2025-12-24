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"Nossa Cultura", eu sou o João Costa Campos. A Rádio Observador está em Mangualde, no Palácio dos Condes de Anadia, uma propriedade absolutamente central para a cidade de Mangualde. Como falamos no primeiro episódio, com a companhia da Joana Menezes, coordenadora das atividades turísticas do palácio, que continua connosco. Esta propriedade é central para a cidade de Mangualde, até porque a própria cidade se foi desenvolvendo em torno desta propriedade, com mais de 50 hectares e que há 500 anos se mantém na mesma família. Por estas duas razões, a dimensão e a história familiar que este palácio tem é caso único no país. E também, como a Joana referiu, o Palácio Condes de Anadia tem anexo uma mata e tem um espaço verde de dimensão enorme, que é também caso único no país dentro de uma cidade. Ou seja, o Palácio Condes de Anadia e toda a propriedade envolvente no centro da cidade de Mangualde é caso único em todo o país. Nós já entrámos no palácio, estamos aqui na grande escadaria, onde todos os convidados eram recebidos com toda a pompa e circunstância. Não é assim, Joana?

Certíssimo. Uma das principais reformulações no século XVIII, quando a casa começa a sofrer obras de reconstrução, para se tornar num palácio, exemplar da arquitetura barroca em Portugal, e uma das principais intervenções foi também aqui na entrada. Criou-se uma entrada de aparato para receber os convidados que vinham para as grandes galas, que se passavam no piso nobre, muito ao estilo das cortes europeias. E os convidados não entravam a pé, chegavam em coches e carruagens. Daí temos a liteira, o exemplar do século XVIII, e o pavimento preparado também para facilitar a limpeza dos cavalos. E assim os convidados eram recebidos no interior da casa e não no exterior. E depois confrontados com esta escadaria, também ela nobre e de aparato, toda revestida a azulejo setecentista. Data de 1740, encomendada à Escola de Coimbra, da autoria do mestre Salvador de Sousa Carvalho. Toda a temática é o tema da caça, a atividade nobre da família. No primeiro lance, temos dois cenários que envolvem a Diana, a deusa romana da caça, que era como um exemplo a seguir para os futuros líderes da família. Podemos contar a história da metamorfose de Actéon. Diana está a banhar-se junto ao rio com as suas ninfas e apercebe-se que o caçador Actéon está a observá-las. E Diana não acha piada e resolve castigá-lo e transformá-lo num veado. Consequentemente, os seus cães de caça vão atacá-lo vivo. No sentido justiceiro de Diana.

Esta é uma das principais imagens com as quais os convidados se deparam quando entram no palácio. É precisamente esta história que acabas de contar, que está aqui retratada num dos painéis de azulejos, Joana. Aqui no salão, na escadaria principal, o primeiro grande momento deste palácio, está aqui em três momentos o brasão da família.

Exatamente. Podemos ver aqui também no painel de azulejo, na cantaria de pedra, no portal do salão nobre e no teto caixotão pintado na madeira e colorido. O lado esquerdo, os losangos, o lado Pais, as meias-luas, o lado Amaral, encimada com a coroa de Conde. Ainda em relação aos painéis de azulejos, nas laterais temos a parada equestre que envolve as princesas de Sabóia e este painel frontal, subindo o primeiro lance de escada, temos a mataria ao javali.

Que é a primeira imagem que se vê assim que se sobe esta escadaria, o primeiro lance.

Exatamente. Toda esta iconografia, calcada do livro do século XVII, um livro piamontês, que retrata precisamente o pavilhão de caça dos Saboias.

Aqui nesta escadaria, temos também seis telas.

Exatamente, duas de maior dimensão, óleo sobre tela, da autoria do artista português Vieira Portuense, representativos do período neoclássico em Portugal, e quatro de dimensão menor da escola maneirista, que também retratam cenas mitológicas e religiosas.

E era desta forma que os convidados da família eram recebidos e foram recebidos durante vários séculos aqui no Palácio Condes de Anadia. Este é o grande momento, a grande escadaria, é o grande primeiro momento deste palácio e é por si só, embora seja uma zona de entrada, é já um cartão de visita da própria família. Fica por aqui este episódio do "Nossa Cultura", na grande escadaria do Palácio Condes de Anadia. Eu sou o João Costa Campos. No próximo episódio vamos falar da coleção de trajes do Palácio Condes de Anadia.