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Olá, bem-vindos ao programa "A Vida em Revolução". Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está o Pedro Jorge Castro, jornalista. "A Vida em Revolução" é um podcast da Rádio Observador em que vamos falar com pessoas que viveram a revolução em Portugal em 1974 e em 1975, para tentar perceber como foi o seu cotidiano nesses tempos de mudança e de confronto político, e o que pensam hoje, 50 anos passados, sobre essa experiência.

Neste episódio vamos falar com o editor Manuel Fonseca, antigo diretor de programas da SIC, que estava em Luanda quando começou o 25 de Abril. Rui, o que é essencial os nossos ouvintes saberem sobre a forma como a Revolução Portuguesa chegou a Angola?

A Revolução Portuguesa chegou a Angola pela rádio, aconteceu em Lisboa, em Luanda soube-se nesse dia e no dia seguinte. Mas o mais importante é perceber que essa revolução em Angola se desenvolveu imediatamente como um processo de descolonização, isto é, de desmontagem da sociedade que existia em Angola até 1974.

E o que pareceu mais surpreendente nesta conversa? Alguma passagem em especial que queira chamar a atenção dos nossos ouvintes?

Houve um momento que eu retive como muito significativo, que Manuel Fonseca envolveu-se no processo revolucionário em Angola, isto é, na descolonização de Angola, que passa por uma guerra civil. Ele identificando-se com Angola, quer participar nessa guerra civil, e conta-nos aqui o momento em que ele e um grupo de jovens como ele, que são estudantes, intelectuais, digamos assim, se propõem a pegar em armas e ir combater. E há um soldado, neste caso um soldado do MPLA, uma vez que eram as forças com as quais Manuel Fonseca estava, que vendo aqueles jovens idealistas, políticos, intelectuais a prepararem-se para ir para a frente de combate, percebe quão pouco úteis eles iriam ser e que poderiam ser mais interessantes noutros trabalhos e os manda embora, digamos assim, salvando-lhes provavelmente a vida. E às vezes as revoluções têm estes momentos em que alguém muda aquilo que poderia ter acontecido se Manuel Fonseca não tivesse ouvido este soldado do MPLA, que percebeu que o papel dele não era combater naquela guerra.

Imperdível. Vamos então ao vídeo. Manuel Fonseca, bem-vindo. Comece por nos dizer que idade tinha e onde é que estava quando se deu o 25 de Abril de 64 em Portugal.

Tinha 20 anos, que é uma idade perfeita, porque é a idade em que se é anarquista. Tinha 20 anos e estava em Luanda. Por acaso, tinha chegado a Luanda um mês antes do 25 de Abril. Tinha estado em Portugal antes. Eu vivi sempre em Angola. Vivi em Angola desde os meus cinco anos de idade. Cheguei em 1959, à velha colônia ainda dos anos 50, e fiquei sempre a viver em Angola. Nunca mais voltei a Portugal. Vim a Portugal pela primeira vez em 1973 para estudar Direito. As coisas não correram bem, lá iremos, podemos falar se calhar depois disso e das minhas impressões de Portugal em 1973. Quando acontece o Golpe das Caldas, fiquei convencido de que tínhamos uma ditadura para durar mais 10 anos. E foi com essa inteligência que eu cheguei a Luanda, ao programa equipa de rádio, onde eu participava, e informei toda a gente que o regime não cairia. Nos próximos 10 anos estava rijo, seguro e de ferro. Um mês depois, estava eu na Biblioteca Nacional de Angola, eram 16h e pela minha orelha, do lado direito, um amigo meu, José Carlos Correia Nunes, Juju pra mim, mais novo do que eu, disse-me ao ouvido, sussurrou-me: "Parece que há um golpe em Portugal, está a dizer a Rádio Sul-Africana". Eram já 16h, em Portugal as coisas já estavam avançadíssimas. Eu tinha 20 anos e só soube naquele momento que havia um golpe. Não sabíamos que golpe era, porque nessa altura quem tinha um mínimo de informação política sabia que havia duas possíveis tendências. O Spínola era uma delas, os militares do Spínola, outra era o Kaúlza de Arriaga, que aparecia como uma espécie de espectro assustador de um golpe de extrema-direita. E portanto, não fazíamos a mínima ideia do que se poderia acontecer ou não. Eu tinha ao meu lado esquerdo um livro do John Lyons, que era uma coisa altamente motivadora, um livro sobre linguística, e era isso que eu estava a ler. Do outro lado, já não tenho a certeza, e aí a memória tem truques e engana-nos, se já tinha um livro de Karl Marx sobre o Programa de Bota, que é um ensaio muito interessante, porque a Biblioteca Nacional de Angola, que era dirigida pelo professor Carmo Vaz ou doutor Carmo Vaz, era uma biblioteca muito aberta e tinha livros proibidos aos quais se podia aceder com leituras. Já havia uma certa abertura, portanto, nessa altura. Estávamos em 74, antes do 25 de Abril, bem entendido, mas já em Angola e com outra perspectiva. Não tenho a certeza se esse segundo livro estava mesmo na mesa ou não, ou se o levei só depois já do 25 de Abril pra casa, porque podia-se levar livros pra casa também. É assim que eu dou conta de que em Portugal, ao contrário do que eu previa, e depois da minha experiência de 73, 74, foram sete, oito meses que eu explico, foram sete, oito meses de Árdua boémia.

Mas uma boémia politizada também. Definia-se um bocadinho como maoísta na altura.

