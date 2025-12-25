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"A Nossa Cultura", a Rádio Observador está em Mangualde, no Palácio Condes de Anadia. Continuamos esta viagem histórica, viagem no tempo, aqui pelo Palácio Condes de Anadia. E depois de uma grande entrada neste palácio com a grande escadaria marcada por painéis de azulejo e várias telas, entramos agora numa verdadeira viagem do tempo com a coleção de trajes da família. Esta é uma antecâmara à Sala Norte, em homenagem a Simão Pais do Amaral. Mas antes vamos falar um pouco dos trajes da família aqui do Palácio Condes de Anadia. Joana.

Esta é a coleção de trajes, a Coleção Anadia. Reúne um conjunto significativo de traje masculino, feminino e de criança, bem como vários acessórios, quer femininos quer masculinos. Todos eles foram encontrados em arcas da casa pela senhora condessa. Foi uma parceria com o Museu Nacional do Traje. Houve um trabalho de restauro e foram colocados nesta vitrine por ordem cronológica. Portanto, conseguimos ver a evolução na moda e na tendência. Os três primeiros meados do século XVIII. Estes de corte final do século XVIII, seguindo-se então século XIX e já século XX. Não é muito comum vermos a coleção infantil integrar a coleção de trajes, e ainda temos mais, mas não estão todos expostos. Aquele último de senhora, um vestido lindíssimo.

De veludo, não é? Veludo azul.

De veludo azul petróleo, aqui no estilo Belle Époque. Ainda hoje muitas senhoras gostam de tirar o modelo, como exemplo. Este aqui no estilo romântico, todo em tafetá de seda, constituído por uma saia comprida e um xale, traçava aqui um perfil ideal dona de casa. A cuidadora da família.

Temos aqui também um outro traje que nos faz lembrar um pouco aqueles trajes diplomáticos, ou seja, um traje assim floreado, a casaca de traje do passo, certo?

É, este é o traje de gala. Temos também o traje de oficial e estes de corte que, reparem, que são autênticas obras de arte, tudo bordado à mão a fio de seda.

E estes trajes que aqui estão, estes três, são assim em tons verdes e acastanhados, bastante floreados, com várias flores bordadas, eram utilizados por?

Membros da família, eram mesmo os trajes de corte e talvez do que foi catalogado para o Museu Nacional, talvez até executados em França. E nesta época já começa cada vez a ver-se mais o botão também muito ornamentado. Aqui o botão todo forrado a fio de seda. Um trabalho excepcional.

São trajes, vejo aqui a indicação, de 1800.

Exatamente, sim. Este daqui já final do século XVIII.

Que continuam muito bem preservados, certo? Aqui temos também outros dois trajes, os últimos, mas acabamos pelo início, aliás, os trajes mais antigos. Temos aqui, por exemplo, um conjunto masculino em um tom rosa escuro que data de 1760.

Exatamente. Estes são os primeiros da coleção, os mais antigos, e constituídos pela casaca, o colete e o calção. Igualmente bonitos, não tão trabalhados. Vemos aqui a diferença, comparando.

Sim, nota-se aqui perfeitamente uma evolução neste tipo de trajes, são cada vez mais detalhados, não é?

Exatamente, sim. Curiosamente, temos mais pertencentes ao traje masculino do que ao feminino. Nas vitrines, como estava a dizer, também há alguns acessórios.

Vamos espreitar esses acessórios.

Tanto aqui dos senhores. Alguns relógios de bolso, também algumas joias.

E um pente para o bigode.

Exatamente, o livrinho de orações.

Temos aqui também óculos bastante antigos, não sabemos a data, mas são óculos efetivamente bastante antigos. E temos ali daquele lado também, temos o quê ali naquela vitrine, Joana?

Aqui a vitrine das senhoras, onde temos em destaque os pregos de chapéu. Autênticas joias.

Temos aqui também pequenas carteiras, não é?

Exatamente. E alguns pendentes também embaixo.

E alguns pendentes. E são os destaques desta sala dos trajes, desta coleção dos trajes aqui no Palácio Condes de Anadia, aqui com a explicação da Joana Menezes, que é a coordenadora das atividades turísticas do Palácio Condes de Anadia, aqui em Mangualde. Esta sala dos trajes, da coleção de trajes do palácio, serve de antecâmara à Sala Norte, em homenagem a Simão Pais do Amaral. É para lá que vamos no próximo episódio.