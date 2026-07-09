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Quando todas as obras de Daniela Kurs chegaram ao Museu do Caramulo para integrar o ciclo "White Box 1: Intervalos", a pessoa responsável por esta coleção ficou com a impressão de que faltaria algo. Comigo tenho uma das técnicas deste museu, Inês Pina Ferreira. Muito boa tarde.

Olá, boa tarde.

Que história é essa de o trabalho já ter sido entregue, mas ainda lhe foi pedido mais?

Sim, esta é a parte interessante de toda a produção de exposições, dos períodos de montagem, dos ajustes que têm que ser feitos, e perceber que a exposição, como ela está agora exposta, teve que passar por vários processos de decisão para que os visitantes hoje a encontrem realmente assim. E como referias, esta obra inicialmente não estava pensada, esta obra é "O Segredo" da Daniela Kurs. É mesmo isso, é o segredo da Daniela Kurs. E foi precisamente quando estávamos neste período de montagem que o curador José Maçãs de Carvalho sentiu que faltava aqui uma obra da Daniela, nós precisávamos de ter mais uma obra dela. E depois de pensarmos e ver que a Daniela tinha trabalhado, quando esteve cá em residência artística, outras peças da coleção, conseguimos encontrar esta que aqui faltava. E quando agora nós olhamos para esta vitrine, que está mesmo no centro da sala das artes decorativas, nós quase conseguimos mesmo perceber que realmente fazia falta se ela não estivesse aqui, porque nós temos aqui este segredo, que é um leque aberto, que se encontra seguro por uma mão preta, que na verdade não é mão, é a luva, é assim que nós temos que pegar nas peças da nossa coleção, por motivos de conservação da nossa coleção, e logo de frente nós encontramos o modelo deste quadro. Ou seja, o modelo deste quadro é o leque da nossa coleção, que é um leque do século XVII, de escola inglesa, que está agora um bocadinho fechado, que foi também uma solução curatorial do José Maçãs de Carvalho, para que pudesse dar vida própria ao quadro da Daniela, onde temos esse leque completamente aberto e com as cenas que figuram exatamente no leque original.

Uma sinergia para não apagar o que já aqui está, mas dar espaço de brilhar às novas criações que estão cá expostas.

Sim, completamente. Ou seja, é criar espaço nestes intervalos que aqui vamos encontrando e mostrar de que forma é que a arte contemporânea consegue dialogar com a arte antiga, com a arte do século XVII, como é o caso deste leque.

Foi uma das maneiras encontradas pela artista Daniela Kurs de se integrar no tema nesta mesma sala. Temos também outros projetos da Daniela para este ciclo, mas que em nada têm a ver com o leque.

São um cadinho mais escuros, mas que fazem aqui um contraste evidente e conseguimos perceber aqui a capacidade artística genial que a Daniela tem para trabalhar a pintura. Nós aqui temos duas grandes pinturas, dois grandes quadros, que é "O Ouvinte" e "O Confidente", e nós aqui percebemos que há um trabalho profundo marcado por uma ideia de estranheza familiar. Ou seja, aquilo que nos inquieta, que vem de um lugar interior e longínquo e que agora, aqui no fundo, se revela sempre de uma forma velada, porque é isso que nós estamos a fazer, nós estamos a olhar, estamos a tentar perceber o que aqui está, nós notamos essa estranheza, mas nós olhamos desta forma velada, estamos a velar. No fundo, nós conseguimos reconhecer figuras, são mais ou menos reconhecíveis, mas ao mesmo tempo parecem inacessíveis a um olhar total e apaziguador. Há obras que não têm que ter explicação. Isto é o próprio artista a expressar-se a ele próprio. Nós aqui só tentamos entender um bocadinho do que está a acontecer. Efetivamente, este quadro chama-se "O Ouvinte" e nós temos uma figura sem rosto, mas é precisamente para mostrar que nós temos partes do nosso corpo que também conseguem ouvir. Ouvir de outras formas. E aqui, no caso, o que é evidenciado são as mãos. Portanto, as mãos também são formas de explorar este nosso lado mais sensorial, de explorar a nossa audição, mesmo que não seja no sentido lato.