Um bocadinho politizada. Foi a primeira vez que eu descobri que havia essa coisa do marxismo-leninismo, já lá em Angola em 72, 73, e tinha uma simpatia particular por um grupo da Faculdade de Direito, que era o Ousar Lutar, Ousar Vencer, que obviamente se veio a converter no MRPP. Havia uns macambúzios que davam pelo nome de Unidos Venceremos, que era o PCP, e que nós detestávamos superiormente. Havia esse conflito interno da faculdade. Mas acima do conflito, aquilo que fez com que eu não fizesse um percurso académico brilhante, para dizer o mínimo, foi o facto de quando cheguei cá, eu vinha de Angola. Em Angola, evidentemente, havia uma certa liberdade e eu andava de calções como o Tarzan, a saltar de liana para liana, como um bom sagui, um bom macaco. E chego aqui e pensei que esta era uma sociedade civilizada, que não tinha essa arte de selva que tinha Angola. Mas não, quando cheguei, a primeira coisa que encontrei foi gorilas à porta da faculdade onde eu ia entrar. E depois entrei e descobri lá dentro uma coisa pior, que era uns professores que eram dinossauros. E realmente, entre gorilas e dinossauros e a minha selva, eu sempre senti que era melhor voltar à selva de Angola do que estar nesta pequenina selva, com duas exceções, devo dizer. Havia dois professores brilhantes e que tinham outra visão do mundo. A única razão para uma pessoa se levantar antes do meio-dia eram eles, era o professor Marcelo, que era um assistente de 20 e poucos anos, na altura, e o Jorge Miranda, que era outro assistente também. E eram dois assistentes jovens que faziam um contraste absoluto com esse universo dinossáurico da Faculdade de Direito.

Da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Estamos a falar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, da universidade clássica. E portanto, aquilo que aconteceu foi que a minha vida académica murchou, o meu interesse e a minha motivação murchou e fui descobrir, de repente, parecia uma sociedade, a sociedade portuguesa, uma sociedade cinzenta, muito hierarquizada, pouco livre nos movimentos, o que me afastou do convívio diurno com a cidade. Preferi o convívio noturno. E no convívio noturno de 73, e acho que isto interessa pra questão do 25 de Abril, aquilo que eu descobri foi que havia uma sociedade em ebulição por trás da outra. Essa sociedade não era só o Ousar Lutar, Ousar Vencer das manifestações diurnas. Era uma sociedade que nos copos, nas relações humanas, no sexo, na libido, queria outra coisa. Já não estava, de modo nenhum, sintonizada com aquilo que era o regime político. E nesse sentido, eu digo que uma das razões que leva ao tão fácil triunfo militar, é também o fato de estruturalmente a sociedade já não estar em consonância com aquilo que era o regime, com as discussões que o regime tinha e com a atitude do regime.

Já agora, Manuel, quais eram os locais em Lisboa dessa Lisboa noturna?

Havia imensos locais aos quais a minha bolsa, infelizmente, nem sempre me permitia aceder. Mas sim, desde o porão da Nau ao Paco, em frente à Gulbenkian, onde havia grandes ciclos, já ciclos de cinema, que o João Bernardo Costa, com quem depois vim a trabalhar, organizava e fazia, e todas as atividades da Gulbenkian eram, de resto, atividades que estavam além do país, aproximavam-se um pouco da Europa. Mas repito, o Paco, a Alga, que era ali perto da Avenida de Roma, onde o cineasta Fernando Lopes também pontificava. Havia todo um conjunto de locais que marcavam diferença. Lembro-me, por exemplo, que aquilo que mais nos motivava era ler o Cinéfilo, do António Pedro Vasconcelos, do Alberto Seixas Santos e do João César Monteiro, por exemplo, e o Fernando Lopes, o diretor, aliás, era o Fernando Lopes.

E o Vasco Pulido Valente também.

O Vasco Pulido Valente é do Tempo e o Modo.

Mas também escreveu no Cinéfilo.

Também escreveu no Cinéfilo. Havia ainda, pior do que isso, uma revista que se chamava Et cetera, que tinha um design soberbo. Repito, a sociedade portuguesa já tinha um estrato que não estava em consonância, já estava no outro lado, já estava na democracia ou para além da democracia, ou aspirando, desejando ou sonhando essa democracia. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. E isso pra mim é que dá substância e torna o golpe militar um golpe talvez diferente dos golpes militares que impõem um regime. Aqui não foi preciso impor, num certo sentido, um regime, porque esse desejo já existia em todas aquelas pessoas. Essa é a minha visão de 73 em Portugal.

E em Angola, a sociedade em Angola, sobretudo aquela onde os europeus estruturavam, como é que se comparava com a sociedade portuguesa? Já falaste da liberdade que tinhas, mas era mais livre, havia mais tolerância para dissidência ou para alternativas, ou não? Como é que era?

Politicamente, eu diria que era uma sociedade mais anódina ou inócua. Ou seja, a política não era o decisivo naquela sociedade. Isto é difícil de comparar, mas houve um dia em que eu fui pela primeira vez, em 86, à Califórnia. E quando cheguei à Califórnia, já tinha saído de Angola há 10 anos. Quando chego à Califórnia, já estava aqui em Portugal há nove anos a ver a nossa democracia, a vida europeia. Chego à Califórnia e de repente disse: "Desculpa, mas eu estou outra vez em Angola". Ou seja, esquecendo a política, o que havia era uma grande mobilidade, uma facilidade, um pleno emprego. Eu nem sabia o que era pleno emprego nessa altura, não sabíamos o que era isso, não pensava nisso. Agora que retrospetivamente tento dar inteligibilidade àquilo que está por trás, digo a expressão pleno emprego. Mas aquilo que eu diria é, sobretudo, mobilidade, uma crença muito grande de que tudo vai correr bem e vamos ter um futuro. Não havia nenhuma interrogação sobre o futuro, porque o futuro era seguro que ia correr muito bem. Estou a dizer a forma como se vivia, na vida do dia a dia, a política não existia. Ao contrário de Portugal, onde sim, havia uma tradição do Partido Comunista, tradição católica progressista. Só mesmo grupos muito específicos, onde eu estive integrado, é que tinham alguma consciência política. A maior parte da sociedade era apolítica e tinha sonhos completamente abstrusos e difíceis de dizer, de total consonância rácica, de que Angola poderia ser muito melhor que o Brasil, uma evolução. A ideia era paradisíaca, num certo sentido.

Havia um grande otimismo, era uma sociedade otimista.

Total otimismo, era uma sociedade otimista. A partir de 1970, 71, 72, 73, Angola viveu um período de desenvolvimento absolutamente incrível desse ponto de vista.

Que impacto teve o 25 de Abril lá? Ainda aumentou mais esse otimismo?

