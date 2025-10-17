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A nossa cultura está hoje no Museu Municipal de Oliveira de Frades. Já percorremos bastantes salas, bastantes ofícios e chegamos a um novo corredor com mais três artes e ofícios que vêm provar que a sociedade é um conjunto que funciona dependente entre si. E começamos pelos pedreiros, tão necessários à nossa sociedade desde sempre e aqui com alguma história.

Sim, era importante desde o neolítico se fazerem edifícios em pedra, porque era um material nobre cá da região, em granito, e os nossos pedreiros tiveram, ao longo dos séculos, fazer as casas, os edifícios, as igrejas, as pontes, com o material nobre que era o granito. Aqui estão representados alguns objetos que acompanham o dia a dia e o ofício desses homens que construíram imensas casas ao longo dos tempos no nosso concelho. Temos aqui os picos, os camartelos, temos a zorra, uma peça importante, porque os pedreiros tinham um trabalho bastante dificultado, associado ao peso da matéria-prima que trabalhavam e para deslocar grandes blocos de pedra de granito, colocavam a peça em cima da zorra, que vemos aqui, e depois atrelavam os animais para eles puxarem, porque a vida já era dura e tinham sempre uma ajuda para puxar as pedras com a ajuda dos animais. Estavam cá os animais também para ajudar o dia a dia destes artífices. Temos também aqui deste lado os picos, os grilhões, os grilhos, as picolas, o camartelo para picar as mós do moinho. E temos também aqui dois documentos muito interessantes, que são as folhas de ponto. Não sendo um trabalho de pedreiro, é de betão armado, que é a ponte Luís Bandeira, mas também estão descritos vários trabalhadores. Tiveram carpinteiros, pedreiros, serradores. Havia aqui uma folha de ponto bastante descritiva dos trabalhos que foram efetuados para a construção da ponte Luís Bandeira em 1906 e que foi inaugurada em 1908 e que foi durante algum tempo considerada a primeira ponte construída em betão armado no país. Depois mais tarde descobriu-se que não, que tinha existido uma outra inaugurada um ano antes e esta infelizmente está hoje debaixo d'água e fica aqui no museu a memória da sua construção, naqueles dois momentos.

Dependente da atividade dos pedreiros estão os carpinteiros. O raciocínio é precisamente ao contrário, dependente da atividade dos carpinteiros estão os ferreiros, que precisavam dos materiais para poderem trabalhar. Estamos agora numa nova secção deste corredor com um novo ofício.

Sim, estamos agora a visitar o que nós intitulamos a oficina do ferreiro. Estão aqui os objetos que o ferreiro usava no seu dia a dia e que conseguimos, como foi falado no episódio anterior, recuperar, que seriam para destruir e que conseguimos que hoje sejam objetos no museu e que nos reportem para um trabalho também duro, como ao pedreiro que falámos ou até mesmo o carpinteiro, mas que eram essenciais à vida há 100 ou há 200 anos ou 300, que era o trabalhar os metais para produzir as ferramentas que depois os outros usavam, como é o caso do pedreiro ou do carpinteiro. Temos aqui o fole da oficina do senhor António, que tem curiosamente a data de 1891, que nos reporta já para um objeto centenário.

Senhor António que aqui também está representado ou não é este senhor?

Não é este senhor, já é outro, porque o senhor António entretanto já tinha falecido e estes objetos vieram de uma oficina e aquele outro senhor António ainda estava em exercício. Não sei se ele ainda será vivo, mas ficou a memória aqui no museu. Temos a bigorna e a safra onde era batido o ferro e o metal para cortar em quente. Temos aqui a cortadeira. Temos também uma peça muito emblemática que não conheço muitas no país, que é o engenho de ferreiro ou engenho de furar, que no fundo era o que nós hoje usamos como um Black & Decker para fazer um furo em ferro. Só que naquele tempo não havia essas tecnologias e então para se furar o metal era algo complicado e tinham que fazer estas grandes peças para, com a ajuda da física e com o desdobramento de forças e de roldanas, conseguir furar uma pequena peça de ferro. Eram períodos muito mais difíceis. No fundo tinham uma broca que faria o furo na peça de metal. E temos todos os objetos associados ao ferreiro Os martelos, o esquadro, os maços, as tenazes, as tesouras para cortar a chapa. Temos a chegadeira para mexer a brasa na sua forja. Temos as caixas de mandril para fazer as roscas em peças de metal, os maçaricos a petróleo. Estão aqui representadas artes e ofícios que fazem hoje em dia parte de um museu, porque hoje em dia as tecnologias e as máquinas mudaram completamente e estas peças são hoje em dia já peças de museu.

E daqui vamos ainda a um outro ofício, a um grande ofício, aliás, que é a carpintaria.

O carpinteiro era fundamental para produzir as peças em madeira, tanto objetos do uso doméstico, mas também de construção civil, como portas, janelas, armações de telhados. E é isso um pouco que temos aqui, mas não podemos esquecer que antes do carpinteiro trabalhar, tínhamos o pessoal que cortava as árvores, que passava as árvores a tábuas. E também temos ali os picões dos profissionais que levavam os troncos ao longo do rio Vouga, que eram cortados e depois metidos na água do rio Vouga para seguirem até Aveiro ou até onde iam ser usados. E temos aqui os picões para os afastar das margens. Depois temos também os traçadores para cortar as árvores e as serras de braçais para cortar em tábuas, para depois o carpinteiro poder trabalhar com os seus graminhos, com os maços, com as plainas, com as grelotas, para fazer diferentes recortes na madeira, como estas almofadas que vemos aqui desta porta, ou para fazer as portadas das casas, como vemos ali naquela parede. O carpinteiro tinha uma grande panóplia de ferramentas que nós tentamos, com uma pequena seleção, mostrar aqui no museu, na sala do carpinteiro.

E são estes os três principais ofícios aqui deste segundo piso do Museu Municipal de Oliveira de Frades e continuamos a fazer esta visita agora noutra sala com outros objetos.