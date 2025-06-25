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É no Museu Municipal de Oliveira de Frades que está a nossa cultura, a Rádio Observador, e estamos na primeira sala. Já passamos por outros episódios em vários períodos históricos. Desta vez, chega mais um. E para marcar o início do período romano, temos à nossa frente um pequeno veado romano. Filipe Soares, coordenador deste museu, de onde é que ele apareceu? Como é que chegou aqui? Para quem nos está a ouvir, não é um veado grande, é uma peça pequenina, quase que parece um brinquedo, mas se calhar melhor do que eu estar a tentar fazer aqui algumas adivinhas. Conte uma história.

O pequeno veado romano reporta-nos para o domínio romano no território de Oliveira de Frades. É uma peça magnífica, é uma pequena escultura em bronze feita pela técnica de cera perdida, em que o seu autor fez primeiro o molde em cera e depois introduziu o bronze incandescente e vai derreter a cera e fica com aquele formato. É uma peça lindíssima, a perfeição anatómica das hastes, da pelagem, do focinho, dos olhos, das orelhas, das patas. É magnífico. Seria um brinquedo? Tudo aponta para que não. Seria talvez um animal sagrado ou um ex-voto, um pequeno objeto votivo, como o próprio nome indica.

Poderia estar num altar?

Essa é a nossa teoria. Infelizmente, o contexto em que ele nos aparece, o contexto arqueológico, não nos permite dizer isso. Nós acreditamos que seria um pequeno altar dedicado à deusa Diana, mas a sua descoberta não nos permite chegar a esse ponto, porque foi um senhor, à semelhança do outro que falámos no episódio passado, das Mós, este senhor, na pequena aldeia de Borralhães, andava a lavrar uma sua terra, encontrou algumas cerâmicas que não lhe deu importância, achou que eram só cacos e voltou a enterrar. E o pequeno veado guardou, vendeu à Junta e, por sua vez, a Junta ofereceu ao museu quando estávamos a preparar este museu há 20 anos. E não temos um contexto arqueológico que nos permita dizer, porque depois mais tarde tentou-se perceber de onde é que teria sido, mas não temos sequer a localização certa de onde é que apareceu. Portanto, não acreditamos que tivesse caído do bolso de um transeunte. Aparecendo cerâmicas, poderia ser um altar, uma casa, poderia ser uma, não diria uma vila, mas uma quinta romana, porque nas proximidades há outra quinta que teve produção agrícola para alimentar e para abastecer este território, mas não temos um contexto bem definido. É o que nós chamamos um achado isolado. Aparece-nos aqui sem contextos que possamos dar muita informação, mas tudo aponta por paralelos encontrados noutros locais, que seja um animal sagrado ou ex-voto, alguma promessa à deusa Diana que foi cumprida e que eles cumpriram, oferecendo um pequeno veado à deusa.

E ao longo destes episódios, aqui no Museu Municipal de Oliveira de Frades, temos percebido que as terras estão cheias de achados isolados por aí e do pequeno veado passamos para aquilo que me parece ser uma coleção de moedas. É isso?

