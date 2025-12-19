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"Nossa Cultura", a Rádio Observador está em Viseu. Estamos a conhecer um pouco mais do Museu Tesouro da Sé de Viseu. Eu sou o João Costa Campos, continuamos com a companhia de Fátima Eusébio, diretora dos bens culturais do Tesouro da Sé de Viseu. Fátima, continuamos esta visita pelo museu. Estamos a dar a conhecer um pouco também da exposição permanente do Museu do Tesouro da Sé, mas também da exposição temporária "Liberdade Garantida", que fala precisamente destas questões da liberdade religiosa e aborda também a perseguição religiosa. Fátima, passamos agora a uma zona que se chama Sala Intermédia e há aqui várias peças que vais certamente destacar, mas começamos por São Teotónio.

Começamos por São Teotónio, que faz a ligação com a sala anterior e com o painel azulejo que está no quarto superior. E por quê? Porque São Teotónio, o título desta sala é "Testemunhar e Dar a Vida", foi um homem precisamente que deu o seu testemunho de uma vivência de acordo com aquilo que era a proposta de Cristo para a humanidade e que foi uma vivência de serviço ao outro, de atenção ao outro, de apoio aos mais frágeis. São Teotónio viveu precisamente aqui nos espaços onde nos encontramos, mais ou menos, porque seria aqui que durante o período em que ele esteve na Sé de Viseu, existiriam umas dependências onde ele se alojava. Dizer que São Teotónio foi o primeiro santo de Portugal, foi o primeiro a ser canonizado depois de sermos Reino de Portugal a partir de 1143, e que teve uma ação no período fundacional muitíssimo importante, porque foi o grande conselheiro de Dom Afonso Henriques, com uma relação de grande proximidade e também porque foi um dos 12 fundadores do principal mosteiro da época, que é o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Nesta sala, o testemunhar e dar a vida, claro que o primeiro testemunho foi Cristo e por isso temos aqui um magnífico menino Jesus atribuído ao grande escultor Machado de Castro. Que é este menino que depois no seu crescimento veio realmente testemunhar aquilo que era viver em prol do outro e viver com uma atitude de amor ao outro em permanência. E depois vai ser também o Cristo o primeiro a dar a sua vida. E por isso temos aquela peça que hoje em dia muitas das paróquias já não fazem a sua utilização, que é uma urna do Santíssimo, onde na Quinta-feira Santa se colocava a reserva eucarística. E um calvário ao lado, que foi fruto de uma oferta que fizeram a este museu, um particular. E depois temos toda uma série de santos, homens e mulheres de diferentes épocas, que na sua vivência também cometeram falhas, também cometeram pecados, mas que depois se destacaram por aquilo que foi o seu testemunho de vida, nomeadamente os mártires. Duas mártires, como é o caso de Santa Catarina e Santa Bárbara, ou aqueles que levaram a mensagem de Cristo para os novos mundos no período dos descobrimentos, como Santo Inácio de Loyola e São Francisco Xavier. E nesta sala eu destacava os cofres de Limoges.

Têm uma história bastante particular, não é?

Tem uma história bastante particular, triste ao mesmo tempo, mas no contexto até que vivemos agora, de alguma insegurança que temos sempre. Devo dizer que nos últimos meses, para além de agora houve aquelas notícias do Museu do Louvre, mas há os furtos de peças das igrejas e nos últimos meses, infelizmente, na zona do Alentejo, houve vários painéis de azulejos que foram furtados de ermidas. E estes cofres também já tiveram uma situação análoga, uma vez que na década de 60 foram furtados e felizmente foram recuperados já fora do nosso país, portanto, em Milão. Por isso é que é muito importante nós termos o patrimônio inventariado pra ele poder ser recuperado.

São dois cofres em tons dourados e azuis.

São esmaltes. Isto é esmaltes dourados e em tons de azul, e que são peças dos finais do século XII, inícios do XIII, portanto, de grande relevância, onde se colocavam as relíquias para se venerarem nos altares.

