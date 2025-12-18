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"A Nossa Cultura", a Rádio Observador está em Viseu. Estamos a visitar o Museu do Tesouro da Sé. Eu sou o João Costa Campos, continuo com a companhia de Fátima Eusébio, a diretora dos bens culturais aqui da Sé de Viseu. E Fátima, continuamos esta nossa visita pela exposição permanente e temporária que o museu também recebe neste momento, uma exposição temporária que é a Liberdade Garantida, relacionada com as questões da liberdade religiosa e das perseguições religiosas, que faz também ponte com a exposição permanente que aqui está. E nesta nossa visita, Fátima, passamos agora à Sala do Cabido. Que sala é esta?

Antes da Sala do Cabido, do coro alto, passamos pelo nosso Claustro Superior, e eu destaco também esta vertente do Claustro Superior, um espaço que foi construído só no século XVIII e que dá acesso a estas salas, entre as quais a primeira é a Sala do Cabido. Sala do Cabido, porque o Cabido é o órgão que faz a gestão da catedral e apoia o bispo na sua presença na catedral, constituído por vários cónegos. No nosso caso, ainda existe, há catedrais onde não existe já o Cabido, ou então se calhar nem existiu nas catedrais mais recentes, das dioceses mais recentes, como por exemplo o caso de Setúbal ou Aveiro. Era aqui este espaço magnífico, escolhiam um espaço também ele belo do ponto de vista daquilo que é o seu preenchimento artístico, que é um espaço com painéis de azulejos do século XVIII, curiosamente aqui com cenas profanas, e que depois com as magníficas sanefas de talha dourada. E este espaço compreende algum do mobiliário que seria para a reunião, precisamente, do Cabido. É um espaço que tem por título "Serviço e Missão", porque o que queremos simbolizar aqui é o serviço e a missão, por um lado, do Cabido enquanto gestor da catedral e de apoio, porque a catedral é a igreja mãe de toda a diocese e que deve ser sempre vista como o edifício, o local exemplar do ponto de vista da celebração, da música, da preservação do património, da inclusão de património artístico, nomeadamente até contemporâneo. Aqui queria destacar precisamente, por um lado, o mobiliário do Cabido e, por outro lado, as insígnias do bispo e por isso temos os anéis, a cruz peitoral, a mitra.

Uma bula papal, inclusive.

O báculo. Temos uma bula papal que é da nomeação de um bispo de Viseu recente, ainda vivo, que é o Dom Marto, que foi nomeado bispo de Viseu e deixou a bula papal do João Paulo II à nossa diocese. Neste espaço, eu queria destacar só aqui uma peça que é muito curiosa, que é aquele crucifixo.

Está aqui no centro da parede.

No centro da sala e que é feito de marfim. E com aquela dimensão daquele corpo, todo o corpo é de um único dente de marfim, de uma única presa, só os braços é que são duas peças que são apostas. É uma peça extraordinária da segunda metade do século XVIII. Este espaço permite-nos o acesso a uma varanda, que é uma vista muito bonita sobre a cidade de Viseu. Nós aqui temos esse benefício, que é esta articulação entre este espaço interior e este olhar o mundo que se nos oferece aqui à volta da bonita cidade de Viseu com o seu casario.

Vê-se até à Serra da Estrela.

Vê-se até à Serra da Estrela e quando neva na serra, nós conseguimos ver o branquinho da serra, é possível ver toda a serra. E hoje como já está a ficar um dia bonito e clarinho, já não temos a chuva dos dias anteriores. João, aqui continuamos também com a exposição Liberdade Garantida. Duas peças, uma que se intitula "Serviço" e que nós colocámos em frente a uma peça de vestuário, que é uma dalmática. A dalmática é uma peça usada pelos diáconos. A palavra diácono quer dizer servir. É alguém que está ao serviço de. E aqui a peça que colocámos é precisamente um fato de macaco que tem a palavra "serviço". E por quê? Porque neste processo de perseguições, de fenómenos migratórios, há necessariamente que pensar naqueles que estão ao serviço também destas pessoas que são perseguidas e que desempenham os vários serviços nas suas várias esferas de ação. E o estar ao serviço de, e não sempre à espera de sermos servidos, é uma postura de vida que nós temos também que pensar e ter a liberdade de poder servir, que neste caso da exposição Liberdade Garantida é termos liberdade de poder servir. E depois temos uma cruz dos mártires, que é uma cruz que foi colocada nesta sala também porque está em articulação com os próprios painéis de azulejos de estilo barroco e que é composta por vários azulejos. Cada azulejo tem um rosto. E são rostos precisamente de quem? De pessoas que foram perseguidas e foram mortas, e o motivo da sua morte foi nada mais, nada menos, que a expressão da sua fé. Isto tem, no fundo, tudo relação com aquilo que é o título da própria exposição, que é a ausência da liberdade e que leva a que as pessoas não possam expressar a sua fé com liberdade. São vários rostos. Aqui temos um painel com as biografias das pessoas representadas. Uns são religiosos, outros não são, portanto, são leigos. E depois temos vários fragmentos que representam os muitos milhares de outros que não estão aqui com o seu rosto representado, mas que também, infelizmente, foram vítima de perseguição religiosa.

Mais uma mensagem aqui deixada e uma ponte feita com a exposição temporária que aqui está instalada no Tesouro da Sé, a exposição Liberdade Garantida, que aborda precisamente estas questões relativas à liberdade religiosa e à perseguição religiosa também. Eu sou o João Costa Campos. Vamos continuar no próximo episódio por aqui, no Tesouro da Sé, ainda com a companhia de Fátima Eusébio, diretora dos bens culturais aqui da Sé de Viseu.