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A Nossa Cultura da Rádio Observador em Viseu, no Museu do Caramulo. Estamos no Caramulo Experience Center a olhar para a sala dos cartazes. Comigo tenho Salvador Patrício Gouveia, da direção deste museu que fica bem no topo da Serra do Caramulo. Salvador, esta enorme coleção de cartazes, o que é que contam?

Esta enorme coleção de cartazes é parte da nossa coleção de artes gráficas. O Museu do Caramulo tem uma grande coleção de todo tipo de produtos, embalagens e placas publicitárias. Tem uma enorme coleção de cartazes, especificamente, que abarcam vários temas, nomeadamente o da publicidade, obviamente o tema dos automóveis, que são os cartazes que temos aqui à nossa volta, muitos cartazes da Segunda Guerra Mundial e até alguns cartazes de cinema. Estes que nós escolhemos para ter nesta sala são especificamente cartazes ligados ao mundo motorizado, com a particularidade de que muitos deles são os originais pintados à mão. Todos eles são de época, não há reproduções. A maior parte deles são impressos, mas temos aqui alguns, como é o caso deste da Sacor, que tem um S muito grande e até se vê aqui as falhas da pintura, porque é a pintura original de um artista que foi feita para depois, vamos pôr entre aspas, decalcar para a impressão em máquina. São verdadeiras obras de arte que foram sendo descobertas ou oferecidas ao Museu do Caramulo e que nós achamos que tinham que estar expostas. Conta também um pouquinho uma história de como é que se faziam os cartazes, nomeadamente, se olharmos aqui para este cartaz da Shell, vemos que tem muitas coisas recortadas, é quase um conjunto de colagens em que ainda se está a acertar a posição das peças, dos elementos, do título, das letras, da lata de óleo. Tem anotações pequeninas, olha para aqui, a dizer: "pôr mais vermelho, pôr mais azul, descer 2 cm". Isso conta também a história de como é que estes cartazes eram produzidos. E por fim, temos aqui as provas que eram feitas antes de ir para a impressão. Agora nesta parede, como estamos a ver, os cartazes da Sacor, que era uma marca de combustíveis portuguesa, todos ligados à competição, cartazes muito coloridos, muito bonitos. E aqui vemos que tem sempre uma assinatura com uma data e com o nome da pessoa da gráfica, o que quer dizer que ele viu o cartaz, que está tudo certo em termos de cores e proporções e que está pronto para ir para a impressão. Quando ele assina aqui o nome José e a dizer 3000 exemplares e a data, quer dizer que alguém viu, validou e que ele pode seguir para a máquina de produção.

E tem ideia qual é que é o cartaz mais antigo que temos aqui nesta sala?

O cartaz mais antigo que temos nesta sala deverá ser este cartaz da Shell que data de 1930. Muito raro, com esta corrida de cavalos, que era, no fundo, uma forma de mostrar a eficiência e a rapidez com que um automóvel se podia deslocar com os combustíveis da Shell e de um artista muito conhecido chamado J. Amour, que pintou vários cartazes para a Shell na década dos anos 20, 30, 40. E este é talvez o único exemplar que nós vimos até hoje, portanto, é realmente uma raridade e está numa condição absolutamente impecável, porque foi uma prova guardada por uma gráfica.

E o cartaz mais recente, tem ideia qual é que é?

O cartaz mais recente aqui é de 1976, deverá ser este cartaz da Fórmula 1 em Jarama.

E também ainda sobre a Fórmula 1, há também uma exposição aqui no Museu do Caramulo, com vários carros do bicampeão brasileiro Emerson Fittipaldi, disponíveis aqui para os vários visitantes poderem observar, não só carros, mas também fatos e capacetes, todos os objetos que vieram do Museu Fittipaldi desde o Brasil. Salvador, uma última pergunta sobre esta exposição em específico de vários cartazes. É uma exposição que continua a aumentar ou que vai ficar assim?

Não, é uma exposição que aumenta semanalmente. Não digo semanalmente, mas nós estamos sempre a procurar peças novas para salvá-las, para fotografá-las, para conservá-las. Vamos inclusive lançar um livro só sobre esta coleção, não só de cartazes, mas com as latas, as placas publicitárias, que é um tema que apaixona muita gente hoje em dia, desta parte toda do design gráfico, do design de produto, dos logotipos, da publicidade, enfim, da maneira como se comunicava nessa altura, que era muito mais artística, talvez, do que hoje em dia, que é se calhar mais focada na eficácia. E portanto, queremos partilhar isso tudo no catálogo e estamos neste momento numa fase em que estamos a fotografar todas as peças da coleção.

É esta exposição de vários cartazes para ver aqui no Museu do Caramulo. Foi mais um episódio da Nossa Cultura.