Foi muito rápida a perda do otimismo em Angola. Porque o conflito, a partir do momento em que a sociedade se cinde como nunca se tinha percebido que se podia cindir entre brancos e negros, a percepção de que era insustentável, sem poder militar, suportar um modo de vida que ali estava, foi evidente. E os conflitos nasceram muito cedo. Estamos a falar de abril. A partir de junho, julho, no verão, já há conflitos, ataques nos MUSEC, o conflito que se pode intitular entre taxistas e MUSEC, pra simplificarmos as coisas. Mas esse conflito, a partir desse momento, percebeu-se que não havia futuro. E não havia futuro para aquela sociedade, havia um futuro pra Angola, havia um futuro pra Portugal e aqueles portugueses tinham que encontrar outra solução, na esmagadora maioria dos casos. Só ficaram em Angola meia dúzia de loucos, jovens de 20 e tal anos, enfim, ainda ficou mais gente, mas simplificando, diria que, para ir ao meu caso, éramos um conjunto de loucos que abandonámos as nossas vidas. Eu já não vivia com a minha família desde os 19 anos, já tinha uma vida independente, o que também tem a ver com a situação de Angola. Tinha uma vida independente e usei essa independência e fiquei sozinho, como ficaram alguns bons milhares de jovens luandenses, do Lobito, do Huambo, ficaram aderindo à ideia do nacionalismo angolano, que passamos a encarnar, ainda no espírito multirracial e que foi uma pequena ajuda também, se quiserem, ajuda e o seu contrário naquilo que vem a ser a evolução de Angola depois.

Mas voltando a esse dia 25 de abril e à tarde em que, na Biblioteca Nacional de Angola, alguém te sussurrou que, segundo a rádio sul-africana, parecia que havia um golpe. Como é que foi o resto do dia e como é que foram os dias seguintes?

Os dias seguintes foram: eu tinha, antes de vir pra Portugal, participava num programa de rádio, que era do Carlos Branão Lucas, que se chamava Equipa. Tinha quatro programas na Rádio Clássica em Luanda, Angola.

Em Angola não havia televisão e o rádio era extraordinariamente importante, não é?

Fundamental. O grande órgão de comunicação era, de fato, a rádio, não havia televisão. E eu participava nesse programa, eram quatro programas, os programas Equipa, do Carlos Branão Lucas, no qual participavam dos locutores hoje conhecidos em Portugal, o António Macedo era um dos locutores também, e eu, com mais duas ou três pessoas, éramos os cronistas. Era um miúdo, nunca me pagaram e escrevia, tinha 17 anos e comecei a escrever aí, escrevia uma coisa que era: "O rei morreu, viva o rei", que eram crônicas sociais antes do 25 de abril. A partir do meu regresso de Portugal, começo a fazer, e logo a seguir ao 25 de abril, começo a fazer uma coisa que eram as crônicas do aracnídeo, e que eram altamente politizadas, como o programa se politizou imediatamente. E o que eu passei a ter foi uma ação política mais direta, muito individual e muito pessoal, porque eu nunca estive integrado, eu nunca pertenci a nenhum partido. O único partido a que pertenci, porque tinha que se pertencer ao movimento, era o MPLA, em Angola, ao qual tive uma ligação direta, com cartão.

Foi uma identificação logo inicial com o MPLA?

Logo. Mas éramos de Luanda, era muito complicado ser de outra maneira. Tinha um perfil muito claro. Eles estavam ligados, de alguma maneira, aos três grandes grupos étnicos angolanos: os quimbundos de Luanda eram o MPLA, os kikongos estavam ligados à antiga UPA, FNLA, que têm ainda ligação do Reino do Congo, ligados ao Congo, Zaïre.

No norte.

No norte. E ao sul, os ovimbundu que estão ligados à UNITA. Eu depois vim para o Lobito e no Lobito tive confrontos muito diretos também com a UNITA. Aí éramos minoritários e eu percebi o que é a dificuldade, às vezes, de ser minoritário.

Contou que até foram ameaçá-lo ao liceu em que dava aulas no Lobito.

Sim, várias vezes aconteceu.

Não temeu pela vida alguma vez? Como é que enfrentava essas situações? Temeu pela vida?

Não, porque a ideia de temer pela vida é uma ideia que era peregrina nessa altura.

Mas iam com armas, não é?

Sim, claro. E eu via buscar pessoas com armas também. A ideia de temermos pela vida para nós, mais uma vez repito, nós somos uma minoria que não tem nada a ver com aquilo que as populações viveram ou sentiram. Agora nós estávamos ligados a movimentos e vivíamos as coisas de uma outra maneira. E eu nunca estive sozinho. Eu não sou nada valentão. Zero. Só que a confiança era tão grande nas ideias e naquilo que estávamos a dizer, que achávamos que como tinha acabado um regime opressivo, em que não se podia falar, não se podia dizer, a sensação era de que agora era possível e que não aconteceria nada. Estávamos imunes, havia um anjo ou as mãos de Deus, alguma coisa a proteger-nos por baixo de nós e a segurar-nos e a evitar que alguma coisa nos acontecesse. Portanto, mesmo quando havia armas, e houve ações em que de um lado, do lado do MPLA, tínhamos armas e do outro lado também tinham. Antes da guerra efetivamente começar, a sensação, nunca tive nenhum receio. Depois da guerra começar, foi diferente. As movimentações já eram militares e éramos enquadrados por ações militares. Aquilo que me aconteceu foi ter de recuar quando estava no Lobito, em 75, nos dois dias anteriores à independência, porque a África do Sul entrou com as tropas da UNITA e nós no Lobito tivemos que recuar, recuamos para o Sumbe, que era Novo Redondo, e do Sumbe depois para Luanda, porque eles foram forçando os caminhos e isso fez os recuos. A mim fez-me pensar muitas vezes nos filmes do John Ford, os pioneiros, porque tinha que se passar por ludas sais e transportar os carros por estradas mais difíceis, coisas mais complicadas. Mas tirando isso, tudo isso fez parte de mais de um sentimento de aventura que me foi oferecido do que propriamente uma coisa que eu procurei e em que estive em risco ou perigo. Não há mérito nenhum, foi uma oferta. O destino deu-me uma oferta.