E antes de passarmos a uma outra peça que aqui está relativamente à exposição temporária Liberdade Garantida, vamos aqui a um dos grandes protagonistas desta sala, que é precisamente um presépio.

Um presépio. Nós hoje temos o hábito, muitas pessoas têm o hábito de fazer em sua casa o presépio, colocando a cena da natividade e depois toda uma série de cenas do cotidiano e vão se fazendo toda uma série de recursos para se criar com algum realismo essas cenas do cotidiano. E é o que nos apresenta este presépio. O presépio, a tradição já é da Idade Média e São Francisco foi o grande promotor precisamente do presépio, mas este presépio com as cenas do cotidiano teve um grande desenvolvimento no século XVIII. No fundo, o que se faz é colocar a natividade de Cristo no meio daquilo que é a humanidade, que anda no seu cotidiano. E no meio deste cotidiano vem nascer o Salvador. E por isso nós temos, no fundo, aquilo que eram as atividades típicas da época, como por exemplo, o pastor com as suas ovelhas e os cães para guardar, o moleiro, o moinho, uma cena de caça, as pessoas que estão a transportar, este transporta um porco, etc. E que de repente vão a passar em frente ao sítio onde nasceu o menino. Ou a velhinha que vai à fonte, as cenas de dança, etc. E depois de tudo isto, nasce Cristo perante um teto, que é um verdadeiro coro de anjos de música com violinos e outros instrumentos musicais e que sobrevoam até todo este espaço. O presépio depois apresenta-nos já a vinda dos Reis Magos, como é típico, embora estes Reis Magos fazem-se acompanhar de todo um séquito, até um elefante vem ali com uma caquinha em cima, vêm dançarinos à frente, portanto, é um verdadeiro cortejo de embaixada que nos chega aqui. E depois o presépio faz já a continuidade do relato bíblico com o sacrifício dos inocentes, portanto, as crianças que foram mandadas matar Matar pelo rei Herodes e, na sequência precisamente dessa ameaça, a fuga para o Egito e, portanto, lateralmente temos já São José, Nossa Senhora a cavalo do burrinho, guiados por um anjo na sua fuga para o Egito. Faz-nos já este percurso. E é realmente uma peça que nós vamos iniciar agora em dezembro, a campanha de angariação de fundos para o restaurar, porque está realmente a precisar de um bom restauro e é algo de bastante dispendioso. Temos duas peças, João, associadas precisamente à liberdade garantida. Nós temos uma projeção num ecrã que está atrás de uma cruz ardida, portanto que é carbonizada, e aos seus pés tem umas vestes também elas carbonizadas. E ali temos a projeção de uma série de imagens da destruição de patrimônio religioso. Portanto, são edifícios onde se celebra a fé, edifícios onde quem está ali a celebrar a fé são considerados criminosos e as armas que eles empunham são apenas as Bíblias e os cânticos de louvor a Deus. E são imagens realmente de destruição pura e simples do patrimônio, dos espaços onde se celebra a fé. Em contraponto, temos este bidom que nos convida a olhar para dentro. Os bidons que serviriam para transportar destroços, etc. E aqui estão precisamente, no fundo, vários destroços de uma arquitetura, no meio dos quais temos um ecrã que nos mostra que mesmo no meio destes escombros, as pessoas continuam a celebrar a sua fé e a sentir que há vida e continua a vida. E por isso, o que temos são precisamente imagens de várias celebrações. E atenção que aqui não falamos só das perseguições da Igreja Católica, falamos das perseguições das várias religiões, porque não é só a perseguição à Igreja Católica, mas há várias religiões que são vítimas de perseguição e por isso é um convite a olharmos para dentro precisamente do bidom e a pensarmos nesta continuidade de vida.

E é com esta mensagem de resiliência à fé que fechamos este episódio. Eu sou o João Costa Campos. No próximo episódio, vamos continuar a conhecer o Museu da Sé do Deserto, da Sé de Viseu. Vamos continuar com a companhia de Fátima Eusébio, diretora dos bens culturais aqui do Museu da Sé de Viseu. No próximo episódio, em destaque, duas peças muito centrais, em particular, um evangeliário com mais de 800 anos.