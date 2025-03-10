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A Rádio Observador está no Reino Mineral, uma exposição no Museu do Quartzo em Viseu. Mas esta exposição não conta só com o quartzo, conta com vários minerais que fazem parte do nosso dia a dia e para isso estamos no género de uma maquete de uma casa. Com a ajuda de Nuno Ferreira, técnico deste museu, vamos entrar na sala de estar para olhar primeiro, por exemplo, para a mesa que pode servir para receber amigos, para dar jantares, mas que tem muitos minerais em que se calhar nem sequer temos a noção no dia a dia.

Exatamente. Em cima da mesa, quando nos vamos servir, vamos comer, poderemos observar, temos o vidro, os copos, conforme já disse antes, constituído por quartzo e feldspatos. Temos pratos com caulinos, quartzo, ricos em feldspatos. Em cima desta mesa também poderemos observar, por exemplo, um lápis. Um lápis, além da madeira, precisamos de grafite e de argilas também. Na caneta, só para terem uma ideia, volframite, scheelite, derivados de petróleo, para fazer os plásticos precisamos dos derivados de petróleo.

E para estudar ou para trabalhar no computador também há minerais.

Imensos, conforme eu já disse, desde o quartzo até...

Seis minerais num computador.

No mínimo. Acho que há mais, aqui puseram só os mais importantes. Vai desde a bauxita, magnetita, esferulita, quartzo, até um bocadinho de ouro os computadores têm um pouquinho, um bocadinho.

Olhamos ainda para a parte da sala de estar, na parte da televisão, por exemplo, num aparador. Temos aqui três objetos aqui em cima, além obviamente da televisão, que também conta com minerais, mas, por exemplo, uma pilha.

Uma pilha contém espodumena, esferulita, grafite e galena.

E agora um objeto um pouco mais a cair em desuso, mas que ainda muitas pessoas têm: um CD, que também tem um pouco de ouro.

É verdade. Pouquinho.

Um pouquinho.

Não há quase nada, não tem valor, senão andávamos todos a partir os CDs para tirar o ouro. Tem uma coisinha mínima, bauxita, prata e ouro.

E também o telefone que muitas pessoas têm em casa, que já não tem ouro, mas tem quartzo, que é o mineral também dedicado deste museu, mas também prata e outro tipo de minerais.

Sim, minerais mais metálicos, como a galena, a magnetita, a cassiterita e os derivados de petróleo outra vez, porque conforme eu disse, para fazermos o plástico precisamos desses derivados do petróleo. Temos também a televisão, que tem a volframite, a cromita, o quartzo outra vez para os circuitos para tecnológicos, circuitos internos, mas também para o vidro. Não nos esquecemos que tudo que tenha vidro precisamos do quartzo.

Na casa de banho também existem muitos objetos com minerais, por exemplo, os próprios azulejos da casa de banho.

Os próprios azulejos é como a cerâmica dos pratos, tem que ter argilas, quartzo e feldspatos, caulinos, por aí adiante.

O Museu do Quartzo tem aqui uma pequena casa de banho exposta como se fosse o género de uma maquete de uma casa. Também além dos azulejos, por exemplo, os mosaicos e até os próprios produtos de higiene, como por exemplo, pasta de dentes ou até pó talco.

Pó talco, conforme diz o nome, é o pó do mineral, que é o talco, que tem a dureza um na escala de Mohs. Lembram-se há pouco quando falámos? Mas eu focava mais aqui na pasta dos dentes, por quê? Muita gente fica maravilhada quando vem ao museu e nós temos alguns exemplares ali na entrada de fluorita. Fluorita é o mineral que vai ser a matéria-prima do flúor, onde nós vamos retirar, por processos químicos, o flúor da fluorita e depois vai ser aplicado nos dentífricos, nas pastas dos dentes, nos elixires e todas as outras aplicações que tenham flúor. Até pastilhas elásticas, acho eu.

Continuamos nesta maquete para ir aqui à cozinha e na cozinha também olhamos, obviamente, para o sal da cozinha, que é utilizado para temperar a comida, mas também as latas de alguns enlatados, até os próprios tachos que utilizamos para cozinhar.

Exatamente, uma panóplia. Precisamos de minerais para tudo nas nossas vidas. Sal de cozinha que falou, que tem um aspecto curioso. Como é halita, que é cloreto de sódio, há natural, que é aquele sal dos Himalaias. Se for natural, é um mineral. Se for produzido pelo homem, deixa de ser um mineral. Voltamos outra vez a focar nesse mesmo ponto, mas depois temos desde as latas dos conservantes, que têm bauxita e cassiterita.

A Rádio Observador nesta maquete de uma pequena casa que é composta para demonstrar que a nossa vida é composta por minerais. Chegamos aqui também à última divisão desta maquete, que é o quarto, onde, por exemplo, há muitos minerais também no mobiliário e até, por exemplo, num secador ou num alisador de cabelo.

Tudo que tenha plásticos vai ter derivados de petróleo, não temos volta a dar, mas depois temos os termômetros, que têm o cinábrio. Cinábrio é o mineral onde nós vamos extrair o mercúrio, essencialmente, que tem alguma toxicidade. Mineral muito bonito, nem de propósito, muito bonito, mas com alguma toxicidade, é preciso ter cuidado em casa.

A Rádio Observador na casa de maquete aqui no Museu do Quartzo para dar alguns exemplos de onde é que os minerais estão presentes do cotidiano das pessoas. Foi o episódio da nossa cultura da Rádio Observador.