Na ida para o Lobito, são 700 km até à procura do mar, aí foi à procura da aventura.

Não. Sim.

Isso ainda é na fase inicial.

Essa é a fase inicial, mas era uma fase ainda que, mais uma vez, a nossa inocência de rapazes de 20 anos, brancos, era de que tudo ia correr de forma que aquela sociedade que se ia criar ia ser melhor do que a sociedade que tínhamos antes. Não tínhamos nenhuma dúvida quanto a isso, era a nossa crença. E nesse sentido, quando eu comprei um carro com outro camarada meu, um dois cavalos, que tinha um buraco no chão, víamos a estrada por baixo e víamos o céu por cima, e fazíamos esses 700 km alegremente, com uma descontração total. Por acaso, houve uma situação específica em que deixei a minha família, a minha família ainda estava em Luanda, antes de terem vindo para Portugal, e há um dois cavalos que foi incendiado e foram mortos dois rapazes que iam lá, desapareceram, pelo menos. E a minha mãe teve de luto, porque as comunicações eram difíceis. Mesmo telefones em casa não havia tantos como em Portugal, por exemplo. Mesmo assim, também não havia tantos como isso. Era difícil colocar um telefone lá, então ainda era mais difícil. O resultado foi que só uma semana depois é que a minha mãe soube que eu estava vivo, que não era eu, que não era o meu dois cavalos, que era outro dois cavalos que tinha sido incendiado, e as pessoas mortas.

Mas isso quer dizer também que, essa é a experiência de quem tem 20 anos e mantém esse otimismo, mas as pessoas mais velhas da sua família estavam a ver as coisas de uma maneira diferente, não?

Completamente diferente, embora, às vezes também é difícil de contar e de fazer passar. Mas é assim: a minha família era uma família pobre e como era pobre, nós vivíamos sempre muito próximo das comunidades negras. Do outro lado da rua. Ou então em bairros onde eram mesmo bairros já interclassistas e interrássicos. Os meus amigos eram mestiços, e eram negros, e eram brancos também, como é evidente. Os meus pais venderam tudo que tinham em Portugal, nas aldeias, e compraram uma casa, que era aquilo que queriam ter. E a nossa casa era a última casa do alcatrão, do outro lado. E quando eu volto a Luanda várias vezes, depois de estar no Lobito, encontrei várias vezes a minha família já num mucek, em convívios. Havia um convívio muito grande, então não fugiram. Não precisaram de fugir, mas quando quiseram fazer os seus caixotes, que todos hoje sabemos fazer os caixotes, quem fez os caixotes foi a população local para os meus pais. Ajudaram-nos a fazer os caixotes, a pôr as coisas todas que eles queriam pôr. Isto é raríssimo. Eu compreendo muito bem a dor e o sofrimento das pessoas que passaram pela perda total das suas coisas e em situação de perigo e de sofrimento, logo nesse momento, de perseguição, até. Compreendo muito bem, mas não foi o caso. A minha família teve uma coisa excepcional. De tal forma que quando as patrulhas portuguesas mistas, porque não havia já patrulhas portuguesas, eram patrulhas mistas de soldados representando os movimentos. Quando passavam no bairro popular E vinham minha família lá, paravam e pensavam: "O que estão aqui a fazer? Têm de sair já". Eles não saíam, não precisavam. Pelo contrário, as pessoas do MUSEC vinham meter-se em nossa casa quando havia tiroteio, porque era a casa que os podia proteger melhor do que nas cubatas, onde eram mais vulneráveis. Isto é uma experiência minha, é um mérito da minha família, eu não tenho nada a ver com isso. Foram eles que tiveram esse mérito e essa relação e conseguiram ter esse equilíbrio e essa situação específica.

Além dessas grandes transformações políticas, que outras transformações se observou na sociedade angolana e, sobretudo, na sociedade onde estavam os europeus naqueles dias a seguir ao 25 de abril? De repente, houve uma abertura maior ou a preocupação dominou? Como é que foi?

Eu penso que a preocupação dominou muito. A percepção de que o poder militar e a proteção militar ia desaparecer, criou nas populações de uma forma geral, tirando os que eram mais politizados. Quando eu digo mais politizados, quero dizer os mais aderentes às ideias mais de esquerda ou tinham passado por histórias do PC. Tirando essas pessoas, a maior parte das pessoas sentiu realmente que ia ter uma situação complicada. Para nós, o que mudou foi que, de repente, a sociedade foi se esboroando. Aquilo que nós conhecíamos foi se esboroando. E significa o seguinte: que de repente, para beber uma cerveja é difícil. Significa que para comer um prego no pão, não há, deixa de haver carne. Aí nós, os que ficamos, criamos redes e esquemas, que os angolanos são mestres e que são maravilhosos a fazer isso. Primeiro, devo dizer também, acrescentando, que o povo luandense, os que é de Luanda, tem um maravilhoso sentido de humor, uma grande capacidade de resistência e, portanto, adaptaram-se com facilidade a essa queda dos níveis a que estávamos todos habituados, uns mais, outros menos.

Claro.

Conforme as suas não exatamente necessidades e capacidades, mas nesse sentido, o que aconteceu foi que, de repente, por exemplo, para se conseguir beber uma cerveja, tinha de se comer um prato de peixe espada, que era o chamado cinturão das FAPLA. As FAPLA eram as Forças Armadas Populares de Libertação Angolana, era a tropa do MPLA. Portanto, o peixe espada era o cinturão das FAPLA e tinha que se comer um prato de peixe espada com arroz e vinham quatro imperiais logo ao mesmo tempo, que era tudo a que tínhamos direito. Portanto, as quatro vinham ao mesmo tempo, então tinha que se beber depressa. Ainda por cima o clima é quente e naturalmente as coisas tornam-se mais complicadas e difíceis. Outra coisa: o dinheiro deixou de ter qualquer valor. Transacionava-se diretamente. Eu tinha um disco dos Beatles: "Isso dá direito a um sofá". "Estou a precisar de um sofá", "Eu dou-te o disco". "Eu quero esse disco, ando à procura dele". Eu dou o disco e recebo um sofá. Este tipo de coisas foram o que eu vivi em 75, 76. Foi esta a forma de vida que encontrámos.

