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Por aqui já passaram mais de 1 milhão e meio de pessoas ao longo de mais de 70 anos de experiência. Voltamos ao Museu do Caramulo, situado precisamente no topo da serra que lhe dá nome. É entre coleções que preenchem este edifício, de arte, carros, brinquedos antigos. É hoje Entre Luz que arrancamos este episódio da Nossa Cultura, da Rádio Observador, em Viseu. Estamos na exposição temporária Meia-Sombra. Estamos no primeiro andar deste que é o primeiro edifício deste espólio. O mote é a conexão com os diversos ritmos da serra do Caramulo, os testemunhos e memórias das comunidades que por aqui passaram. Pedro Martins Costa, da comunicação do Museu do Caramulo, vai nos explicar um pouco. Nesta viagem à exposição dedicada à penumbra, qual é o ponto de partida e por que o Museu do Caramulo para lhe dar casa?

Bom dia. Estamos aqui e a sala até nos transporta para esta realidade da meia-sombra, com os tons esverdeados que nos ligam logo de uma forma muito íntima à serra lá fora. Serra essa que nós hoje não conseguimos ver porque temos nevoeiro, algo também muito característico dos ares da serra por esta altura. E meia-sombra, por quê? A meia-sombra, a partir da coleção da CGD, da Caixa Geral de Depósitos, marca o início do ciclo Desconcentrar, que no fundo é um ciclo que envolve várias residências artísticas, realizadas numa colaboração muito estreita, precisamente com a Culturgest, e que, neste primeiro momento, tem o seu ponto de partida aqui no Museu do Caramulo, com a presença de uma exposição que traz também para junto de nós as artistas Joana da Conceição, Maria Paz Aires e Teresa Aredo, escolhidas pela curadora deste primeiro momento, Sara Castelo Branco, e que migram para dentro do museu nesta penumbra que nós vamos ver à medida que vamos viajando pela exposição. É uma penumbra que se reveste de formas e cores que nos transportam, lá está, regressando ao início, a este diálogo muito profundo, não só com a Serra do Caramulo, mas também com as suas próprias gentes.

Este aqui é como se fosse um reflexo. O nosso programa chama-se A Nossa Cultura e este é um pouco o reflexo da cultura também da população do Caramulo.

Sim, e é um reflexo até literal, porque nós vamos ver que na construção, na conceção e na criação das obras, as próprias gentes do Caramulo participaram, não só através de algumas entidades, que nós entretanto vamos ver mais em detalhe, mas também com as escolas, que nós temos aqui mesmo ao lado do museu, e com pessoas mais ou menos anônimas que transportam agora o seu lugar para esta criação artística, que foi também uma das preocupações que esteve na base do desenho desta criação que agora arranca aqui.

E esta exposição podemos encontrar maioritariamente na parte de fora do museu, ao ar livre. Por que esta escolha de espaço?

É uma escolha que reflete o propósito inicial da meia-sombra, mas que também nas primeiras visitas, quer por parte da curadora, Sara Castelo Branco, quer também das artistas, tornou-se desde logo um ponto quase imediato para a narrativa que estava a ser pensada. Por quê? Porque o nosso edifício é construído na década de 50, num lugar muito característico, só que no seu centro tem um claustro que se relaciona em si mesmo com o mosteiro já do século XVII. Tem um claustro que tem origem num outro mosteiro que existia aqui na aldeia de Paredes do Guardão. Portanto, nós vemos esta arquitetura base do museu, que é desde a sua origem também já aberta para o exterior. E como havia este propósito de ter esta relação, este diálogo com as gentes da terra, com a natureza em si, com a serra, nós vamos perceber que a serra e toda a semântica em volta dela está muito próxima e muito presente aqui na exposição. Termos o nosso claustro como um interveniente de toda esta construção e criação foi, desde logo, um ponto muito natural por parte das artistas e da curadora.

Mas não só no claustro se encontram algumas das peças desta exposição temporária. Também ao longo da exposição definitiva, podemos assim chamar, estão espalhadas.

Sim. E o curioso é que não são apenas as peças que foram criadas no âmbito desta residência, mas também peças que fazem parte precisamente da coleção da CGD. Ou seja, existe aqui um diálogo a três, chamando assim, ou seja, de um lado, as artistas deste ciclo da residência, a coleção da Caixa Geral de Depósitos e precisamente a nossa coleção, a coleção do Museu do Caramulo. E tudo isto está, conforme nós estamos aqui a ver, assinalado não só com o próprio diálogo com o espaço expositivo já habitual do museu, mas também com algumas nuances que foram sendo aqui criadas e que nós podemos ver desde logo aqui neste primeiro andar, no início daquilo que é o percurso expositivo para a nossa coleção de arte, em que a iluminação é diferente. Ou seja, nós sabemos que são escolhas curatoriais que aplicam, se eu posso dizer assim, logo no visitante, aquela sensação de que está aqui algo diferente, está aqui algo a respirar de uma forma diferente, que nós vemos logo aqui precisamente pela cor verde, que nós temos aqui a coroar-nos agora.

Nuances estas, incluindo esta cor verde, que vamos explorar nos próximos episódios da Nossa Cultura, da Rádio Observador. Esta exposição temporária Meia-Sombra, no Museu do Caramulo, arrancou este dia 13 de abril. Mantém-se até dia 22 de junho.