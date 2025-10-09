Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Em episódios anteriores, a Nossa Cultura falou da arte da produção de azeite numa sala de agricultura do Museu Municipal de Oliveira de Frades. Ao avançar pelas salas, avançamos também por outras artes e agora voltamos às origens, à terra e em instrumentos que serviam para isso mesmo. Comigo está Filipe Soares, o coordenador do Museu Municipal de Oliveira de Frades, que nos pode explicar um bocadinho melhor de onde é que surgiram todos estes objetos e para que serviam, mesmo que já nos pareçam bastante familiares. Consigo ver aqui ancinhos, algumas peneiras, mas isto tudo servia para um outro tipo de colheita, o trigo. É verdade?

Sim, aqui nesta sala temos várias alfaias agrícolas associadas ao trigo e depois ao milho, mas também à vinha. Temos aqui o cesto, o canistrel e o gancho que levavam para as vinhas para cortar as uvas, para depois trazerem as uvas para a dorna que temos aqui em frente. A dorna era transportada em cima do carro de bois para o lagar, para depois pisar e produzir o vinho, que depois era transportado nas cântaras para os pipos. Temos aqui vários objetos associados ao vinho, mas também temos para o trigo, para o milho. Temos, como falou, os manguais, noutras terras chamam-se malhos, para o milho e para o feijão, mas também temos as medidas para os cereais, como as quartas, as rasas e os chulemins, e também o rasoio para acertar as medidas. Temos, por sua vez, também as mós do moinho hidráulico, moinho de água que era usado para fazer a farinha de diferentes cereais. E também temos objetos para movimentar a terra, desde a batata ou milho, que são caso dos objetos que trabalhavam a terra para abrir diferentes rasgos para diferentes produtos, como temos o caso do arado, que fazia um sulco mais pequeno e só abria o sulco, ou então a charrua, que já abria um sulco mais fundo e ao mesmo tempo já tapava o carreiro anterior que tinha sido já lá metido a semente. Temos aqui estas alfaias todas. Temos também a questão da atrelagem ao carro de bois, a forma como eles ligavam os animais ao carro de bois. E temos as cangas e os jugos, e algumas das cangas até têm a tal decoração do pentalfa, o pentagrama, o signo de Saimão, no sentido de que fosse um ano agrícola favorável e que os seus animais não tivessem doenças e que fossem fortes e resistentes. Temos também os cofins que se punha no focinho dos animais quando andavam a lavrar as terras e nas terras enquanto estavam a trabalhar não podiam comer, porque era fácil estar lá e comer umas folhas de milho ou umas folhas de videira. E por isso daí o ditado "quem trabuca não manduca", quem não trabalha não come e enquanto estavam a trabalhar não se comia e punham os cofins no focinho dos animais. Temos também a grade, que era usada para destruir os torrões de terra e o seu tornadoiro, que no fundo era o guiador com que o lavrador orientava a grade e os animais.

E daqui vamos ainda para um outro corredor onde continuamos a ter objetos. Estes aqui, se calhar, já bem conhecidos da casa dos avós de muitos dos nossos ouvintes e até de alguns dos nossos ouvintes, que servem também para trabalhar a terra. Vejo ali também uma foice, uma enxada. Continuamos na atividade agrícola.

Sim, para os mais velhos são objetos do seu quotidiano, mas os mais novos já não conhecem nada destes objetos e então o museu cumpre a sua função de dar a conhecer esta realidade dos seus avós, dos seus pais. Uma curiosidade é que a própria foice tem nomes diferentes dentro do concelho, porque eram linguagens diferentes até dentro do concelho. Numas freguesias chama-se ceitoila, noutras chama-se ceitoira, noutras chama-se foice, noutras chama foicin. A nossa diversidade tem que ser preservada e para isso o museu está cá para cumprir essa função. De salientar também que temos ali um pequeno conjunto de gavetas que convido, quando visitarem o museu, a abrir, porque temos lá alguns objetos relacionados com as pragas que a terra tinha. E então temos objetos para eliminar o problema das toupeiras, como é o caso destas duas, que é o canudo ou aquele espigão de ferro que espetava mesmo as toupeiras, mas também temos ratoeiras para os ratos, que seriam, se calhar, a principal praga, ou para as raposas, para os lobos, para os coelhos. Temos aqui objetos que são objetos do museu. Estes dois, sobretudo, são proibidos por lei porque são muito perigosos, não só para os animais que se pretendiam apanhar, mas para os outros que não se pretendiam, como os cães, os gatos ou até pessoas. E são objetos de museu que temos aqui para relembrar tempos antigos.

Terminamos agora aqui a zona da agricultura no Museu Municipal de Oliveira de Frades. Olhámos para a cultura do trigo, também do milho, a produção de azeite e também do vinho e até o lavar dos cestos em devendima, por cá continuamos no Museu Municipal de Oliveira de Frades.