Também conta que depois pequenos outras mudanças, o cinema Aviação, em Luanda, se transformou em Cinema Karl Marx.

Os nomes mudaram. E os programas também de cinema e tudo isso mudaram. Mas ainda vi filmes. Eu lembro de um filme que vi, uma coisa que é uma adaptação do Faulkner, a preto e branco, uma coisa notável, que vi no Natal. Uma coisa impressionante. Como é que no meio daquilo tudo, numa guerra, se vê uma adaptação de Faulkner no Cinema Karl Marx? O próprio Karl Marx deve ter ficado surpreso.

Viu, portanto, também uma sociedade chegar ao fim. Aquela sociedade colonial chegar ao fim. Como é que foi estar em Luanda ou estar noutra cidade e ver as pessoas a irem-se embora, os lugares a ficarem vazios ou fecharem as lojas, os restaurantes? Como é que foi?

Eu assisti um pouco a tudo isso, embora eu estivesse sempre em movimento entre o Lobito e Luanda. Em Luanda eram os meus, a minha família, as pessoas que eu conhecia, tudo isso. No Lobito, menos, não conhecia, não tinha raízes, dava lá aulas e tinha uma missão revolucionária, ou se quiserem, para fazer e cumprir. Portanto, tive menos percepção. Agora, em Luanda, sim, e muita gente, repito, aquilo que eu vi foi qualquer coisa que roçou, nalguns aspetos, a tragédia. Essa tragédia humana, sim, sentiu-se. Há a parte divertida, os restaurantes, as cervejas, essa parte é a parte anedótica. Depois, há a parte humana, quando se envolvem seres humanos e se envolvem famílias inteiras e mudanças de vida de pessoas que são totalmente inocentes relativamente àquilo que está a acontecer, aquilo que se sente é, de facto, independentemente de querermos uma sociedade nova, como queríamos, que era a ideia que tínhamos, independente disso, a percepção da tragédia, do sofrimento humano, é inescapável.

Mas a dada altura, no livro, refere-se a quem embarcou na ponte aérea como indesculpáveis defuntos. Eram olhados como traidores?

Quando eu estou a falar disso no meu livro, na crônica, já me refiro à militância. Estamos a falar de militantes. A partir de um certo momento, digamos assim, quem esteve do lado do MPLA e assumiu o poder em Angola, foi-se criando uma sociedade muito opressiva, mas terrivelmente opressiva, mais opressiva, para nós, na vivência, do que no tempo da ditadura portuguesa de Salazar e de Marcelo Caetano, que era muito opressiva, realmente. E a ação de repressão da polícia política foi brutal Acho que todos sabíamos disso. Não vamos sequer invocar o 27 de Maio de 77, mesmo antes. Essa ação acompanha também um movimento social de reprovação daqueles que querem sair. Portanto, quem sentiu, como eu senti, por exemplo, que a minha vida estava a ser completamente sufocada, as minhas ambições de crescimento intelectual, de crescimento emocional, estavam sendo sufocadas por aquele tipo de sociedade. Eu disse assim: "Eu não vou ficar aqui". Estas pessoas passavam por um mau bocado pra sair, que tinham que encontrar, e quando desapareciam, eram uma espécie de defuntos, porque desapareciam e nunca mais se falava deles. Esse é o momento em que eu tenho essa percepção de que eu preciso, e muita gente teve, para satisfazer os meus sonhos literários, os meus sonhos poéticos, os meus sonhos emocionais, eu preciso de outra vida e de outra dimensão, e tenho que sair, tenho que encontrar aqui o que nunca vou encontrar.

Mas durante 74, 75, é a revolução, é a possibilidade de haver outro tipo de sociedade. Quando é que começou a perceber que as coisas não iam ser como esperava ou como queria?

A minha percepção, no início de 75, a minha desilusão era total.

Já?

A compreensão de que, no início de 75.

A Índia tinha independência.

A Índia tinha independência. Depois, há uma espécie de fidelidade ao movimento, mas a percepção era essa. Embora com ligação, mas a percepção era essa. Havia uma coisa que me fez sempre, digamos, que foi uma espécie de contrabalanço. Esse contrabalanço, pra mim, e eu não estou a inventar, foi a literatura, a poesia portuguesa, por exemplo, muita da poesia portuguesa, e poesia não só portuguesa, mas a poesia portuguesa e a literatura. Ler Herberto Helder foi das coisas que me ajudou a estabilizar. Mas eu ainda saí pra França, porque a minha decisão era essa, que já não queria. Eu fui pra Grenoble, fui estudar com amigos que depois também voltaram pro MPLA. Éramos dois rapazes brancos, um mestiço e um negro. Fazíamos aquilo que era o velho selo de povoamento salazarista. Mas estávamos lá e depois voltamos, porque a guerra tinha começado, a guerra civil, em grande escala. E nós quisemos voltar, porque quando se tem 20, 21, aí já nos 21, quando se tem essa idade, o desejo de ver acontecer aquilo que tínhamos visto, talvez sempre no cinema e nas outras coisas, queríamos ver. Queríamos ver a revolução, a guerra, e voltamos.

E o que viram? Como é que foi esse choque?

Foi cada vez pior, porque aquilo que aconteceu foi um universo. Vamos lá ver. Essa fase da vida da Revolução Angolana, eu posso estar a dizer uma coisa que é terrível, mas tem qualquer coisa de regresso a um mundo soviético. E é muito duro. Retira muita da alegria, até do dia a dia. E desapareceu essa alegria, essa surpresa do dia a dia, de repente, desapareceu. Essa percepção é demasiado dura pra quem tem alguma sensibilidade, acho eu, não se dar conta dela e não sentir que não vai querer viver assim.

E até onde é que foi o seu envolvimento militar?

Muito pouco. Eu nunca fui militar.

Mas queria participar com armas, não é?

