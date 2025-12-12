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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é a pergunta.

A pergunta parece que garrados.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Bruno, a greve foi grave? Este trava-línguas logo de manhã é mauzinho.

A greve foi uma greve geral assim, assim. O país não paralisou por completo, ficou a meio gás, é certo. E quando há greves, sabemos sempre que há duas leituras: a do governo e a dos sindicatos, e ontem isso não falhou. E a verdade, deve andar no meio, que é onde mora a virtude. A mensagem de repúdio ao novo pacote laboral ficou também evidente. Só não se sabe se será suficiente para travar as intenções do governo e também não sabemos se é suficiente, se a luta continuar, será suficiente uma greve geral da dimensão desta. Parece que a haver nova greve geral terá de ser mais grave, mais generalizada.

Paulo, então e podemos dizer que a manifestação em frente ao Parlamento acabou a ferro e fogo.

Foi literalmente assim. Muito fogo, algum fogo, pelo menos. Durante a tarde protestou-se contra o pacote laboral e os mais resistentes, é sempre assim, aqueles que vão ficando para o fim da festa acabam sempre por estragar aquilo. Foram ficando, acabaram por incendiar caixotes de lixo, atirar pedras e garrafas aos polícias que estavam ali de serviço na escadaria do Parlamento e lançar ali um pequeno caos de vandalismo. Atos que nada têm a ver com o protesto ordeiro que ocorreu durante o dia, mas chegamos sempre ao mesmo. O radicalismo de cara tapada acaba sempre por dar má fama às causas que diz defender.

Sim, e à normalidade destas coisas todas. E por falar nisso, andamos a brincar com o fogo há muito tempo.

Andamos a brincar com o fogo há precisamente mais de 400 mil anos. Tome nota. Vocês ainda celebram certamente.

Tenho algumas recordações.

Ainda tenho caldas nas mãos.

Eu lembro-me da guerra do fogo.

Aliás, a tua mão ainda não está boa, João. Ainda estás a buscar.

Aí está uma boa prova disso. Uma investigação a vestígios encontrados em Inglaterra mostram, de facto, que os humanos começaram a produzir, a dominar de alguma forma o fogo, a produzir quando tinham vontade de o fazer há 400 mil anos, muito mais cedo do que se punha até agora. Os vestígios mais antigos de domínio do fogo até agora conhecidos datavam de há 50 mil anos. São dados que estão numa investigação publicada na Nature. O certo é que mesmo 400 mil anos depois, ainda não dominamos por completo e como queremos esse elemento da natureza.

Mas já dá para incendiar caixotes do lixo.

Já dá, isso já dá. Aí dominamos.

Bruno, o que dizem os olhos das sondagens?

Os olhos das sondagens dizem que há três candidatos em melhor posição para chegar à segunda volta, porque aos poucos, apesar de haver algumas contradições.

E alguns empates técnicos.

E alguns empates técnicos com diferenças de 4%, o que é muito, mas estão dentro da margem de erro. Mas a verdade é que começam a destacar-se de todas as sondagens três candidatos. Gouveia e Melo parece, dentro desses candidatos, que aparecem normalmente à frente, juntamente com Marques Mendes e André Ventura, parece estar em perda. E os debates também não o têm ajudado. Já Marques Mendes e André Ventura, ou consolidaram a posição que tinham ou têm reforçado os valores com que partiram para a corrida presidencial. O que deixa todo um mar de candidatos a lutar por não descer de divisão, que nas presidenciais não serve de grande coisa. António José Seguro e Cotrim de Figueiredo ainda sonham com o lugar na Champions, ou seja, na passagem à segunda volta, mas os indicadores não são mesmo animadores.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é a pergunta.

A pergunta parece que garrados.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.