Sim, não muito longe de onde apareceu o veado, como eu falei, temos o castro povoado da Coroa de Arcoselo das Maias, que terá sido talvez o castro romanizado mais importante aqui do nosso território. Estamos sempre a falar de poucos conhecimentos de escavações arqueológicas, porque não há muitas ainda. A grande maioria das escavações que foram feitas foi nos últimos quatro anos e mais na parte do megalitismo que falámos em episódios anteriores. O romano e depois o medieval ainda há muito pouca escavações que nos permitam. Podemos falar por comparação com outros locais. Mas sim, é um castro muito importante, o Castro da Coroa. Ele teve algumas escavações nos anos 80, fruto de uma atividade feita por uma associação local, e em que temos aqui oito moedas romanas de imperadores diferentes e de materiais diferentes e cunhagens cronológicas diferentes. As primeiras são moedas em prata e depois as outras em bronze. E a primeira reporta-nos ainda para o século segundo, primeiro antes de Cristo. A segunda já é do imperador Augusto, que é aquele denário que terá sido cunhado entre dois anos antes de Cristo e quatro anos depois de Cristo, provavelmente em Lugdunum, a antiga Lyon, França. Associada às moedas romanas, também do Castro da Coroa, temos ainda alguma cerâmica, como o fragmento da tégula, que eram os objetos que os romanos criaram para cobrir as habitações, as nossas telhas, o que nós chamamos telhas, eles também já tinham. Temos ali ainda um fragmento não muito completo, mas já se percebe a dimensão da telha e alguns objetos também de Recipientes cerâmicos do período romano. Mas dos romanos, aqui em Oliveira de Frades, o que gostávamos de destacar é uma grande quantidade que existe de troços de via atribuída ao período romano, ainda sempre com muitas dúvidas se aquela calçada que hoje vemos não foi reabilitada na Idade Média e moderna. Nós acreditamos que o traçado original é romano, mas pontualmente as calçadas foram sendo, como é normal, arranjadas em períodos posteriores. Mas desse período, dessa calçada romana, ainda temos alguns troços bem interessantes, como o de Postos Negros ou do Real Ponte Fora, pelas suas tipologias construtivas distintas, que merecem uma visita, mas sempre marcada, porque ainda temos que trabalhar mais a sinalética turística destes sítios arqueológicos.

Claro. E a fechar esta sala e também o período romano, corrija-me se estiver errada, temos aqui, a meu ver, colunas, mas se calhar sabe explicar um bocadinho melhor do que eu, naturalmente, de que se tratam então estas colunas que me parecem ter inscrições, letras. O que é isto?

Estamos perante quatro marcos miliários que sobreviveram, nós acreditamos que seriam mais. São objetos que os romanos colocavam ao longo das estradas e nós aqui em Oliveira de Frades, não falei há pouco, mas a nossa estrada romana principal era a estrada romana que ligava Viseu a Águeda e que entroncava com a via militar que ligava o Porto, Vila Nova de Gaia, o Cale, a Coimbra, a Aeminium. Portanto, são quatro marcos miliários que estavam ao longo dessa via romana e que davam informação a quem transitava nessa via romana de quais as distâncias que tinha percorrido para os poucos que saberiam ler certamente latim, que não seriam muitos, mas as pessoas mais importantes tinham informações geográficas de quantos quilómetros tinham andado, conseguiam calcular quanto é que faltava. No caso específico daquele que nós temos agora em frente, que é um marco miliário do imperador Constâncio, encontrado em Destris, nas Benfeitas, ele termina com numeração romana que equivale a 26. Era a milha 26 da estrada que eu falei que ligava Viseu a Águeda. Portanto, ele chegando às Benfeitas, suponhamos que tinha vindo de Viseu, sabia que tinha andado 26 milhas, faltariam X, segundo ele, para chegar ao seu destino final.

E são um bocadinho também as mães dos marcos e das placas que hoje vemos nas estradas nacionais e autoestradas por onde passamos.

E as próprias vias romanas também são a base, hoje em dia, da nossa rede rodoviária. Eu costumo dizer na brincadeira, quando faço visitas guiadas aqui ao museu, aos nossos visitantes, que se nós projetarmos no mapa esta via romana que eu falei, Viseu-Águeda, e depois a via militar Coimbra-Vila Nova de Gaia, nós não estamos muito longe do que passados 2 mil anos fizeram com a A25 e a A1. Portanto, os nossos engenheiros aprenderam muito com os romanos que por aqui andaram.

O tempo, a idade romana aqui no Museu Municipal de Oliveira de Frades terminou, mas o nosso caminho pelas salas do museu vai continuar sempre aqui na nossa cultura da Rádio Observador.