Houve um momento, quando nós estávamos em Novo Redondo, no Sumbe, tínhamos recuado, tínhamos visto os primeiros cubanos, que nós víamos, não quer dizer que não houvesse já, mas não estavam tão visíveis. Estavam a montar o primeiro míssil terra-terra numa das estradas de acesso, pra cortar a entrada ou pra atrasar a entrada possível dos sul-africanos. Era um monacaxito, os mísseis, havia os caminhões com as 40 bocas de fogo, e depois uma boca de fogo pode tirar-se e faz um míssil terra-terra, era um monacaxito, que era isolado. Estavam eles a montar, voltamos. E apesar de tudo, nosso sentimento nacional, se quisermos, que era o que nós queríamos ser, queríamos pertencer e queríamos ser. E nós éramos um grupo de quatro que nos oferecemos pra frente de combate. Tínhamos armas, de facto, e oferecemos. E um miúdo do MPLA, que tinha a nossa idade, olhou pra nós e disse: "Os camaradas são intelectuais, ficam já aqui então na organização. A organização precisa mesmo, na retaguarda dos camaradas aqui na organização. Não vão pra frente, não deixo, não vou deixar". E portanto, foi ele que assumiu ali, naquele momento, que nós não íamos pra frente. Podíamos ter ido pra frente sem preparação, como aconteceu nalguns casos, e seria uma coisa provavelmente desastrosa pras nossas vidas. Mas este episódio é mesmo verdadeiro, foi assim que aconteceu. Aquele rapaz, um jovem como nós, da nossa idade, sentiu, percebeu que a boa decisão era aquela. E foi assim que nos salvou.

Nessa altura, portanto, há uma espécie de militarização da

Absoluta. Da parte masculina, sim, mesmo algumas mulheres, mas sobretudo masculina, sim, uma militarização. Os jovens todos participaram. Foram criados os Centros de Instrução Revolucionária, os CIR, e muitos rapazes brancos se ofereceram justamente pra ir pros CIRs e participar em tudo isso. Portanto, foi uma militarização necessária, porque havia uma guerra e essa guerra assolou o território angolano na sua totalidade.

Isso é interessante, Manuel. Não estava sozinho, portanto, na sua opção de ter ficado. Havia mais brancos?

Não, eu era um dos milhares e há outros que tiveram envolvimento muito superior ao meu, muito maior do que o meu. E pertenceram, neste sentido, pertenceram militantemente a organizações que tinham uma ideologia a defender. Eu, desde muito cedo, a minha propensão poético-cinéfila, artística, desviou-me desse tipo de fidelidade. Não a sinto, nunca senti.

Mas havia quem...

Mas havia quem tivesse e assumiu e fez militância política. E essas pessoas, alguns foram ministros em Portugal e também em Angola. Mas são milhares de jovens que participaram nessa.

E estão de um lado e de outro, ou estão mais do MPLA?

Eu acho que, sobretudo, também do lado da UNITA. Eu já publiquei autores meus, que tenho publicados, com memórias. Um deles é o Onofre dos Santos, que pertenceu ao Tribunal Constitucional Angolano e que estava ligado à FNLA e que ocupou, como eu lhe disse, indevidamente, os lugares que eram meus no Lobito. Portanto, a minha boate, o cabaré onde nós ííamos. Ainda havia cabarés até 75 e 76, por aí, com espetáculo e tudo.

Isso é curioso. Quem é que mantém essas coisas ainda a funcionar?

Há sempre, nas sociedades, pessoas que estão pra além daquilo que é a história, que se faz com as linhas políticas e tudo isso, mas a vida não se faz. A vida faz-se com outras linhas e são linhas diferentes, não coincidem sempre completamente. E a verdade é que há sempre quem mantenha. Um restaurante: o meu último almoço antes da independência, é no Lobito, na pensão da dona Rosa, uma senhora portuguesa e o marido, que teriam, pá, 80 anos cada um deles, junto ao Porto do Lobito, e que ficaram. E quando nós entramos com armas, elas: "Ai, o menino Manuel", com uma pistola metralhadora às costas, a não sei quê, tal tal, olharem pra nós. E fomos lá comer os sonhos e comer, se calhar, um prato português. Já não me lembro do prato, mas lá comi sonhos, que eu sei que eram os melhores sonhos que se faziam no Lobito, que era uma coisa deliciosa. Há sempre pessoas que permanecem. Eu acho que eles devem ter morrido lá depois, de idade e tudo isso, porque resistiram a tudo, inabaláveis e inexpugnáveis. Passavam os MPLA, as UNITA, a África do Sul, e eles ficavam e permaneciam.

Pois. Ainda em relação à população portuguesa. Quando eles saem, há também costumes que desaparecem ou estes costumes mantêm-se, isto é, os hábitos? Por exemplo, estava a falar da comida portuguesa. Como é que foi? Quer dizer, aquilo tornou-se mais africano, menos europeu, ou como é que foi isso?

Há muitas coisas. Primeiro, os portugueses que lá estavam já se tinham africanizado.

Sim, muito. Culinários, pelo menos.

Culinária, tudo isso. Comiam, certamente, já a moamba e comiam o frango, a moambada, comiam já. Comiam também já o calulu, os peixes, e não sei o quê. Muito bem. Já havia uma certa africanização. E sim, os portugueses também passaram, e muita gente, aliás, ainda hoje se vê a população, os angolanos que vêm a Portugal gostam de comer comida portuguesa porque estão habituados. Eu, bacalhau. Eu fiz Natais com famílias africanas que me receberam, porque eu já não tinha família, e em casa deles é que eu passei os Natais e me diziam: "Tu aqui és nosso filho" e comemos bacalhau. Chegou o fornecimento de bacalhau de Portugal, tratou-se de vir de avião, e o vinho tinto de avião, vinha em jarricanes E foi assim que se fez o Natal de 75. As duas coisas aconteceram. Mas sim, houve uma mudança completa. Agora, não sei como é que está a sociedade angolana. Voltei lá uma vez em 86, mas nunca mais voltei e não sei como é que é a vida da sociedade angolana e com as oligarquias que cresceram e mesmo a cidade modificou-se. A zona onde neste momento é a zona rica da cidade, onde está o Futungo de Belas, do presidente e tudo isso, é uma zona que nessa altura tinha meia dúzia de casas, era só praia. Eram uns bangalôs de praia, o quilômetro 14 tinha uns bangalôs de praia, onde eu me lembro de ter dançado alguns slows maravilhosos, mas agora dança-se de outra maneira, certamente.

