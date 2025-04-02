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"A Nossa Cultura" da Rádio Observador em Viseu, no Museu do Caramulo. Estamos a olhar para a pintura clássica europeia do século XVI ao século XVIII e hoje vamos olhar especificamente para um quadro, mas um quadro que é dois em um. Foi pintado por Vasco Fernandes, o Grão Vasco. Comigo está a Inês Pina, técnica de museologia do Museu do Caramulo. Inês, neste quadro que esteve em exposições, em coleções separadas, agora está unida, estão representados São João Batista e também Santo António, é isso?

Exatamente. Nós temos as duas figuras. Do lado esquerdo, se olharmos numa perspectiva frontal, temos São João Batista com o seu cordeiro, como é iconograficamente representado, e do lado direito temos São João Batista com um livro a segurar nas suas mãos. E é particularmente interessante, deixa-me destacar desde já, os pormenores com que os dois dedos que cada um deles aponta, são muito semelhantes e nós conseguimos perceber a traça do nosso Grão Vasco. Começando pelo São João Batista, que é a obra que estamos aqui a mencionar. Ele foi definido como sendo das pinturas que melhor justifica o argumento que faz de Vasco Fernandes, de Grão Vasco, um alegado pintor plebeista, portanto, ligado aos plebeus. Isso pelos traços que imprime às suas personagens, que são tratadas de uma forma mais rude. É o rosto forte, a rudez da fisionomia, as carnações da figura, que espelham, evidentemente, também as personagens do meio por onde o pintor, Vasco Fernandes, o nosso Grão Vasco, trabalhou. E gostava só de dizer que esta teoria, esta abordagem da obra de Grão Vasco, foi avançada pela nossa atual ministra da Cultura, a doutora Dalila Rodrigues, que estudou muito particularmente a obra de Grão Vasco, portanto, é para nós também muito interessante compreendê-la dessa forma.

E nesta pintura conseguimos perceber que se complementam uma à outra, justamente porque são dois quadros ao alto que estão divididos, mas que há um muro, e que o muro começa na representação de São João Batista e passa para a representação de Santo António. O muro é exatamente igual. Também existe mais ao fundo um monte que se complementa. Inês, e é interessante perceber que, já na altura, Vasco Fernandes, o Grão Vasco, fez esta complementaridade entre duas peças de arte que se tornam numa só.

Exatamente. Antes de dar entrada no Museu do Caramulo, como hoje o conhecemos, esta obra estava associada a outra, precisamente aqui, o nosso Santo António. Elas pertenceram a duas coleções que pertenciam à mesma família. Um era a coleção já do Museu do Caramulo. O São João Batista foi doado pelo doutor Abel de Lacerda, o fundador do nosso museu, e o quadro do Santo António pertencia à coleção particular. Contudo, eles hoje estão aqui lado a lado e nós vemos precisamente que têm estas dimensões idênticas e as características formais com continuidades claras como referias. E conseguimos perceber isso exatamente como tu nos indicaste. Portanto, nos fundos da pintura, que se analisarmos, efetivamente aproximam tanto o Santo António como o São João Batista. O mesmo se passa também com as paisagens, com o aspecto mais rochoso e enigmático, com aquelas portas, as perspectivas abertas para um infinito. Portanto, percebemos que a sua leitura faz a complementaridade da outra.

E estas duas pinturas são um ex-libris aqui do Museu do Caramulo e que, Inês, não sei se na tua opinião, demarcam bastante as características que costumam ter o tipo de obras de Grão Vasco.

Sim, completamente. Para nós, primeiro, é um grande orgulho. Nós temos um pintor visense, um pintor nosso, conosco, o nosso Grão Vasco. E estas obras constituem aqui, muito particularmente, como que se fosse uma charneira no período artístico do pintor. Ou seja, aqui quase como numa passagem que as figuras dramaticamente expressas, num singular figurino de dimensões quase também elas escultóricas, se passam a sobrepor a um cenário idealizado, bem definidos e em composições posteriores. Nesta altura, Grão Vasco obrava num período de verdadeira pesquisa. Um período mais de investigação e onde os efeitos de luz, os efeitos luminosos, lumínicos, eram o centro das suas preocupações. E nós acabamos aqui também por perceber essa sutil relação entre a cor e a luz, entre o vermelho das vestes de São João Batista e o fundo luminoso da paisagem, ou entre a veste de cor bege de Santo António e o fundo da paisagem. Há sempre esta relação cor e luz, que acaba por ser também particularmente interessante analisar neste período de pintura de Grão Vasco. É uma pintura de Grão Vasco que podemos ver no Museu do Caramulo. Foi mais um episódio da "Nossa Cultura".