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A Rádio Observador veio mais uma vez até ao distrito de Viseu, neste caso, até ao Conselho de Oliveira de Frades, aqui no Museu Municipal desta região. Comigo está o coordenador do museu, Filipe Soares. Já visitamos quase todo o museu e terminamos agora na raiz do nome desta terra. Vemos também ali alguns cartazes que há pouco falávamos que seriam de festas, em que havia uma grande competitividade entre as regiões, precisamente para combater até o ditado popular de que a galinha da vizinha é melhor que a minha. A festa dos vizinhos não poderia ser, de facto, melhor. E é precisamente na essência de Oliveira de Frades que terminamos a visita por este museu, o Museu Municipal. À nossa frente temos precisamente a imagem principal da identidade deste município, que é o brasão. Para nos explicar, Filipe, o que querem dizer todos estes símbolos que aqui podemos observar?

Sim, vamos terminar a visita ao Museu de Oliveira de Frades, no que nós chamamos o corredor da construção do município. É uma parte integrante da história deste conselho, o seu brasão. Os brasões, de modo geral, no conselho foram elaborados em 1933 pela Associação Portuguesa de Arqueólogos e, na altura, apontava-se para a gênese, a raiz do Conselho de Oliveira de Frades, uma história diferente do que se veio a verificar depois. Mas não fará de todo sentido, na atualidade, estar a alterar o brasão, que é uma imagem já bem instituída. Mas contando um pouco da história e do que nós podemos ver no desenho do nosso brasão, nós vemos o brasão encimado por duas cornetas que simbolizavam um território de caça. Portanto, a caça também esteve na origem, como já falamos, na pré-história, na sala da arqueologia. As condições do território do conselho foram propícias à fixação do homem e a caça era fundamental também para essa fixação. Por sua vez, no fundo, vemos três listas azuis e uma cinzenta que representam o rio Vouga. Lá está mais uma condicionante que foi importante para a fixação do homem. A água é vida e o rio Vouga aqui era um elemento-chave e continua ainda a ser, com a nossa barragem e com todo o potencial que poderá advir daí. Temos também duas abelhas que simbolizam, por um lado, a produção de mel, era um território onde era importante a produção de mel e, por outro lado, a abelha simboliza a ordem, o trabalho em grupo e, portanto, as gentes desta terra foram vistas também dessa forma. Ao meio, está o símbolo que está errado no meio de toda esta narrativa, de todo este storytelling. Como eu falei, a questão de 33, quando ele é criado, ainda a historiografia apontava para que Oliveira de Frades fosse a terra dos frades associados ao Mosteiro de São Cristóvão de Lafões, um mosteiro localizado, penso eu, que a seis quilômetros daqui e que faria todo sentido, mas a investigação histórica mais tarde vem nos revelar que não é todo correto. Após a descoberta de uma carta de doação da vila de Olveira, em 1149, pela família Rabaltes, de uma pequena vila que eles eram proprietários, que se chamava Olveira, ao Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Portanto, quem era realmente dono deste território era o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Mais tarde, essa doação por essa família vai ser confirmada em 1169 por Dom Afonso Henriques, em carta de confirmação da doação. Portanto, a pequena vila de Olveira, que é onde estamos hoje, era nem mais nem menos que um pequeno pântano, que foi conquistado pelos nossos antepassados ao longo dos tempos. E esse pântano, esse nome Olveira, vinha de uma pequena planta que se chama ulva e que era predominante nestes pequenos pântanos. Esta pequena vila de Olveira então foi doada aos Frades de Santa Cruz, Coimbra, e mais tarde, ali no século XV, XVI, não sabemos por que razão, deixam de escrever Olveira e passam a escrever Oliveira de Frades, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E por isso é que eu pergunto nas nossas visitas, normalmente, às pessoas, por que elas acham que se chama Oliveira de Frades e diria que a maioria me diz que havia aqui muitas oliveiras e muitos frades. O que parece óbvio, não é na realidade, e a história está cá para nos ajudar a desmistificar e a conhecer melhor o nosso passado. Por isso é que descobrimos há muito tempo que a origem de Oliveira de Frades estava associada à então Santa Cruz, Coimbra, que é um mosteiro da Ordem do Códice Resgrante de Santo Agostinho, e não do Mosteiro de São Cristóvão Lafões, que é da Ordem Cisterciense, de qual o símbolo é a flor de lis. Por isso, aquele símbolo está errado, mas como expliquei no início, achamos que não fará sentido neste momento estar a A renovar o nosso brasão. É uma história que já está instituída. Nós estamos cá para a contar corretamente.

O que não está errado é o último documento que vamos ver, este que é a confirmação de que é uma terra, de que é Oliveira de Frades, certo?

Sim, como falámos na primeira sala, em vários períodos cronológicos, avançámos um bocadinho no tempo e o século XIX, com todas as contingências e reformas, vai espartilhar o concelho de Lafões. E é em 7 de outubro de 1837, perante este documento que temos à frente, que é o decreto de lei da D. Maria II, o concelho de Oliveira de Frades, após uma dinâmica de regressão e avanço na questão territorial e administrativa, vai ser restaurado definitivamente. Temos o nosso feriado municipal a 7 de outubro de 1837. Depois disso, ainda vai sofrer umas pequenas alterações, que é por isso que vêm a seguir aquelas duas freguesias e depois ficam lá sozinhas, perdidas na serra de Caramulo. Mas de um modo geral, este é o documento que data o início deste concelho de Oliveira de Frades.

É o documento que data o início do concelho e este é o episódio que marca o fim da visita pelo Museu Municipal de Oliveira de Frades. Estivemos a percorrer as salas deste museu que contam a história deste município. Um município dividido, como falámos no início desta visita, que foi acompanhada pelo coordenador do museu, Filipe Soares. Obrigada, Filipe, por esta visita. A visita fica por aqui, mas a "Nossa Cultura" regressa amanhã com um novo episódio.