No dia da independência, 11 de novembro de 75, estava no sumo, cercado pela UNITA e por sul-africanos. Como é que foi aí parar e depois como é que saiu e como é que soube da proclamação da independência?

Eu soube nesse dia. Estávamos com o rádio. Nós tínhamos um grande problema, nós que vínhamos do Lobito. Nós só tínhamos uma saída, que era essa saída pela Estrada Litoral, que vai ter a Novo Redondo e de Novo Redondo vai pra Luanda. São 700 quilômetros, é uma distância grande, considerável. Há distâncias maiores, mas essa era suficientemente grande. E Luanda estava cercada no norte por tropas da FRELIMO, do Zaire e muitos mercenários portugueses, Santos e Castro, que era a coluna que vinha atacar. Essa espécie de tenaz. Essa tenaz era suposto apertar Luanda e Luanda cair. Se assim acontecesse, nós tínhamos os transístores. Hoje temos o telemóvel, nessa altura tinha-se um transistor que se andava no ouvido, ouvia-se o relato, ouviam-se várias coisas, o Zébia marcar gols e tal. E também se ouviam as proclamações da independência. Estávamos à espera da proclamação em Luanda. Não sabíamos o que ia acontecer. Sabíamos que havia essas duas colunas, uma sabíamos onde estava, porque estava a atacar a nós e vinha do sul, da África do Sul, a outra não sabíamos o que ia acontecer. O que acontece é que o MPLA, os cubanos e também alguns comandos portugueses esfacelaram a coluna da FNLA que vinha do norte. Sobretudo com os mísseis, que foram fundamentais para parar e foi uma surpresa grande com que se deparou aquela coluna. Fizeram um morticínio e essa coluna desapareceu. E ouvimos então a proclamação da independência e a notícia da derrota e sabíamos que podíamos voltar pra Luanda. Antes disso, olhávamos para os barcos de pesca, Novo Redondo tem mar. Estávamos ao pé da costa e tínhamos os barcos de pesca. A única hipótese era ir pro Brasil, apanhar esses barcos, ir pelo mar e fugir pro Brasil. Aos 21 anos, pensa-se em tudo, essa era uma das hipóteses que nós tínhamos.

Como é que olhava pra Agostinho Neto, na altura? Que impressão tinha dele?

Ainda não tinha a impressão tão dura que terei hoje. Pra ser franco, havia uma ou duas figuras do MPLA que eu achava mais interessantes. Achava mais interessante o Viriato da Cruz. Eu dava aulas de Literatura e passei a dar aulas de Literatura Angolana. Tinha um contato com os poetas e com os escritores angolanos e tudo isso. E, de repente, a poesia do Viriato da Cruz parecia uma poesia, de fato, mais solta. Basta pensar naquela coisa do Benjamim, que o Sérgio Godinho canta a canção, que escreve uma carta e ela diz que não, que é uma história muito bonita, a história desse poema. O Neto, toda a poesia é uma poesia que está marcada por uma visão maniqueísta, se quisermos. Há sempre essa marca, está muito lá. Não há propriamente lirismo, na verdade. É um presidente, mais do que um poeta, na verdade. Já tinha essas reticências e a minha percepção era essa, mas ainda não tinha a ideia que depois se veio a confirmar, nem conhecia totalmente aquilo que já tinha sido o passado. O MPLA tem um passado complexo e muito complicado de luta intestina, sempre. Que é basicamente a tradição dos partidos comunistas também. É a ideia da exclusão, exclui-se sempre o outro, o fracionismo, dissensão. Há sempre alguém que tem que ser expulso e que tem que ser afastado. Ainda não tinha essa percepção total do que tinha vindo pra trás. Sabia um bocadinho, sabia que o Viriato da Cruz tinha sido afastado. Era uma das coisas também, percebia que o Mário Pinto de Andrade também não estava lá. Já havia todos esses elementos que punham alguma sombra sobre a figura. O que se passou depois a seguir foi muito pior do que tudo isso.

Só uma coisa. Está em 75, revolução, guerra em Angola. Tinha notícias de Portugal, acompanhava Portugal? Qual é a sensação disso?

Sim, acompanhávamos. Quando voltei pra Luanda, depois voltei pra faculdade pra estudar Direito e a partir daí íamos recebendo notícias regulares de Portugal. Não havia televisão, mais uma vez, a televisão começou a fazer pequenos ensaios, mas não havia televisão disponível. Era através da rádio, através dos jornais, dos jornais portugueses que às vezes chegavam também, que íamos recebendo, íamos sabendo a forma como a situação política portuguesa ia evoluindo. Não vim mais cá a partir dessa altura, depois quando vim, vim definitivamente. Não tinha contato direto, mas sim, ia sabendo, ia me interessando, ia recebendo notícias de Portugal. Lembro do 25 de novembro, por exemplo, que é visto em Angola como se fosse um desastre total, que o país caiu Nas garras da direita, era um bocado a apreciação que era feita nessa altura.

E tinha a sua família já cá em Portugal e mantinha um contacto?

Alguns, de vez em quando. Ainda me lembro, no dia 11 de novembro, ainda mantenho um telegrama, porque encontrei um funcionário português nos Correios, no meio da guerra e daquilo tudo. Há sempre alguém que fica e que de repente levou a sua função. Portanto, ele tinha os Correios abertos e mandei um telegrama pra minha mãe, que pensava que eu estava em França e ficou a saber que eu tinha. O telegrama não foi muito bom, mas pelo menos que estava vivo. E que daria notícias mais tarde. E sim, mantive sempre notícias com eles. Cartas e correio funcionavam, era possível funcionar. Dentro daquilo que me perguntou há pouco, o Rui, o que é curioso é que nós, depois em Luanda, eu vivi dois anos, depois eu vim-me embora, não posso dizer o que se passou a seguir, mas em que luz, água, telefones, nada se pagava. Telefonava-se para Portugal, horas se fosse preciso, ao telefone, não se pagava, podia simplesmente.

