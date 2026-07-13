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Estou no Museu do Caramulo, no distrito de Viseu, onde está neste momento um ciclo temporário, White Box 1: Intervalos, um ciclo no qual participaram quatro artistas, uma delas Catarina Leitão. E comigo tenho a Inês Pina Ferreira, uma das responsáveis por esta coleção. Inês, a artista Catarina Leitão trouxe para esta coleção livros, mas que não têm palavras.

Sim, são livros que nos contam a história através de imagens, por assim dizer, e porque é verdade, porque nós olhamos para eles e conseguimos perceber toda essa ligação. Portanto, só para contextualizar este projeto, que se chama Biblioteca Natural, Coleção Montanha Mágica, foi iniciado por Catarina Leitão em 2014 e é um projeto que nunca termina. Ou seja, trata-se aqui de uma coleção crescente de livros únicos, totalmente feitos à mão pela artista, ou seja, eles são encadernados, cosidos, têm capas de tecido tingido, tudo isto manualmente, o que é, desde logo, particularmente interessante. E no fundo, cada exemplar é simultaneamente um livro, um desenho e uma escultura.

Aqui nós temos, portanto, cinco livros à nossa frente. Que histórias é que aqui são contadas?

No fundo, eles funcionam aqui como um arquivo ficcional das ciências da natureza, ou seja, conseguem construir aqui a figura da artista cientista, cujo terreno de pesquisa é a zona de contacto entre o observado e o inventado. A Catarina explora muito o tema da natureza. Portanto, esta ligação que ela pretende fazer com a natureza entre o que é o orgânico, entre o que é o artificial também. Por isso, no fundo, essa é a história que acaba aqui por ser contada. Ou seja, a Coleção Montanha Mágica, que é aquela que aqui agora resulta, foi desenvolvida durante a residência que a Catarina Leitão teve aqui no Museu do Caramulo. E o título, como o próprio nome indica, evoca tanto a montanha como uma presença física e próxima, e Catarina quer evocar aqui também o romance de Thomas Mann, focando aqui o lugar de isolamento, o tempo do suspenso, o pensamento aprofundado, ou seja, qualidades que a própria artista convocou durante o tempo que ela esteve aqui em residência. Portanto, é tudo isto que estes livros nos contam.

Era também um dos objetivos conseguir relacionar aquilo que é a experiência profissional passada, aquilo que o artista já está habituado a fazer, gosta de fazer, tem por projeto no seu universo profissional, e depois trazer isso para o Museu do Caramulo ao inspirar-se do que é o Caramulo.

Sim, completamente. Tudo isso que agora referiste, e também aqui a própria ligação entre as obras que a Catarina quis trazer. Ela tem as esculturas, as naturfactura, e tem também aqui depois desenhos, que são as morfometrias. E estes livros, esta coleção, quase que é um estudo também daquilo que vai ser as próprias morfometrias. Ou seja, ela vai fazendo o estudo nas próprias obras para as obras finais, porque depois as próprias morfometrias vão servir de estudo para as naturfacturas. Portanto, aquilo que nós encontramos aqui são diagramas, são esquemas, são registos de campo, mas no fundo, aquilo que aqui está a ser trabalhado não é o que existe, são formas inventadas que misturam um bocadinho a botânica, a geologia, a biologia, os objetos manufaturados. Portanto, toda esta experiência pessoal, em contacto direto com a coleção do Museu do Caramulo, em contacto direto com a serra, com todo este ambiente envolvente.

Quem vê os desenhos, quem vê os livros e que já tenha visitado o início da coleção, consegue, sim, perceber que há uma ligação entre o outro trabalho artístico que a Catarina Leitão quis trazer para o Caramulo e estes livros que estão expostos quase aqui no final do ciclo.

Sim, a Catarina tem três momentos, por assim dizer, em termos temáticos, tem assim três momentos: tem os livros, tem as esculturas, as naturfacturas, e tem ainda os desenhos, que são as morfometrias. E eles vão estando um bocadinho espalhados pelas diferentes salas do museu. Aqui a opção dos livros foi colocá-los dentro de uma vitrine na sala da arte europeia, portanto, em comunicação direta com as nossas obras. É particularmente interessante porque às vezes quem não sabe chega e não repara que está aqui alguma coisa que não faz parte. Nós agora temos as tabelas e dá para perceber nesse sentido. Mas no fundo, todas as suas peças estão interligadas umas com as outras. E destes livros nós passamos para os desenhos que se encontram na sala de arte contemporânea e percebemos este diálogo constante entre as peças da Catarina Leitão.

Uma exposição que pode ser visitada até o mês de agosto.

Exatamente. Estão todos convidados a visitar-nos no Museu do Caramulo até ao dia 8 de agosto de 2026.

Inês, muito obrigada.

Muito obrigada.