E funcionava.

E funcionava. Luz e água também não se pagava. Agora, de repente não havia luz também. A energia elétrica caía, era cortada. De repente não havia água durante dias.

Mas quando havia, não se pagava.

Mas quando havia, não se pagava. Essa ideia de pagar desapareceu, porque não havia serviços, não havia capacidade de cobrança. Toda a estrutura social estava virada pra guerra. Tinha que ser, porque era uma questão de sobrevivência. Agora não vamos discutir se o regime é bom ou é mau. É uma questão clara de que a prioridade era essa, era a sobrevivência, era a garantia de que iam ficar no poder.

E as casas, etc, como é que, por exemplo?

Foram-se degradando muitas. Ofereciam-se casas: "Eu vou-me embora, os meus pais vão embora, não queres ficar com a casa deles?" Nós ficamos com uma casa. Eu sempre morei em outros lugares. A última casa que eu tive era ao pé do Liceu Nacional Salvador Correia, atual Mutu Ya Kivela. Agora já não é, agora já mudou para outra coisa. Mas era o velho liceu, que é muito bonito, que é o mais belo liceu do mundo, como eu digo sempre em todo lado e é verdade, porque é mesmo verdade. Que era magnífico, uma coisa impressionante de arquitetura e de grandeza. E fiquei numa casa ao lado, que os pais do amigo nosso, que também tinha, por sua vez, já a casa, disse: "Fiquem vocês com a casa pra não ficar assim". E ficava-se com a casa. Fica-se com o carro. Há coisas que pra nós, obviamente, são importantes e têm um valor. Mas, de repente, não tinham valor nenhum, porque era inútil.

Não havia compradores.

Não havia compradores, não havia quem as quisesse. E, por outro lado, não se queria que a ocupação fosse porque entristecia as pessoas: "A ocupação foi selvagem, destruíram uma casa" e tal. E preferiam dar a alguém que fosse conhecido, porque ia preservar alguma coisa. Não é que preservássemos nada, mas é essa uma ilusão que ainda se preserva alguma coisa, de uma certa maneira.

Ia pedir-lhe só, se calhar pra terminar, que me fizesse o contraste entre duas viagens. Uma história extraordinária que conta no livro, que é quando foi de Grenoble para Angola, foi à boleia da Força Aérea, pediu boleia à Força Aérea e que o levaram sozinho no avião. O contraste entre essa viagem e a viagem final, quando deixou Angola em 76.

A viagem pra lá foi uma coisa maravilhosa. Eu estava em Grenoble e um amigo meu, que agora vive no Canadá, chegou e disse-me: "Tens de vir, está uma coisa maravilhosa, há tiros por todo lado". E nós: "Há tiros por todo lado, vamos lá. Vamos embora". Chega Lisboa e ele tinha duas passagens, porque estava ligado a uma companhia aérea, tinha duas passagens e eu vim com ele de Zurique pra Lisboa. Fomos de Grenoble até Zurique, viajamos pra Lisboa. O problema era de Lisboa, eu não tinha um tostão. Tinha que ter dinheiro pra bica e mais nada. E disseram: "Se fores à Força Aérea, se calhar eles levam, porque estão a fazer tantas viagens". E eu fui a Monte Santo, à Força Aérea, cheguei lá e disse aos militares que lá estavam: "Olhe, eu queria..." Apareço lá com o meu 1,64. Com mau aspecto, 21 anos. E digo: "Olha, eu queria ir pra Angola". "Você é louco? Você está louco? Estamos a trazer pessoas lá". Os aviões vinham cheios com pessoas que estavam a fazer ponte aérea. "Você é louco, nem pense nisso". Até que um sargento: "Há aqui uma lei que permite que a gente lhe dê boleia. É a lei do povoamento, se ele assinar aqui uma coisa que vai pra lá como povoador, a gente pode levá-lo". E então eu assinei. Eu fui como povoador, em 75, outra vez pra Angola, no avião, que tinha acabado de chegar a Portugal e que levava dois soldados que estavam a arrumar as latas, que o avião mal tinha tempo de chegar, ser limpo. Meter o combustível e voltar. E voltei sozinho, não havia mais ninguém no avião, era um Boeing. Cheguei e parei, foi no aeroporto militar de Figo Maduro, aqui. Cheguei à parte militar do aeroporto, agora 4 de Fevereiro, em Angola, e desci, sem ninguém, não havia alfândega, não havia nada, e eu saí com a minha máquina de escrever Hermes Baby e um saco às costas e com a minha mochila e voltei a Angola assim.

E assim foi povoar Angola.

E assim povoei Angola.

Quanto a grande viagem.

Quando voltei. Foi um voo curioso, porque vinha com um amigo meu, que já morreu. Foi militar do MPLA, esteve do lado da guerrilha mesmo e depois esteve na revolta ativa. E ele vinha muito preocupado. No aeroporto, quando entrámos, disse: "Eu não vou conseguir, eles não me vão deixar passar". Vínhamos juntos. "Não vão deixar passar. Eu sei como eles são, não vão deixar passar". Mas passamos a alfândega. "Vem me buscar aqui à sala de espera. Sala de espera, vamos pro avião. Eles vão me buscar no avião". E quando levantamos voo, ele dizia: "Enquanto estivermos no espaço aéreo, eles mandam o avião pra trás", e tal, e conseguimos passar. E quando ele passou, foi uma festa muito grande, porque ele esteve aí clandestino durante algum tempo lá. Isso deu um certo prazer de ver que ele tinha conseguido. Não era o meu caso, eu era português, já não tinha direito, não adquiri a nacionalidade angolana. Mas no caso dele, era de fato uma situação complicada e ele ter ultrapassado, pra mim, foi de noite, não vi as águas de Corimba, enfim, toda a minha panóplia sentimental foi sossegada por essa situação muito complicada dele. Foi assim que foi o meu regresso a Portugal. Já lá voltei e já chorei e se lá voltar, choro outra vez.

Chegamos assim ao fim deste episódio do programa "A Vida em Revolução". Voltamos na próxima semana.

Até pra semana.